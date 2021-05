Dresdens Kultureinrichtungen öffnen schrittweise wieder für ihr Publikum

Dresden

Ein Licht am Ende des Tunnels für Dresden: Da die 7-Tages-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen seit einer Woche kontinuierlich den Wert von 100 unterschreitet, stehen Öffnungen der städtischen Kultureinrichtungen in Aussicht. „Ich bin glücklich und freue mich für die Künstlerinnen und Künstler, das Personal und für das Publikum, dass wir doch noch ab Ende Mai die städtischen Bühnen und Museen wieder öffnen können“, erklärte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). „Wir alle sehnen uns nach der unmittelbaren Begegnung mit Kunst und Kultur und sind uns der Verantwortung für das Publikum und die Beschäftigten absolut bewusst.“ Die Kultureinrichtungen der Stadt seien mit ihren Hygienekonzepten entsprechend vorbereitet und hofften nun auf einen erlebnisreichen Kultursommer 2021 open air und in den Häusern.

Die durch Bund und Länder getroffenen Regelungen zur Öffnung der Kultureinrichtungen sind in diesem und dem nächsten Monat an umfangreiche Bedingungen geknüpft. Mit Ausnahme der Städtischen Bibliotheken ist die Vorlage eines tagesaktuellen bescheinigten negativen Testergebnisses die Voraussetzung für einen Besuch der Kultureinrichtungen bzw. ist alternativ der Status als geimpfte bzw. genesene Person nachzuweisen, teilte die Stadt mit. Die Durchführung von Schnelltests ist nicht in den Kultureinrichtungen selbst möglich, sondern ausschließlich in den zahlreichen Testzentren.

Einrichtungen der Stadt Dresden

Pünktlich zum Pfingstwochenende sollen die Museen der Stadt Dresden wieder ihre Türen aufsperren, ebenso das Verkehrsmuseum (vorläufig nur an den Wochenenden, inkl. Pfingstmontag) und das Deutsche Hygiene-Museum Dresden.

Die Theater, Bühnen und Orchester der Landeshauptstadt – Theater Junge Generation (tjg.), Staatsoperette, Philharmonie, Musikfestspiele, Europäisches Zentrum der Künste Hellerau und Societaetstheater – starten nach jetziger Planung ab 24. Mai schrittweise in den Veranstaltungsbetrieb mit Publikum.

Endlich wieder los geht es z.B. am tjg. am Pfingstmontag, 16 Uhr, mit einer Familienvorstellung „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ (ab 4 Jahre), weitere Termine sind der 29. Mai sowie 5. und 12. Juni. Zusätzlich zu den Vorstellungen im Haus und den zahlreichen aktuellen digitalen Angeboten und Terminen für Schulklassen, Kitagruppen und Familien bereitet das tjg. auch den Start der Sommertheatersaison vor: Bei Stabilität oder positiver Entwicklung des Infektionsgeschehens wird ab Mitte Juni wieder „Das doppelte Lottchen“ nach Erich Kästner (ab 6) auf der Freilichtbühne am Kraftwerk Mitte zu erleben sein; die Puppentheaterinszenierung „Das NEINhorn“ (ab 4) soll im Sonnenhäusel im Großen Garten wie geplant Premiere feiern. „Insbesondere Kindern und Familien in dieser komplizierten Zeit nun Theatererlebnisse anbieten zu können, freut uns umso mehr – das Ensemble und die Mitarbeiter stehen in den Startlöchern und werden ihr Bestes geben“, sagte tjg.-Intendantin Felicitas Loewe.

Konzerte vor Publikum

Die Dresdner Philharmonie plant einen Auftakt mit Publikum zur Wiedereröffnung des Kulturpalastes am 30. Mai und kündigt weitere Konzerte jeweils an den Juni-Wochenenden im Kulturpalast und im Juli open air bei den Filmnächten am Elbufer an. Das Societaetstheater bietet bis Ende Mai „Show-Fenster Pop-up-Kunst“ im Schaufenster auf der Hauptstraße 25, danach stehen Vorstellungen mit Publikum open air ab 2. Juni auf der Gartenbühne im Plan.

Die Dresdner Musikfestspiele können zwar erneut nicht im gewohnten Umfang stattfinden, aber zumindest soll Publikum für Konzerte im Kulturpalast am 4./5. und 12. Juni und vom 6. bis 13. Juni im Stallhof zugelassen werden. Ab 24. Mai bereits können Musikliebhaber zudem Streaming-Konzerte auf Facebook, Twitter und YouTube mitverfolgen, ein Kompromiss für die Zeit eingeschränkter Möglichkeiten.

Zuschauer sollen ab 4. Juni wieder ins Europäische Zentrum der Künste in Hellerau pilgern dürfen: Dann läuft der erste Teil des Festivals „Stadt.Raum.Fluss. Zeitgenössische Perspektiven zur Stadt“, das sich künstlerisch mit aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen des Stadtraumes auseinandersetzen will, die Veranstaltungen finden live und digital statt. Zur Zeit noch nur digital zu erleben sind „Zeitgeist – Tanz mit der Dresden Frankfurt Dance Company vom 19. bis 21. Mai und der Dienstagssalon mit Max Rademann und der Trompeterin Rike Huy am 25. Mai.

Premieren der Staatsoperette

Die Staatsoperette Dresden will den Juni gleich zum Premierenmonat machen: Am 5. Juni ist „Come fly with me“ – eine Hommage an Frank Sinatra geplant; am 10. Juni sollen das Musical „Die Fantasticks“ und am 18. Juni die Operetten-Revue „So verliebt in die Liebe“ als Neuproduktionen auf die Bühne kommen. Auch Mozarts „Zauberflöte“ wird endlich wieder aufgenommen: am 26., 27. und 29. Juni. Am 20. Mai gibt es zudem das Konzert „Reingehört!“ – allerdings noch als Streaming-Format auf Facebook, Instagram und YouTube. Der Vorverkauf für die kommenden zwei Monate an der Staatsoperette beginnt jeweils 14 Tage im Voraus.

Veranstaltungen in den Städtischen Bibliotheken sollen ab Juni wieder analog für das Publikum stattfinden, beginnend mit der Buchpremiere von Frank Goldammers neuem Band der Dresdner Krimireihe um Max Heller „Verlorene Engel“ am 15. Juni in der Zentralbibliothek. Digital durchgeführte Veranstaltungen sind weiterhin als Podcast abrufbar im Veranstaltungskalender unter www.bibo-dresden.de.

Wieder mehr Präsenz an den Musikschulen

Die bis 30. Mai geltende sächsische Corona-Schutzverordnung lässt den Betrieb von Musikschulen für den Einzelunterricht zu, wenn ein negativer Schnelltest vorgelegt wird (bei Schülerinnen und Schülern ab sechs Jahren wochenaktuell). Das Heinrich-Schütz-Konservatorium darf bereits seit dem 19. April wieder Einzelunterricht durchführen; ab morgen wird nun der Ensembleunterricht, laut Ankündigung der Stadt, schrittweise wieder analog in Kleingruppen möglich, ab Dienstag nach Pfingsten auch der Unterricht im Fachbereich Tanz. Die Unterrichtskurse im Elementarbereich sollen ab 1. Juni starten.

Zu erwähnen bleibt, dass all das unter dem Vorbehalt des Infektionsgeschehens steht.

Von Kerstin Leiße