Dresdens Kunstgewerbemuseum zeigt indische Elfenbeinfiguren

Der Sponsel-Raum im Neuen Grünen Gewölbe ist immer ein guter Ort für kleine, feine Präsentationen, die einen Bezug zu den Schatzkammerexponaten der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben. Wenn eine solche nun „Der andere Großmogul“ heißt, wird man zwangsläufig neugierig, sitzt die miniaturhafte Verkörperung des einen doch schon seit Beginn des 18. Jahrhunderts inmitten eines ebensolchen Hofstaats und vieler Gäste auf ihrem Thron und ruft seitdem die Bewunderung der Betrachter hervor. Die Rede ist natürlich von Johann Melchior Dinglingers zwischen 1701 und 1708 entstandenem, für August den Starken gefertigtem Meisterwerk „Der Thron des Großmoguls Aurangzeb“.

Die Zeit der Elfenbeinschnitzer

Der galt als einer der mächtigsten Herrscher seiner Zeit (reg. 1659–1707), und sein sagenhafter Abglanz strahlte dank vieler Schilderungen von Reisenden bis nach Europa. Und auch Augusts Hofjuwelier nahm solche literarische Berichte, etwa über dessen alljährliches, prachtvolles Geburtstagsfest, zum Anlass, um daraus seine Vision von fernöstlicher Macht in ein noch nicht dagewesenes Ensemble der Juwelierkunst umzusetzen, das bis heute die Bewunderung der Museumsbesucher weckt.

Freilich war mit Aurangzeb wohl auch der Höhepunkt des Mogulreichs erreicht. Kraftzehrende Feldzüge und innere Konflikte erleichterten es der britischen East India Company, mit ihrer Kolonialpolitik allmählich die Oberhand auf dem indischen Subkontinent zu gewinnen. Gleichwohl dauerte die Mogul-Herrschaft noch längere Zeit fort. So kam mit dem Ururenkel des Aurangzeb, Muhammad Akbar II., im frühen 19. Jahrhundert ein Mann auf den Thron, der vor allem die Kultur wieder zum Blühen brachte. Dieser „andere Großmogul“, der von 1806 bis 1836 regierte, war der vorletzte der islamischen Herrscher, der allerdings schon andere, wie den „Löwen vom Punjab“ Ranjit Singh, neben sich dulden musste. Endgültig Geschichte wurde das Mogul-Reich 1858 mit der Entmachtung der East India Company und der folgenden Erklärung Indiens zur englischen Kronkolonie.

Muhammad Akbar II. gilt als Begründer der sogenannten „Delhi-Renaissance“, die natürlich besonders am Hof blühte, aber zugleich viele Menschen beschäftigte, seien es Musiker, Sänger, Maler, Dichter, Baumeister und nicht zuletzt Kunsthandwerker. Darunter waren nicht wenige Elfenbeinschnitzer, die sowohl für den Hof als auch die Ausländer arbeiteten.

Prunkvoll aufgezäumter Staatselefant mit der Sänfte ("hauda") des Herrschers, 2. Hälfte 19. Jahrhunderts.Elfenbein, geschnitzt, Murshidabad/Bengalen. Quelle: Kunstgewerbemuseum

Diesen Kunsthandwerkern ist es mit zu verdanken, dass man sich eine Vorstellung vom höfischen Leben im Roten Fort, dem Kaiserpalast in Shahjahanabad-Delhi, machen kann oder ebenso von einer Ratsversammlung am Hof des Sikh-Herrschers Ranjit Singh. Unter den Händen der Elfenbeinschnitzer entstanden zahlreiche Ensembles von Figürchen, die, versehen mit feinster Bemalung – die Gesichter eingeschlossen –, Darstellungen des kulturellen Lebens vor Augen führen und dabei zugleich wichtigen Persönlichkeiten ein Gesicht geben.

