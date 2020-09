Dresden

Es geht überhaupt nicht um Separieren oder das Betonen von Programmschwerpunkten. Dass aber zukünftig im vergangene Woche neu eröffneten Zentralkino im Kulturkraftwerk queere Filme gezeigt werden und zwar stabil, ist gesetzt. Schließlich heißt der Betreiber Bernhard Reuther. Schon in seinem Kino im Dach gehörte dieses Segment zum Standardangebot, homogen integriert neben den anderen Säulen.

„Uns gehört die Welt!“

Ab dem heutigen Mittwoch bis zum kommenden Sonnabend werden, wie die bewährten Organisatoren der Edition Salzgeber Berlin betonen, „die besten queeren Filme des Jahres“ gezeigt. Diesmal wurde elf Städte dafür ausgewählt, Dresden steht über das Zentralkino gleichberechtigt neben Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien.

Alle Werke sind dabei gleichzeitig Länderblicke und werden angeführt vom sagenhaft schönen georgischen Streifen „Als wir tanzten“, der schon einige berührend-erfolgreiche Wochen auf den „regulären“ Spiellisten der Kinos hinter sich hat.

Das Motto des Festivals klingt kämpferisch und ist genau so gemeint: „Uns gehört die Welt!“ Bei Salzgeber – und sicher auch unterschrieben von allen lokalen Veranstaltern – heißt es: „Wir verbinden damit Lebenslust, Lebenshunger und einen hohen Anspruch an unser Selbstverständnis und unsere Selbstverantwortung. Das queere Filmschaffen hat unsere Emanzipationsgeschichte begleitet und im Idealfall vorangetrieben. Dies sind auch die Leitlinien unseres diesjährigen Programms: Nichts ist perfekt, vieles bleibt zu tun, aber es liegt an uns, neugierig und offen zu sein und unsere Welt zu gestalten.“

Es darf auch gelacht werden

Stilistisch ist das Festival angenehm breit gefächert, hat aber dennoch in Transgendergeschichten seinen Fokus. Es führt von „Bohnenstange“, dem russischen „Wecker von Cannes“, weil er extrem nachhaltig und wirklich ungewöhnlich über ein Frauenschicksal am Ende des Zweiten Weltkrieges erzählt, über emotionales Kino aus Nordeuropa hin zur Uckermarck. Dort lebt Markus, der sich in „Neubau“ zwischen zwei Leben zu entscheiden hat. Ein Heimatfilm! „Moffie“ geht nach Südafrika und dort ins homophobe Militär, „Der Prinz“ nach Chile ins Gefängnis. Für Letzteren gab es beim renommierten Festival von Venedig am Lido den Queeren Löwen.

Es darf aber auch gelacht werden, so in der dänischen Komödie „Eine total normale Familie“. Denn dass sich ein Familienvater dann doch noch am Transgender-Outing versucht, überrascht nicht nur seine Kinder.

Filmstill aus "Eine total normale Familie". Quelle: Jonas Jacob Svensson

Dokumentarisches gibt es in der herzergreifenden Geschichte von Erika und Tine zu sehen, die seit vier Jahrzehnten als Paar auf dem Kunsthof Lietzen in Brandenburg leben. Natürlich geht es in „Im Stillen laut“ auch um die DDR …

Parallel zum Festival dort, wo es am schönsten ist, im Kino also, gibt es sechs weitere aktuelle sowie zwölf ältere Filme im Stream zu sehen. Darunter befindet sich das Kurzfilmprogramm „Lonely Wolves“, die Retrospektive New York, New York“ sowie die berührende französische Vater-Tochter/Sohn-Geschichte „Lola und das Meer“ mit Benoit Magimel sowie Seltenses aus Guatemala City namens „Herz aus Dynamit“ über lesbische Frauen, die zwischen Flucht und Vergeltung versuchen, ihren Frieden im Alltag zu finden.

Kämpferisch auch das!

Das vollständige Programm mit Zeiten unter www.zentralkino.de

Streams unter www.queerfilmfestival.net

