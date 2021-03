Dresdens Kunstsammlungen öffnen noch mehr: Das Albertinum präsentiert „Still Alive“

Dresden

Der japanische Konzeptkünstler On Kawara schickte vor Jahren an die Kunstsammlerin Erika Hoffmann ein Telegramm folgenden Wortlauts: „I am still alive“, was so viel heißt wie „Ich lebe noch“. Das könnte man gegenwärtig auch auf die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden münzen, laden die doch seit Freitag wieder ins Residenzschloss, ins Albertinum, den Lipsiusbau, das Museum für Sächsische Volkskunst sowie den Mathematisch-Physikalischen Salon und die Porzellansammlung.

Dies gilt selbstverständlich auch für die Gemäldegalerie Alte Meister, die ja schon vor einer Woche ihre Türen für Besucher öffnete. Freilich bleibt dies alles unter dem Corona-Vorbehalt. Vorerst allerdings konnte sich Marion Ackermann, die Generaldirektorin des Museumsverbunds, gestern vor der Presse froh und glücklich zeigen über diesen Lichtblick, zumal sie auch einen zusätzlichen schönen Anlass hatte: Denn besagtes Telegramm ist Teil der seit gestern im Albertinum präsentierten Ausstellung „Still Alive“.

2018 als Schenkung erhalten

Es ist hier die erste Ausstellung zur Sammlung Hoffmann, welche die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 2018 als Schenkung erhielten. Seitdem sind Arbeiten aus dem mehr als 1200 Werke umfassenden Konvolut wiederholt und in verschiedenen Museen des Dresdner Verbunds präsent gewesen. „Still Alive“ aber lässt in seiner konzeptionellen Anlage – zu sehen sind 65 Werke von 40 Künstlern aus den Jahren 1957 bis 2017 – etwas vom Wesen dieser Privatsammlung sichtbar werden, die sich oft im engen Austausch mit den Kunstschaffenden vollzog.

Der Ausstellungstitel „Still Alive“ sollte freilich nicht in erster Linie mit der derzeitigen Krise verbunden werden, sondern verdankt sich eigentlich dem Anliegen, Kunst in ihrer Lebendigkeit, Prozesshaftigkeit, aber ebenso Vergänglichkeit zu sehen. Vergänglichkeit ist hier auch ganz unmittelbar gemeint, wird doch beispielsweise das aus Weichschaum bestehende „House“ des Künstlers Ernesto Neto, in das man hineinkriechen kann, aus Materialgründen nicht von „ewiger“ Dauer sein. Noch schneller „vergeht“ wohl die „Eiskugel“ von Marijke van Warmerdam oder verfällt die „Old Rose“ von Yosihiro Suda.

Die Installation "Untitled" aus Bonbons in Goldfolie liegt im Rahmen der Ausstellung Still Alive. Quelle: Robert Michael

Die Schau, die Bilder, Zeichnungen, Objekte, Fotografie, Video und Installationen ganz unterschiedlicher Art vereint, folgt auf undogmatische Weise drei, von Dorothée Brill, der Kuratorin der Sammlung Hoffmann, gesetzten Ideensträngen, dessen erster die zitierte Vergänglichkeit als Konstante des Lebendigen ist. Eingebunden sind hier neben den schon genannten Arbeiten etwa Farbfotografien von Rineke Dijkstra und Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Gundula Schulze Eldowy. Während die eine unter dem Titel „Tiergarten“ Mädchen an der Schwelle vom Kind zum Teenie aufnahm, ist die andere mit ihrer bekannten Serie „Tamerlan“ vertreten. Unter anderem Vorzeichen folgt Chiharu Shiotas „Inside-Outside“ diesem Ideenstrang. Aus alten Fenstern weggerissener oder sanierter Ostberliner Bauten hat die japanische Künstlerin eine Installation von ganz eigenem Reiz geschaffen. In ihr kreuzen sich gewissermaßen Vergänglichkeit und geschichtlicher Wandel.

Wie man mit Geschichte umgeht

Letzterem folgt der zweite Strang der Schau, unter anderem mit einer Reihe Werken aus den 1990er Jahren. Sophie Calle etwa nannte eine fotografische Arbeit mit der Glasfront des Palastes der Republik ohne das hier einst eingearbeitete DDR-Wappen „Die Entfernung“. Und gleich daneben hängt Georg Herolds schwarz-rot-goldene Samtfahne mit runder Leerstelle von der Decke. Um das Thema des Umgangs mit Geschichte geht es auf besondere Art in Julian Rosefeldts und Piero Steinles Arbeit „Detonation“, die der Sprengung von signifikanten Bauwerken aus verschiedenen Perioden des 20. Jahrhunderts akustisch nachgeht. Recht bekannt sind „Les Archives“ von Christian Boltanski, der in kleinen Blechkisten Zeugnisse der Familie verwahrt. Berührend ist, wenn man weiß, worum es geht, ein hier ebenfalls abgelegtes Bündel, ein traditioneller „Bottari“ der Südkoreanerin Kimsooja. Dieses „Bündel“ ist ein Gedenkobjekt, wurden in ihm doch persönliche Dinge Rolf Hoffmanns, des 2001 verstorbenen Mannes von Erika Hoffmann, verwahrt.

Schließlich lässt die Ausstellung den Besucher teilnehmen am Prozesshaften von Kunst, einschließlich des Elements von Instabilität und Zufall. Beispielhaft in diesem Sinn waren wohl die Installationen von Fischli & Weiss, bei denen eins ins andere griff und am Ende oft ein „Desaster“ stand. „Der Lauf der Dinge“, als Video bewahrt, steht sprichwörtlich dafür. Bei Georg Herold wiederum wird eine Skulptur „Vom Sockel erschlagen“. Lucio Fontana seinerseits ist für die „schnittigen“ Eingriffe ins eigene Bild bekannt. Und Sigmar Polke hat sich überraschen lassen, welche bildnerische Form ausgekipptes Indigo und eingesetzte Bleiche hervorbringen. Bei Marcel Broodthaers verwischt der Regen („La Pluie“) die Kunst, was zur Grundsatzfrage führt: „Was bleibt?“

Weltbekannte Künstlernamen sind vertreten

Damit wird der Besucher aus einer vielgestaltigen „runden“ Ausstellung zeitgenössischer Kunst entlassen, die weitere bekannte Namen aus aller Welt wie Monica Bonvincini, Rebecca Horn, Roni Horn, Otto Piene oder Cy Twombly zu bieten hat. Durchaus in diesem Zusammenhang soll noch auf die nun ebenfalls geöffnete Ausstellung des Kupferstich-Kabinetts „Crossing Borders“ verwiesen werden, die dritte der in Würdigung des 300. Jubiläums dieser Sammlung kuratierten Schauen. Sie richtet – ebenfalls mit Arbeiten zahlreicher zeitgenössischer Künstler – in beeindruckender Weise den Blick auf das „Sammeln für die Zukunft“.

Hinweise zu Veranstaltungen unter www.skd.museum/still-alive. Geöffnet sind seit Freitag auch folgende andere Museen: Residenzschloss Dresden: Mi–Mo (unter anderem Kupferstich-Kabinett „Crossing Borders“), Lipsiusbau, Museum für Sächsische Volkskunst (Di–So), Mathematisch-Physikalischer Salon und Porzellansammlung (im Wechsel, Di–So), Gemäldegalerie Alte Meister. Tickets für alle Museen müssen vorher im Internet unter www.skd.museum bzw. besucherservice@skd.museum. gebucht werden.

Von Lisa Werner-Art