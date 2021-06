Dresdens Musiksommer startet im Juli - Das plant Aust

Dresden

Der Juni wird nun wohl doch noch eine Ehrenrunde für Naturerlebnisse bieten, aber es geht für livehaftige Musikfreunde in die Endphase der leidigen Sphäre steriler Netzkonzerte mit viereckigen Augen und den passenden Ringen. Eine große Hoffnung der arg Festivalentwöhnten bietet – neben Palaissommer, Picknick in der Flutrinne und den Elbnächten am Filmufer – Dresdens größter Garten mit den darin eingebetteten Freiluftkulturoasen.

Planung mit halber Kapazität

Rodney Aust, als amtierender Chef der Bernd Aust KulturManagement GmbH, die er 1994 gemeinsam mit seinem Vater gründete und als Anker den Alten Schlachthof als fixe wie private Spielstätte betreibt, plant dabei als wichtigster regionaler Konzertveranstalter doppelt. Neben der Jungen Garde hat er nun von Mai bis September auch das Parktheater vom Freistaat gepachtet: „Das war eine Erfahrung aus dem vergangenen Sommer“, erläutert er mit einer gewissen Zuversicht für den Sommer, für den der Vorverkauf gut anlaufen ist, es aber auch für alle geplanten Shows noch Karten gibt. „Wir planen generell derzeit mit der halben Kapazität, aber wir hoffen natürlich, dass bis zum Start Anfang Juli vielleicht noch mehr geht.“

In der Freilichtbühne Garde : Rodney Aust Quelle: Dietrich Flechtner

Er hofft, wie die gesamte Kulturbranche, dass Dresden und das Umland generell unter der 35er-Schwelle bleibt und damit die Testpflicht entfällt. „Das würde allen einen Haufen Aufwand und Ärger ersparen. Eine Art Bremsenlöser wäre, wenn es die Lage zulässt, überaus angebracht“, betont der Unternehmer, der vor einem Jahr um diese Zeit in einem tiefen Loch steckte. „Da hatte ich viele schlaflose Nächte – und war nachts im Garten, um Blumen zu gießen. Es war ja nicht klar, ob und wann es weitergeht – oder ob ich hier ganz zumachen muss.“

Lesen Sie auch Wie der Dresdner Konzertveranstalter Aust durch die Krise manövriert

Das ging so lange, bis klar wurde, dass in der Garde im Sommer 2020 doch noch was geht. Nun aber, nach über 15 Monaten schlechter Nachrichten, stellen sich neue Fragen: Bleiben die Leute vielleicht doch lieber bei Netflix hängen? Kommen sie zurück? Haben sie Geld für Kultur und Unterhaltung? „Das sind allerdings Fragen, auf die man eigentlich gar keine Antwort möchte. Andererseits sieht man bei Seeed für 2022 am Elbufer, dass die Leute Bock und Vertrauen haben. Das erste Konzert mit 12.000 Karten ist restlos ausverkauft, das zweite schon halb voll. Das stimmt dann wieder optimistischer“, schaut Aust voraus.

Dabei nützte auch die Gutschein-Regelung. „Sie hilft im Prinzip, die Liquidität im Unternehmen zu halten. Wir haben ja einerseits die Karten verkauft, andererseits auch den Künstlern die Gagen bezahlt.“ Dass viele jedoch ihre Karten behalten, zeige, dass die Leute immer noch große Lust auf Veranstaltungen hätten. Und im Sommer, so Aust, bewiesen die neuen Aerosolstudien, dass im Freien kaum Ansteckungsgefahr drohe.

Der Große Garten wird Kulturzentrum

Für das lauschige Parktheater plant er eher kleinere Veranstaltungen mit 250 bis 350 Zuschauern, auch private Einmietungen – für Hochzeiten oder andere Veranstalter – sind möglich. Laute Musik sieht Aust dort nicht vor, eher „Spoken Words“ wie Poetry Slam oder Comedy. Das gesamte Programm wird – sobald Lage und Bedingungen klar sind – noch eigens bekanntgegeben.

Damit wird der Große Garten im Sommer zum grünen Dresdner Kulturzentrum: das Sonnenhäusel gehört den Puppenspielern, das Stadion dem Fußballtheater, die Zoobühne dem Dresdner Comedy-Club – das Parktheater also den Poeten und die Junge Garde den größeren Shows.

3. Juli: Lisa Eckart 9. Juli: Max Giesinger 10. Juli: Milow 16. Juli: Karat 23. Juli: „Die Fete endet nie“ (Boulevardtheater) 24. & 25. Juli: Jürgen von der Lippe 28. Juli: Alligatoah 6. August: Saltatio Mortis 7. August: Revolverheld 13. & 14. August: „Herr Landwirt, Ihre Gurke wächst“ (Boulevardtheater) 15. August: Kurt Krömer 19. August: Deine Lakaien 20. August: Dr. Eckart von Hirschhausen 24. August: Gipfeltreffen mit Sträter, Schubert & König 2. September: Annett Louisan 9. September: Die Legende vom heißen Sommer (Boulevardtheater) 10. & 11. September: Taschenlampenkonzert 12. September: Gregor Meyle & Band 17. September: Rea Garvey 24. bis 26. September: „Azurro“ (Boulevardtheater) www.junge-garde.com www.aust-konzerte.com

Eine Obergrenze in der Publikumszahl wie im vergangenen Sommer ist derzeit nicht in Sicht, aber die Kontakt- und Abstandsregeln sind durchaus ein Hemmnis. Eines ist Aust wichtig zu betonen: „Wir wollen keine Sortierung nach Geimpften, Genesenen oder Getesteten! Aber wir brauchen jetzt mal klare Ansagen. Ich muss ja jetzt in den Vorverkauf für alle Konzerte, auch für Herbst und im nächsten Jahr, und die Ticketsysteme dafür einstellen können. Die sind ja inzwischen richtig intelligent – wir können Zweier- oder Vierergruppen verkaufen und dazwischen den Mindestabstand einstellen.“

Auch die bekannten „freiwilligen Infektionsgruppen“ mit bis zu zehn Personen, die zusammensitzen, sind demzufolge eine mögliche Variante. Darüber gab es zwar im vergangenen Spätsommer heiße überregionale Diskussionen – aber auch keinerlei bekannte Infektionen. „Wir haben alles getan – und sollten als Branche nicht weiter benachteiligt werden. Es wäre an der Zeit, endlich verbindliche Antworten zu bekommen“, fordert Aust.

Von Andreas Herrmann