Dresdens neue Stadtschreiberin: Katharina Bendixen

Dresden

Die Leipziger Schriftstellerin Katharina Bendixen soll Dresdens Stadtschreiberin im Jahr 2022 werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Für ein halbes Jahr erhält Bendixen mit ihrem Amt ein Stipendium und eine mietfreie Wohnung in Dresden. Das Stipendium wird von der Landeshauptstadt in Kooperation mit der Dresdner Stiftung Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dresden vergeben.

Es habe ein sehr ausgeglichenes Feld von guten Bewerbungen für das Amt der Stadtschreiberin bzw. des Stadtschreibers 2022 gegeben, heißt es. Die Jury – Michael Bittner, Karin Großmann, Uta Hauthal (Vorsitz), Julia Meyer, Juliane Moschell, Jörg Scholz-Nollau und Claudia Zachow – hätten sich am Ende mehrheitlich für Katharina Bendixen entschieden. In ihrem Bewerbungstext „schlaf mama schlaf“ nutze sie überzeugend die literarische Technik des Bewusstseinsstroms, „um uns in die Gedankenwelt einer Mutter zu führen, die in der Nacht vor der Rückkehr ins Berufsleben vergeblich um Ruhe ringt. Die Protagonistin und mit ihr der Text reflektieren weibliche Selbstüberforderung, den ungewollten Rückfall in überkommene Geschlechterrollen und den Generationenkonflikt um verschiedene Erziehungsideale.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Projekt: über Pflegende schreiben

Überzeugt habe die Jury auch das Schreibprojekt, das Katharina Bendixen für ihren Aufenthalt in Dresden plane: Sie möchte nicht nur einen neuen Erzählband beenden, sondern sich daneben literarisch den Menschen widmen, die im Bereich der Pflege arbeiten. Die Jury freue sich besonders, das Amt der Stadtschreiberin einer Frau zu übertragen, die auch Literatur für Kinder und aus der Perspektive junger Eltern schreibt.

Katharina Bendixen wurde 1981 in Leipzig geboren, wo sie auch heute als Autorin und Journalistin lebt und arbeitet. Sie studierte Buchwissenschaft und Hispanistik in Leipzig und Alicante. Gemeinsam mit Sibylla Vrièiæ Hausmann und David Blum gibt sie Other Writers Need to Concentrate heraus, einen Blog über Autorenschaft und Elternschaft. Sie ist Vorstandsmitglied des Sächsischen Literaturrats e. V. und Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland. Ihre Texte wurden mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet, u. a. dem Kranichsteiner Literaturförderpreis (2014), dem Heinrich-Heine-Stipendium (2017) und einem Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds (2020). 2014 war Bendixen Stadtschreiberin von Erfurt.

Bendixen arbeitet stärker im digitalen Raum

Katharina Bendixen werde das Amt anders gestalten als vorherige Dresdner Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber, kündigt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) an, „stärker im digitalen Raum und mehr als Pendlerin zwischen den Städten sowie zwischen Beruf und Familie“.

2021 ist die Berliner Schriftstellerin Kathrin Schmidt Dresdens Stadtschreiberin.

Informationen zum Stipendium im Internet: www.dresden.de/stadtschreiber

Von DNN