In den Vitrinen kann man Gruppen betrachten, die Musik– und Tanzaufführungen für Muhammad Akbar II. zeigen. Ein Reiseelefant aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wiederum erinnert daran, dass die Mogul-Herrscher in ihrem Reich, das sich auf seinem Höhepunkt von Kabul bis Bengalen sowie ins südliche Indien erstreckte, von Metropole zu Metropole reisten. Und natürlich gab es ein Heer von Bediensteten, das das luxuriöse Palast- und Wanderleben der Herrschaften ermöglichte. Sie kommen hier ebenfalls als Figuren vor: vom Adjudanten des Großmoguls bis zum Leibwächter. Und dass es auch den Prinzessinnen nicht an Kultur mangelte und sie keineswegs ein Schattendasein führten – die Bewohnerinnen des Frauenbereichs (Zenana) spielten viele Rollen bis in Politik und Wirtschaft –, zeigt beispielsweise eine Reihe kleiner feiner Malereien auf Papier. Vielleicht haben ja auch sie das indo-persische Schachspiel – ein nicht mehr ganz vollständiges Exemplar aus dem 19. Jahrhundert findet man in einer der Vitrinen, in einer anderen ein in China zu Beginn des 19. Jahrhunderts für die englischen Kolonialbeamten geschaffenes europäisches Schachspiel – gespielt, um ihr Denken zu schulen. Die Prinzen taten es auf jeden Fall. Das gehörte zum Bildungskanon.

Rund 100 Ausstellungsstücke

Ebenso gibt es auf kleine Elfenbeintäfelchen gemalte Miniaturen – etwa von charakteristischen Bauwerken wie dem Taj Mahal –, die in Gold und Silber gefasst als Schmuck getragen wurden. Die wunderbaren Paläste wiederum waren mit kunstvoll gearbeiteten Marmorgittern ausgestattet, wovon die Ausstellung zwei kleine Modelle zeigt. Vervollständigt wird die Schau von Stichen und Zeichnungen, die europäische Künstler mit ihrem Blick von berühmten indischen Bauwerken fertigten.

Ansicht des Taj Mahal in Agra (Einsatz einer Brosche), Mitte 19. Jahrhundert. Malerei auf Elfenbein, Indien, Delhi (?). Quelle: Kunstgewerbemuseum

Diese anregende und Wissen vermittelnde Präsentation, zu deren Verständnis auch ein kleiner Katalog beiträgt, der jedes Exponat erläutert, war ursprünglich als Begleitung der Schau des Kupferstich-Kabinetts mit indischen Miniaturen geplant und geht auf eine Idee Tulga Beyerles, der nach Hamburg abgewanderten, vormaligen Chefin des Kunstgewerbemuseums, zurück. Der nunmehr gefundene Zusammenhang scheint allerdings nicht weniger glücklich.

Mit der Ausstellung – sie zeigt rund 100 Objekte – kommt partiell eine bereits 1900 ins Kunstgewerbemuseum gelangte Schenkung zu Ehren, die Mary Adelaide Yates, Tochter eines ranghohen Offiziers der East India Company, tätigte. Die für die Ausstellung genutzten rund 60 Elfenbeinfigurchen wie auch Miniaturen und Malereien, die, zusammengepackt, nicht mehr als einen Reisekoffer füllen, werden ergänzt durch Exponate aus dem Kupferstich-Kabinett, dem Museum für Völkerkunde Dresden oder auch Privatbesitz.

Kuratiert wurde „Der andere Großmogul“ von Roland Steffan, einem Ostasienexperten (als Ko-Kuratorin wirkte Kerstin Stöver vom Kunstgewerbemuseum), der auch zu drei gewiss empfehlenswerten Führungen zur Verfügung steht.

Steffan verweits auch auf aktuelle Bezüge im Lichte der Verstärkung hindu-nationalistischer Bestrebungen, nicht zuletzt durch die heutige indische Regierung. Diese Schau unterstreicht ihrerseits die bedeutende, mehr als 1000 Jahre andauernde Rolle islamisch geprägter Kultur auf dem Territorium des heutigen Indien, woraus unter anderem auch Bauwerke des Weltkulturerbes wie das Taj Mahal hervorgingen.

