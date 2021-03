Dresdens Kultur reanimiert?  Museen öffnen mit sanfter Wucht

Dresden

Nach viereinhalb Monaten Schließzeit zeichnet sich in Dresden tatsächlich die Wiedereröffnung kultureller Einrichtungen ab, wobei die Museen in einer klaren Vorreiterrolle sind. Sie dürfen ab 15. März wieder Publikum begrüßen. Aber geht das so schnell?

Vom Hygiene-Museum gibt es dazu ein klares Ja. Das Haus will am 16. März wieder an den Start gehen, wie aus der Mailantwort auf eine DNN-Anfrage hervorgeht. Alle aktuellen Ausstellungen sollen dann wieder zu sehen sein, also die Dauerschau, das Kinder-Museum sowie die beiden Sonderausstellungen „Future Food. Essen für die Welt von morgen“ und „Im Gefängnis. Vom Entzug der Freiheit“. Man muss kein großer Prophet sein, um angesichts der Situation vor allem für das Kinder-Museum eine üppige Nachfrage vorauszusehen.

Die Hoffnungen hängen an der Inzidenz

„Wir hoffen natürlich sehr, dass uns die Inzidenz in den nächsten Tagen keinen Strich durch die Rechnung macht“, schreibt Museumssprecher Christoph Wingender noch. Die Voraussetzungen für einen Besuch im Hygiene-Museum sind online die Vorabbuchung eines Zeitfensters, die mögliche Kontaktnachverfolgung (via App oder in einer Liste) sowie selbstredend die Maskenpflicht.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) waren beim Thema Wiedereröffnung bereits vorgeprescht. Generaldirektorin Marion Ackermann hatte im DNN-Interview den 1. März als Termin genannt, der dann doch verstrich. Und nun? Steht der 15. März als Tag der Tage im Raum. Dann beginnt die konzertierte Wiederbelebung der SKD mit der Gemäldegalerie Alte Meister. Einen Tag später öffnet am Standort Leipzig das Grassi Museum für Völkerkunde. Generell dürfen alle Leipziger Museen ab Montag wieder öffnen.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 26. März gehen die SKD schließlich in die Vollen. Dann sollen das Residenzschloss (mit Historischem und Neuem Grünen Gewölbe, Kupferstich-Kabinett, Paraderäumen, Rüstkammer sowie Münzkabinett), das Albertinum, die Kunsthalle im Lipsiusbau, die Porzellansammlung und der Mathematisch-Physikalische Salon im Zwinger, das Museum für Sächsische Volkskunst mit der Puppentheatersammlung sowie das Völkerkundemuseum Herrnhut folgen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Wie geplant wollen die SKD am 26. März auch die Ausstellung „Still Alive“ eröffnen, deren Titel nun sozusagen pandemisch-programmatisch geworden ist. Die Schau, die im Albertinum zu sehen sein wird, umfasst eine Auswahl von etwa 65 Arbeiten, die zwischen 1957 und 2017 entstanden. Sie stammen aus der Sammlung Hoffmann, welche die SKD von der Sammlerin Erika Hoffmann geschenkt bekamen.

Eine weitere Sonderausstellung soll ebenfalls wie geplant zugänglich gemacht werden. Am 16. April ist im Japanischen Palais „Sprachlosigkeit – Das laute Verstummen” Thema. Es geht um Ursachen der Sprachlosigkeit und deren Überwindung – vor Hintergründen wie der Enteignung der australischen Aborigines, der Shoah in Europa, dem Völkermord in Bosnien vor 25 Jahren oder den Gewalterfahrungen der sogenannten Trostfrauen im Zweiten Weltkrieg in Südostasien.

Städtische Museen öffnen komplett – bis auf das Schillerhäuschen

Auch die Museen der Stadt Dresden werden wieder öffnen, am 26. März. „Und zwar komplett in allen Häusern“, wie Museumschef Gisbert Porstmann am Telefon versichert. Das gilt dann also für neun der zehn städtischen Museen, darunter das Stadtmuseum, wo nun erstmals der „Tabakrausch an der Elbe“ fürs Publikum zugänglich sein wird. Außerdem öffnen unter anderem die Städtische Galerie, das Kunsthaus und die Technischen Sammlungen. Lediglich das Schillerhäuschen müsste noch eine Woche warten, weil seine kurze Saison traditionell immer erst zu Ostern beginnt.

Die Besucher sollen dabei ebenfalls vorab einen Termin buchen, entweder über eine App (die noch auf die Beine gestellt werden müsste) oder telefonisch. Dazu kommt die besagte Kontaktdatenverfolgung. Was die Museen laut sächsischer Corona-Verordnung dagegen generell nicht leisten müssen, ist die Prüfung oder gar das Anbieten eines Schnelltests. „Wir können einen absolut sicheren Besuch gewährleisten“, verspricht Porstmann. „Wir hoffen das Beste.“

Das Verkehrsmuseum plant ähnlich. Dort soll die Öffnung ebenfalls am 26. März vollzogen werden. Vorher sei es unwahrscheinlich, da noch Vorbereitungen getroffen werden müssten, sagt Manuel Halbauer, dortiger Abteilungs­leiter für Öffent­lich­keitsarbeit und Marketing. Beim Militärhistorischen Museum war am Dienstag noch keine Entscheidung über einen Termin gefallen. Anders in der Stasi-Gedenkstätte Bautzner Straße: Sie will am 18. März wieder öffnen.

Galeriebesitzer zurückhaltend

Die Galerien dürfen ebenfalls wieder öffnen. Eine kurze Stichprobe zeigt jedoch: Nicht alle werden das auch tun. Holger John beispielsweise will noch abwarten. „Ich bin noch reserviert“, sagt er am Telefon. Seine nächste Ausstellung schiebe er auf Mai, möglicherweise Juni. Andere Galeristen haben wiederum gar nicht den Eindruck, mit der Arbeit aufgehört zu haben. „Wir beklagen uns nicht, die Verkäufe laufen weiter“, erzählt Ines Schulz vom erfolgreichen Online- und Mail-Geschäft. Und Anja Himmel hofft, in ihrer Galerie Himmel am 27. März die Ausstellung „Hrdlicka, Grützke, Heisig –Die Sammlung Steinfeld“ eröffnen zu können.

Doch der kulturelle Neustart in Dresden bleibt bei allem vorsichtigem Optimismus natürlich eine wackelige Angelegenheit, weil er gänzlich dem Pandemiegeschehen nachgeordnet ist.

Lesen Sie auch Der sächsische Öffnungsplan auf einen Blick

Steigen die Inzidenzzahlen weiter, sind all die eben aufgeführten Planungen bald wieder Makulatur. Und das Publikum wäre zurück im Wartezustand.

Von Torsten Klaus