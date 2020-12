Dresdens Theater in Corona-Zeiten: Der rettende Stream

Dresden

Drehen und wenden kann man in dieser Vorweihnachtszeit vieles, ohne dass sich an der bekannten Situation, die zum aktiven Passivsein zwingt, auch nur ein Jota ändern würde. Ein Blick auf den leeren Altmarkt (mir persönlich fehlt der Striezelmarkt übrigens nicht, Teeren und Federn aber bitte nur durch wohlformulierte Leserbriefe) führt geradezu zwingend in die Kontemplation. Doch bevor nun alle bitterlich schluchzen, kommen kurz vorm vierten Advent schließlich noch ein paar gute Nachrichten.

Denn es gibt sie, die Kultur. In der Stadt. Wenn auch nur digital. Dafür aber gleich von einigen Institutionen, die ähnlich wie beim ersten Lockdown im Frühjahr nun wieder Signale ans Publikum senden. Was natürlich gleichzeitig auch eine Selbstvergewisserung dieser Kultureinrichtungen und ihrer Mitarbeiter ist. Also öffnen wir den digitalen Vorhang in einem Monat, der den Bühnen normalerweise den stärksten Publikumsansturm beschert.

Dickens und „Der Zauberer von Oz“ im Staatsschauspiel

So lädt das Staatsschauspiel am Sonntag von 10 Uhr bis Mitternacht zum kostenlosen Stream. In „Der Unnachahmliche“ erzählt der Schauspieler Lars Jung aus dem Leben des Autors Charles Dickens und wird natürlich auch ein paar Leseproben geben. Das Theater verspricht etwas „Ersatz und Trost“ für den Vorstellungsausfall von „A Christmas Carol – Ein Weihnachtslied“, das als Vorweihnachtsinszenierung im Palais im Großen Garten gezeigt werden sollte. Die Vorlage, eine Erzählung, stammt aus Dickens’ Feder. Und Jung hätte den kaltherzigen Geizhals Ebenezer Scrooge gespielt, der natürlich eine Wandlung durchmacht.

Das war aber noch nicht alles beim Staatsschauspiel. Dort gibt es am 25. Dezember ab 10 Uhr und am 26. Dezember ganztägig, ebenfalls im Stream, den „Zauberer von Oz“ – als Aufzeichnung der Generalprobe. Die Staatsschauspiel-Angebote sind unter www.staatsschauspiel-dresden.de abrufbar. Am Montag ist außerdem von 18 bis 20 Uhr wieder das Montagscafé@Home geplant (https://meet.jit.si/montagscafe).

Kostenlos bis 27. Dezember: die „Rotkäppchen“-Inszenierung des TJG. Quelle: Marco Prill/tjg theater junge generation

TJG zeigt „Rotkäppchen“ online

Das Theater Junge Generation hat ebenfalls ein kleines Streaming-Programm in petto. Noch bis zum 27. Dezember (21 Uhr) wird dort die aktuelle Puppentheaterinszenierung „Rotkäppchen“ angeboten. Das Stück sollte im Oktober Premiere feiern und wäre Teil des aktuellen Weihnachtsprogramms gewesen. Ab Sonntag ist der kostenlose Stream (www.tjg-dresden.de) übrigens sogar in einer Version mit Übersetzung in Gebärdensprache verfügbar, wie das Theater mitteilte.

Kleines TU-Theater – großes Video-Angebot

Die bühne, das kleine Theater an der TU Dresden, klotzt in dieser Hinsicht. Auf der Webseite (https://die-buehne.tu-dresden.de) sind gleich drei Inszenierungen als Video frei abrufbar: „Ein Tänzchen mit Martha“ (das erste Figurentheaterstück des Hauses), „Burning walls and urgent calls“ sowie „Darling“. Außerdem gibt es, auch als Video, einen Einblick in das Projekt „Momo“, dessen Probenbetrieb unterbrochen wurde, sowie Theaterskripte zum Lesen – und sogar Hörspiele. Respekt.

„Ein Tänzchen mit Martha“ ist die erste Figurentheater-Inszenierung der bühne. Quelle: Maximilian Helm

Auch Hellerau mit viel Digitalem

Im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau bleibt das Digitalangebot ebenfalls dicht. Am heutigen Sonnabend steht die Filmpremiere der Performance „Spinner Lights“ von Charles Washington auf dem Programm. Noch bis 30. Dezember laufen Videos auf der Webseite (www.hellerau.org), in denen Künstler ihren ganz eigenen Rückblick auf 2020 liefern. Auch digitale Programmpunkte für Januar sind bereits zu finden.

