Dresdens Sachwalter der Romantik – Lebenserinnerungen von Hans Joachim Neidhardt

Dresden

Angelegentlich des Ehrenkolloquiums zu seinem 90. Geburtstages im Januar 2015 konnte man studieren, welche enorme Beliebtheit und überregionale Reputation dieser Kunsthistoriker genießt. Hans Joachim Neidhardt, seit 1995 mit einer Ehrenprofessur ausgezeichnet, ist schlechthin der Kenner der Malerei der Romantik in Sachsen. Nun hat er auf 250 Seiten die Geschichte seines Lebens aufgezeichnet. Die ist kurvenreich wie sein Jahrhundert.

In Leipzig geboren und durch den frühen Tod des Vaters nur mit der Mutter aufgewachsen, folgte auf Lehrjahre „mit Hammer, Kelle und Wasserwaage“ ein Bauingenieurstudium an der Leipziger Staatsbauschule – aber nicht lang: im Sommer 1943 kam die Einberufung zur Wehrmacht. Quer durch halb Europa führte ihn gleich Millionen andere Soldaten die Odyssee der folgenden zwei Jahre. Neidhardt schildert sie knapp und nüchtern und als große Desillusionierung, mit Lebensgefahr und Verwundung durch Titos Partisanen. Erhalten gebliebene Zeichnungen aus dieser Zeit zeigen gleichermaßen Begabung und Lebenswillen des Achtzehnjährigen.

Anzeige

Ein höchst widerspruchsvolles, aber letztlich glückliches Berufsleben

Das Ende des furchtbaren Dritten Reiches erlebt er im Leipziger Militärlazarett. Statt aber wie ersehnt sein Studium fortsetzen zu können, beginnt mit dem Befund Lungentuberkulose im Sommer 1947 eine andere Odyssee. Sie wird ihn durch Kliniken und Sanatorien führen und erst zehn Jahre später nach großen Krisen und einer Polio-Erkrankung enden. Fortan begleitet ihn ein gelähmter Arm. Der sorgte auch dafür, dass sich der begabte Zeichner nach einem Intermezzo an der HfBK Leipzig 1955 für ein Studium der Kunstgeschichte entscheidet und in politisch aufgeregten Zeiten nunmehr der wachsenden Liebe für die Künste folgen wird.

Aber auch die andere Liebe bekommt ein festes Fundament. Mit einer Herrnhuter Hochzeit beginnt im Sommer 1959 eine glückliche Ehe; mit einer Anstellung an der neubegründeten Gemäldegalerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ein höchst widerspruchsvolles, aber letztlich ebenso glückliches Berufsleben. Und: die neue Existenz startet für viele Jahre mit einem heiteren Alltag im Pillnitzer Schloss.

Die vier Jahrzehnte, die nun folgen, bilden das Zentrum der Erinnerungen. Geschildert werden wichtige Freundschaften, ein anspruchsvoller Berufsalltag und die wachsende Hinwendung zur Malerei des 19. Jahrhunderts, die in der frühen DDR – man will das heute nicht mehr glauben – den Nimbus des Reaktionären hatte. Neidhardts Dauerclinch mit den mächtigen Dogmatikern seiner Umgebung produziert haarsträubende, gelegentlich aber höchst witzig erzählte Episoden.

Neidhardt in der Welt!

Aus seiner christlichen und staatsdistanzierten Gesinnung macht Neidhardt kein Hehl – und erstaunlich genug: Über die Jahre setzt er sich und seine kenntnisreichen Konzepte durch. Es folgen Publikationen, erste Auslandsreisen, Dozententätigkeit an der Volkshochschule und die wichtige Arbeit für den Jugendklub der Neuen Meister. Dann folgt in den 70er Jahren der große Durchbruch der Romantik und vor allem von Caspar David Friedrich. Große Ausstellungen in London 1972, Hamburg und Dresden 1974, Paris 1976, Tokio 1978 und Oslo 1980 befestigen den Ruhm dieses Malers und die Unverzichtbarkeit seines Dresdner Sachverwalters: Neidhardt in der Welt! Die Fülle seiner Erlebnisse liest sich noch heute als ein beneidenswertes Dienstpensum. Es wirkt wie ein Vorschein auf eine noch größere Befreiung.

Diese Suche fand damals fast zeitgleich auch im Theater und in der Literatur statt: man denke nur an die essayistischen Exkurse von Franz Fühmann, Günter Kunert und Volker Braun. Und natürlich an Christa Wolfs „Kein Ort nirgends“ von 1979. In ihrem Essayband „Gesprächsraum Romantik“ von 1985 steht die zentrale Frage „Wo hat sie eigentlich angefangen, diese entsetzliche Gespaltenheit des Menschen und der Gesellschaft?“. Sie trieb damals viele um.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 1980er Jahre bringen in Dresden einen Wandel von „CDF“ zu Ludwig Richter, bringen für Neidhardt Reisen nach Italien und Amerika und bringen schließlich die ersehnte große politische Wende von 1989/90. Doch die Rente, die für den Kunsthistoriker turnusmäßig beginnt, öffnet zugleich die Tore zu einer neuen engagierten Bürgerschaftlichkeit. Neidhardt ist maßgeblich beteiligt am „Ruf aus Dresden“ zum Wiederaufbau der Frauenkirche, ist Mitbegründer des Dresdner Geschichtsvereins, des Vereins Historischer Neumarkt und des Freundeskreises Städtische Galerie (vieles davon gemeinsam mit dem Autor).

Mit Erinnerungen an den Ludwig-Richter-Film „Mir war unendlich wohl“, gemeinsam mit Ernst Hirsch enden zur Jahrtausendwende in Civitella diese sympathischen und in mancherlei Weise auch symptomatischen Erinnerungen. Sie stehen für eine eigenverantwortliche bürgerliche Existenz in schwierigen Zeiten. Fast ein Jahrhundert wird da besichtigt, ein Leben voller Härten und Schönheiten. Mit Humor und Lakonie wird es erzählt, mit Bescheidenheit und einer Dankbarkeit, die nicht nur die gezählten Jahre meint – die sind eindrucksvoll genug. „Über dem Nebelmeer“ (so heißt ein berühmtes Gemälde von Caspar David Friedrich) ist natürlich ein gleichnishafter Titel.

Von Hans-Peter Lühr