Dresdner Band Kaltfront mit neuem Album und Release-Konzert am Samstag

Eine Dresdner Bandgeschichte mit einem neuem Kapitel: Das Herrenrockquartett Kaltfront serviert uns den „Spiegel“ – nicht nur als Metapher, sondern auch als leibhaftiges Medium, denn die neue Scheibe – seit 1. Oktober auch auf edlem Vinyl erhältlich – heißt so. Ebenso die Singleauskopplung samt Video. Das Release-Konzert – das erste seit Weihnachten 2019 in der Heimatstadt – findet am Samstag in der Dresdner Chemiefabrik statt, als Musikschublade ist wohl Postpunk am offensten.

Andreas Herrmann sprach für DNN mit Gründer und Bassist Jörg „Sonic“ Löffler (Jahrgang 1964), Sänger Tom Wittig (Jg. 1969) und Gitarrist Willi Löffler (Jg. 1990), als Bass-Sohn zur Leadgitarre gewechselt, vor rund neun Jahren als Jungborn eingestiegen und seither auch für die modische Vernetzung im „Neuland“ zuständig. Schlagzeuger Steffen „Tide“ Thiede (Jg.1984) fehlte beim lustigen Gespräch verletzungsbedingt, wird aber trotz Krücken beim Konzert in der Dresdner Chemiefabrik vor maximal 287 Zuschauern zur Hochform auflaufen, wie die akuten Trainingsergebnisse versprechen.

Frage: Wie überlebt eine Band ohne jene Kultauftritte wie alljährlich beim Hechtfest oder „Weihnachten ohne Familie“ in der Groovestation – zuletzt im Dezember 2019?

Jörg Löffler: Na, wir haben anderthalb Jahre gar nicht gespielt und bislang ein Konzert Ende Juli in Berlin absolviert. Es hätte noch eins dazu kommen können, aber dann hatte Tide, unser Schlagzeuger, einen Unfall – und wir waren wieder im Lockdown, diesmal anders.

Und wie überlebt man persönlich?

Tom Wittig: Wir sind ja keine Profis – also bestreiten unseren Lebensunterhalt mit echter Arbeit. Nur unser Schlagzeuger arbeitet als Schlagzeuglehrer, also lebt von Musik. Ansonsten haben wir einen Bürojobber in einer IT-Firma, einen studierten Sozialarbeiter und einen selbstständigen Werkzeugmacher, der als Mechaniker und Hausmann arbeitet, im Quartett.

Aber wirkt sich das zwangsweise Pausieren auf eine Band – so als soziales System – nicht negativ aus?

Willi Löffler: Wir konnten rund zwei Monate nicht proben, aber durch die Arbeit an der neuen Platte wurde das kompensiert. Im Sommer 2020 war ja dann schon die zweite Session im Studio. Wir haben dabei jeweils fünf Songs aufgenommen. Die erste Session war schon vor Corona fertig.

Der Test am Publikum fehlt

Also hat die neue Scheibe quasi zwei Halbzeiten – eine vor und eine nach dem damals so genannten „Shutdown“?

Willi Löffler: Ja, da ist schon einiges zwischendrin passiert. Was uns vor allem fehlte, war der Test der zweiten Staffel am Publikum, denn die Songs der ersten Session hatten wir teilweise schon live gespielt.

Jörg Löffler: Wir haben danach noch drei oder vier Songs ganz neu geschrieben und bis zur temporären Perfektion gebracht – so richtig fertig wird man damit ja nie.

Willi Löffler: „Ein dreckiger Schleier“ haben wir damals in der Groovestation erstmalig gespielt, auch „Treibsand“ lief da. „Nachts in den Straßen“ ist ein alter Song aus den 80ern, den haben jetzt noch einmal neu aufgenommen.

Jörg Löffler: Man muss dazu sagen: Wir haben unsere alten Songs zu DDR-Zeiten nie ordentlich aufnehmen und produzieren können! Das Material stammte alles vom Kassettenrekorder im Probenraum. Bei der letzten Platte hatten wir daher sechs alte und „nur“ vier neue Titel drauf. Da waren einige schon etwas enttäuscht. Daher kommen nun viele neue. Die alten Sachen haben schon Potenzial, aber technisch und spielerisch waren sie nicht optimal. Doch nun sind wir, glaub‘ ich, damit durch. Wir haben uns auch musikalisch etwas gewandelt.

Also kommen jetzt nur noch neue Songs?

