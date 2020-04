Dresdens Verlage suchen in der Corona-Krise nach anderen Wegen

Dresden

Wer auf der Internetseite des kleinen Dresdner Verlages salomo publishing landet, den blickt Thomas Zahn an. „Das ist Thomas. Er liefert Ihnen unsere Bücher nach Hause“, steht unter seinem Bild. Lesern, die in Dresden oder der näheren Umgebung leben, bringt er die Literatur an die Wohnungstür. „Und hat als Dankeschön sogar noch ein kleines Überraschungsgedicht in petto“, sagt Verlegerin Katharina Salomo.

Aufgeben gilt für Katharina Salomo nicht

Erst kassierte ein Urteil rückwirkend die Beteiligung der Verlage an den Erlösen der Verwertungsgesellschaft (VG) Wort, Anfang 2019 ging Koch, Neff & Volckmar (KNV) pleite, der größte Zwischenhändler, dann habe Barsortimenter Libri zahlreiche lieferbare Titel kleiner Verlage rausgenommen - die Kette der Widrigkeiten für Kleine wie sie scheint nicht abzureißen, sagt Katharina Salomo. Da nun alle Messen, Veranstaltungen, Märkte ausfallen, sehe sie erneut einer wirtschaftlich schwierigen Situation entgegen. „Wenn nicht sogar der bisher schwierigsten, denn große finanzielle Rücklagen haben wir nicht mehr.“

Doch Aufgeben gilt für sie nicht. „Als kleiner, unabhängiger Verlag musste man bereits vor der Corona-Krise sehr kreativ sein in der Vermarktung seiner Bücher, und so hoffen wir, dass wir es auch diesmal schaffen, die schwere Zeit zu überstehen.“ Mit Internet, ganz viel Enthusiasmus, Originalität. Vor allem der Draht zu ihren Lesern wird jetzt wichtiger denn je.

Denen empfiehlt sie die Neuerscheinungen von zwei starken Dresdner Autorinnen. „Nimm einen Namen“ (im Imprint Zwiebook, 206 S.,12,90 Euro) von Wiete Lenk, die ihre Protagonisten bei scheinbar banalen Alltagsverrichtungen beobachtet. „Doch wie im Film mit der Kamera fährt sie zurück und zeigt in der Totale, welche Abgründe sich dahinter auftun können.“ Bewegende Erschütterungen.

„Leuchtende Kioske“ heißt das Debüt von Annie Lux ( Zwiebook, 172 S., 12,90 Euro). „Herrlich skurrile Kurzgeschichten und Miniaturen“, findet Katharina Salomo. Teils biografisch angeregt, teils von blutrünstiger Fantasie beflügelt, wie Schriftsteller-Kollegin Undine Materni im Vorwort verspricht.

Jens Kuhbandners Mini-Messe wurde ebenfalls untersagt

„Die Absage der Leipziger Buchmesse war ein harter Einschnitt für mich“, sagt Jens Kuhbandner, der in Radebeul das Ein-Mann-Unternehmen Notschriften-Verlag betreibt. Kurzfristig organisierte er die erste Mini-Messe in Radebeul-Kötzschenbroda. Doch dann untersagten die Behörden auch die.

„Nun hoffe ich auf Leute, die sich in der freien Zeit zu Hause aufs Lesen besinnen“, sagt er. Mit Hanns Cibulka (1920–2004) kämen sie dabei noch ins tiefere Nachdenken. „Die Tagebuch-Prosa dieses Dichters, der zu DDR-Zeiten sehr bekannt war, zeigt seine frappierende Weitsicht auf das heutige Geschehen.“ Der Band „Späte Jahre“ (232 S., 13,90 Euro) gibt Auskunft über seine letzte Lebensphase. Reflexionen über den Weltzustand verbinden sich mit Erinnerungen an seine Biografie. „Ein ansprechendes Beispiel für Cibulkas gestalterische Notat-Kunst.“ Je älter er wurde, desto knapper fiel sie aus. „Er verdichtet es auf das Wesentliche.“

Von einer ungewöhnlichen Reise durch Tansania erzählt Henrik Welzig, Jahrgang 1982, in „Muzungu“ (154 S., 12,90 Euro). „Dieser Weltenbummler hat sich dort ein Fahrrad gekauft und ist nur mit Rucksack allein losgefahren, aufs Geratewohl. Er beschreibt die Zustände dort und reflektiert, zum Beispiel über den Gegensatz zwischen Arm und Reich in unserer Welt. Sehr erfrischend.“

In „Jazz-Dresden-Jazz“ (168 S., 16,90 Euro) wiederum erinnert der Journalist Klaus Wilk mit Texten und Fotos an die Großen in der Szene von Oldtime bis Freejazz, die in Dresden herausragende Konzerte gaben.

Sollten Kinder ab vier beim verordneten Stubenhocken quenglig werden, hält Verleger Kuhbandner das Bilderbuch „Der kleine Schmetterling und die große rote Blume“ (40 S., 11,90 Euro) bereit. Als diese Blume eines Tages verschwunden ist, muss sich der Schmetterling eine abenteuerliche Suche begeben. Schauspielerin Annette Richter hat die Liebesgeschichte zwischen Insekt und Pflanze aufgeschrieben, Dorothee Kuhbandner aufheiternde Bilder dazu gezeichnet.

Termin der 4. Sächsische Landesausstellung offen

Ob und wann die 4. Sächsische Landesausstellung „Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“ läuft, ist offen wie alles derzeit. Vom 25. April bis 1. November 2020 sollte sie in Zwickau und sechs weiteren Orten in Südwestsachsen gezeigt werden.

Überraschende Erkenntnisse, die sie bereithält, kann man aber jetzt schon daheim im Lesesessel machen - mit dem Katalog aus dem Dresdner Sandstein-Verlag (384 S., bis 24. April 2020 19,90 Euro, danach 29 Euro). Dieser Boom begann 1470 mit dem „Berggeschrey“ von reichen Silberfunden, das Menschen aus ganz Europa ins Erzgebirge lockte. Rund 300 hält die Blütezeit an, bis in den Barock. Man begreift, wer all den kurfürstlichen Prunk, der in Dresden bestaunt wird, möglich machte: unzählige Bergleute, die in schwerster Schufterei Erz aus den Tiefen der Erde kratzten, und geschickte Handwerker. Über das 19. Jahrhundert mit Dampfmaschine und Sozialdemokratie im „roten Königreich“ reicht die Darstellung bis zum „Trabant“, bis 1989 begehrt und bespöttelt, danach verschrottet.

Etwa zwei Millionen Fotografien soll das DDR-Ministerium für Staatssicherheit ( MfS) hinterlassen haben. Eine Ahnung von diesem „Bilderberg“ vermittelt der Sandstein-Verlag mit dem Band „Der Blick der Staatssicherheit“ (328 S., 29 Euro). Wir erfahren, was die Stasi unter „Feind“ verstand. Wie sie mehrdeutige Bilder auf eine einzige Lesart reduzierte. Welche Typen von Bildern sich finden, was diese Kategorien über die Arbeit der Geheimdienstler verraten und wer damals fotografierte.

Wie ein Wagemutiger den Himmel eroberten, zeigt uns der Band „Ein Leben für die Luftfahrt“ (120 S., 24 Euro). Er stellt Hermann Wilhelm Ludwig Moedebeck (1857–1910) vor, einen Pionier der Fliegerei. Anhand von Briefen, Fotografien und Dokumenten beschreibt Görz Ulrich Penzel vom Dresdner Verkehrsmuseum erstmals das Leben dieser wichtigen Persönlichkeit.

Von Tomas Gärtner