Dresdens Kupferstich-Kabinett beherbergt mehr als 500.000 Bilder

Auch wenn Moralapostel mit ihren Verbänden damals Sturm liefen, wurde der Spot „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“, in dem zwei Schulfreunde wetteifern, wer mehr im Leben erreicht hat, ein Klassiker der deutschen Werbegeschichte. Zeigen, was er in Sachen Kunst sein eigen nannte, wollte einst auch Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen respektive König August III. von Polen – und zwar mittels der aus mehreren Bänden bestehenden Publikation „Recueil d’Estampes d’après les plus célèbres Tableaux de la Galerie Royale de Dresde“.

100 Kupferstiche von Hauptwerken der königlichen Bildergalerie wies das Werk auf, das von Carl Heinrich von Heineken geschaffen wurde. Wofür dem Kunstgelehrten und Leiter des königlichen wie des Brühl’schen Kupferstichkabinetts unbeschränkter Zugang zu eben dieser Bildersammlung gewährt wurde.

Diplomatische Geschenke

Die königliche Publikation erschien dann in einer Auflage von 600 Exemplaren, wobei die Grafiken in Paris, Dresden und in Heinekens Stammsitz Altdöbern in der Niederlausitz gedruckt wurden. Obwohl es sich bei dem Galeriewerk um ein rein kommerzielles Unternehmen Heinekens handelte – die Finanzierung sollte über Subskription laufen –, wurde es von August III. großzügig unterstützt. Der Regent finanzierte die Anfertigung von Vorzeichnungen durch verschiedene Hofkünstler und reservierte sich im Gegenzug 100 Exemplare jedes Bandes, die er ausschließlich als diplomatische Geschenke nutzte, auf dass sie Zeugnis dafür ablegten, was der Kurfürst von Sachsen an großartiger Kunst besaß.

Die königlichen Exemplare in Imperialfolio wurden vom Hofbuchbinder Balthasar Leitenberger prachtvoll in Leder gefasst, wie Martin Schuster vom Landesamt für Denkmalpflege in seinem Beitrag über Carl Heinrich von Heineken festhält, der in Heft 2/2020 der Dresdner Kunstblätter-Reihe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden abgedruckt ist.

Dieses Heft ist explizit dem Dresdner Kupferstich-Kabinett gewidmet, das mehr als 500.000 Bilder auf Papier, vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart beherbergt. Es feierte gerade sein 300-jähriges Bestehen, schrieb man doch das Jahr 1720, als sich August der Starke zu einer grundlegenden Neuorganisation der kurfürstlichen Kunstkammerbestände entschloss und deshalb ein Spezialsammlung für Kunst auf Papier gründete.

Darstellung von August dem Starken als Großsultan mit osmanischer Begleitung im Aufzug zum Cartel-Rennen am 9.2.1697 in Dresden. Quelle: Herbert Boswank/SKD

Auch sonst finden sich in dieser Kunstblätter-Ausgabe allerlei interessante Aufsätze. In den Blick genommen werden u.a. Darstellungen des Silberbergbaus und die „Bergmannsgarnitur“ für Johann Georg II. von Sachsen, der Inventionsprunkschild, mit dem August der Starke gelegentlich auf türkischen „Groß Sultan“ machte, oder auch allerlei überlieferte „Städtebilder auf Metall und Papier“. Die Werke, die Kunde über das Aussehen berühmter Städte und ihrer Bauten gaben, besaßen von Anbeginn einen hohen Stellenwert im Dresdner Kupferstich-Kabinett, wie versichert wird. In der historisch gewachsenen Abteilung des Kupferstich-Kabinetts „Sax.Top“, die über 4500 Blätter umfasst, sind jedenfalls sächsische sowie – in weit geringerem Umfang – internationale Stadtansichten zusammengefasst. Seit 1995 wird zudem dieser Bestand durch die über 12.000 Objekte umfassende, von Theodor Bienert (1857-1935) zusammengetragene Sammlung zur sächsischen Topografie ergänzt.

Immer wieder wird der Begriff „Dialog“ strapaziert, mal der zwischen den Künstlerkollegen Karl Schmidt-Rottluff und Josef Hegenbarth, mal der zwischen Ernst Barlach und Käthe Kollwitz. Nun trafen sich Barlach und Kollwitz an sich selten, in Dresden sogar nie, ebenso wenig schrieben sie sich nie, „obwohl Barlach ein überaus fleißiger Briefschreiber war“, wie Astrid Nielsen, Konservatorin im Albertinum, in ihrem Beitrag zu dieser Kunstblätter-Ausgabe festhält. Gleichwohl trägt der Kopf des schwebenden Engels, den Barlach als Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs im Dom von Güstrow schuf, die Gesichtszüge von Käthe Kollwitz. „In den Engel ist mir das Gesicht von Käthe Kollwitz hineingekommen. Hätte ich das so gewollt, wäre es wahrscheinlich mißglückt“, stellte Barlach rückblickend in einem Gespräch fest, womit er einen Hinweis auf sein spontanes und nicht von vornherein beabsichtigtes Vorgehen gegeben habe.

Von Christian Ruf