„Zahle, was du willst“ bei der Staatsoperette

Die Staatsoperette setzt ihrerseits auf Video on Demand. Für den 25. und 26. Dezember stellt sie die Musical-Neuproduktion „Cinderella“ digital kostenpflichtig zur Verfügung. Nach dem „Zahle, was du willst“-Prinzip werden demzufolge Tickets für 3, 7, 12 und 25 Euro angeboten (www.staatsoperette.de).

Semperoper bietet „Making of“s

Die Semperoper verweist auf ihren YouTube-Kanal. Dort sind „Making of“-Beiträge zu Inszenierungen wie „Die Zauberflöte“ oder „Weiße Rose“ zu sehen, dazu kommen Trailer zu Repertoirestücken. Außerdem finden sich Beiträge des Semperoper Balletts (u. a. „Iphigenie auf Tauris“ von Pina Bausch) und sogar kinderkompatible Videos (u. a. „Schneewitte“).

Die Sächsische Staatskapelle bleibt online dagegen auch in diesem Lockdown eine Enttäuschung.

Philharmonie spielt und singt sich durch Dresden

Dagegen zeigt die Philharmonie Dresden, dass es auch anders geht, publikumszugewandter. Malte Arkona, Moderator der Familienkonzerte der Philharmonie, ist in dem 20-minütigen Film „phil zu Weihnachten“ vom Altmarkt über den Zwinger und die Frauenkirche bis hin zum Schillerplatz auf der Suche nach Geschenken – und findet musikalische Grüße von Humperdincks „Hänsel und Gretel“ über Schuberts „Große“ Sinfonie C-Dur bis zu Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“. Abrufbar ist das Video über die Homepage sowie den Facebook- und YouTube-Kanal der Dresdner Philharmonie. Dort findet sich zudem die „Weihnachtslounge“, in der Chordirektor Gunter Berger zum Mitsingen von Weihnachtsliedern einlädt.

Der Weihnachtself und Malte Arkona im Video "phil zu Weihnachten". Quelle: Screenshot www.dresdnerphilharmonie.de

Tägliche Weihnachtsgrüße von Landesbühne und Rudi

Die Landesbühnen Sachsen zeigen täglich gegen 18 Uhr auf ihrem Facebook- und Instagram-Kanal kleine künstlerische Grüße. Diese spezielle Art des Adventskalenders läuft naheliegenderweise bis 24. Dezember. Ein ähnliches Angebot macht auch das Theaterhaus Rudi mit seiner Reihe „Das Kneipenschiff – Aus den Tagebüchern der Besatzung“.

Die Comödie Dresden bietet auf ihrer Webseite kurze Trailer-Videos zu ihren aktuellen (nun verschobenen) Inszenierungen „Dinner for one“, „Sternstunden“ und „Spielplatzhirsche“.

Theatergarten und Adventskalender vom Soci

Das Societaetstheater wollte ursprünglich zum Budenzauber im Advent laden, nahm dann aber wieder Abstand davon. Digital aber werden künstlerische Adventsbeiträge geboten, so auf Facebook. Und ein Gang durch den Theatergarten bleibt auch möglich.

Angefügt sei an dieser Stelle noch ein besonderer Dank: für ein ordentliches Maß an Zurückhaltung. Zwar wurde vermehrt (und berechtigt) von Seiten der Politik Planungssicherheit gefordert – die nun mit der bis Ende Februar verkündeten Schließzeit auch hergestellt ist. Dennoch kam von den Kultureinrichtungen Dresdens keine Forderung, wegen ihrer System- oder Gesellschaftsrelevanz die Häuser zu öffnen. In diesem Tenor schrieben andere ja offene Briefe an die Kanzlerin.

Chapeau und Danke

Chapeau also fürs Durchhalten. Und ein Dank auch an Sie, liebe Leser. Bleibt die Hoffnung auf den kulturellen Trubel, der wohl im Lauf des nächsten Jahres wieder über uns hereinbricht. Mit all seinen Begleiterscheinungen, auf die wir dann vielleicht etwas milder schauen.

In diesem Sinne, frohes Fest.

Von Torsten Klaus