Willi Löffler: So eine Platte ist auch immer eine Bestandsaufnahme vom aktuellen Zustand der Band. Bei der vorhergehenden Scheibe „wenn es dunkel wird“ gehörten die Songs zum Set und wir haben sie gern gespielt. Nun war es Zeit für etwas Neues.

Jörg Löffler: Was wir nie vergessen dürfen: Den Part von Stephan Rendke vom Label namens „Rundling“. Er hat uns 2012 zur Reunion animiert – und nun auch zu den drei neuen Scheiben seit 2017 motiviert. Er arbeitet beim Vertrieb mit Sounds of Subterrania zusammen – und hat uns erst bewusst gemacht, dass es noch ein gewisses Interesse an Kaltfront gab. Bis heute investiert er sehr viel Zeit, Herzblut und auch Geld für sein „Hobby“ – ihm haben wir da viel zu verdanken. Er gehört eigentlich quasi mit zur Band.

Schon 1990 war der Musikmarkt knallhart

Erinnern Sie sich noch an das mysteriöse Scheune-Konzert mit den Toten Hosen von 1989?

Jörg Löffler: Das war 1990 – und da war nur ich dabei, aber ich kann mich an die Toten Hosen wirklich nicht mehr erinnern … Es kam die Anfrage für eine Art „Magic-Mystery-Tour“, die nur per Buschfunk bekannt war – und sie suchten dafür eine lokale Vorband. Unser Sänger Kanne war ja schon im Westen und kam eigens dafür zurück, aber wir hatten ein halbes Jahr nicht gespielt und konnten auch nicht wirklich proben. Es gibt davon einen total verstimmten Mitschnitt von uns, ziemlich grottig – aber es hatte Energie!

Kam danach nie der Gedanke auf, von der Musik leben zu können oder zu wollen?

Tom Wittig: Das ist ziemlich schwierig und war mit der Wende eigentlich vorbei. Ich hatte damals eine eigene Band – C4Space. Wir sind viel rumgekommen und waren gut auf Tour – in Tschechien, der Slowakei, in Österreich und der Schweiz. Dann hatten wir mal einen Verhandlungstag in Hamburg mit einem bekannten Labelmanager. Das hat sich alles ganz schnell zerschlagen, denn wir hätten alle Rechte abgeben müssen. Die haben das damals schon als knallhartes Geschäft gesehen und auch Bands gebucht, um sie vom Markt zu nehmen und dafür ihre eigenen zu puschen. Wir hatten ja keine Ahnung, wie das so läuft. Dann geht man halt arbeiten und spielt nebenher.

Eine Frage zum Titelsong „Spiegel“ – der Text klingt schon sehr zeitgeistig?

Willi Löffler: Er ist von mir und schon so eine Art Corona-Song, wenn man das so platt sagen darf. Es gibt aus meiner Sicht auf der Platte allerdings auch keinen „besten Song“. Aber er war jener, der sich abstrakt genug auch als Metapher bildhaft umsetzen lässt. Dafür haben wir auch ein Video produziert – wie mittlerweile für drei weitere Titel der neuen Platte.

Tom Wittig: Der Titel kommt gut an und läuft auch schon als Auskopplung im Radio. Natürlich bei Spezialisten, nicht im Heimatsender, wo es Geld gäbe.

Kommt nach dem Sonnabend-Gig dann eine Tour?

Jörg Löffler: Vielleicht gibt es noch ein Weihnachtskonzert in der Groovestation, das können wir am Sonnabend eventuell schon verkünden. Ansonsten ist es gerade schwierig, weil ja auch die ganzen abgesagten Termine nun rasch nachgeholt werden sollen.

Tom Wittig: Ein Tourenplan ist zur Zeit ohnehin ganz schwierig, weil kein Club weiß, welche Regel nächste Woche gilt. Es ist just sehr schwer zu planen.

Willi Löffler: Wir haben ja auch keine Agentur, sondern vor allem unser eigenes Netzwerk, wo wir selbst anfragen – zum Beispiel in Berlin bei „Supamolly“ oder im „Schokoladen“. Das dauert ein bisschen – aber wir sind da dran. Erstmal stand die Platte und das Release-Konzert im Fokus.

Jörg Löffler: So reine 14-Tage-Touren am Stück sind auch nicht unser Ding. Wir fahren eigentlich nach jedem Konzert wieder nach Hause – zur Familie und zur Arbeit.

Vielen Dank für das Gespräch und volles Haus am Sonnabend!

Konzert am Sonnabend, ab 21 Uhr, Chemiefabrik Dresden mit Dividing Lines (Leipzig) als Support.

Internet www.kaltfront-dresden.de

