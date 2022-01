Dresdens Kultur öffnet wieder: Das ist am Wochenende los

Dresden

Sachsen lockert ab Freitag seine strengen Corona-Schutzmaßnahmen. Davon wird auch die Kulturlandschaft des Freistaates profitieren und gleich am Wochenende in Ausstellungen und an Bühnen locken. Viele bislang geschlossene Einrichtungen können unter der Maßgabe von 2G (genesen oder geimpft) oder mit der 2G-plus-Regel wieder besucht werden. In diesem Fall ist ein tagesaktueller Corona-Test erforderlich. Er entfällt, wenn man etwa eine Boosterimpfung nachweisen kann oder die zweite Impfung noch relativ frisch ist. Gleiches gilt für junge Menschen im Alter bis 18 und für Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Eine entsprechende Schutzverordnung beschloss das Kabinett am Mittwoch in Dresden. Sie soll bis 6. Februar gelten und enthält eine Rückfalloption: Wenn die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern erreicht ist oder die Inzidenz in den Landkreisen und Kreisfreien Städten auf über 1500 steigt, werden die Erleichterungen wieder aufgehoben. Die Überlastungsstufe tritt in Kraft, wenn an drei Tagen in Folge in Krankenhäusern 1300 Betten auf Normalstationen und 420 Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind. Unterhalb der Stufen gelten Erleichterungen, oberhalb Verschärfungen.

In Museen, Archiven, Ausstellungen und Gedenkstätten gilt ab Freitag 2G und eine Kontakterfassung. Theater, Opernhäuser, Konzertsäle und Kinos können nur mit 2G-plus besucht werden. Die Häuser dürfen ihre Kapazität maximal zur Hälfte und mit bis zu 500 Gästen auslasten. Hier hat der Freistaat nachgebessert, bisher lag die avisierte Obergrenze bei 250 Besuchern.

Das (unvollständige) Kulturangebot fürs Wochenende

Nun das (unvollständige) Kulturangebot fürs Wochenende: Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden werden wieder schrittweise öffnen. Den Anfang machen am Sonnabend zwei Ausstellungen: „Träume von Freiheit. Romantik in Russland und Deutschland“ im Albertinum sowie „Deutsches Design 1949-1989. Zwei Länder. Eine Geschichte“ in der Kunsthalle im Lipsiusbau. Am 28. Januar folgen das Historische Grüne Gewölbe und die China-Sammlung-Sonderschau im Kupferstich-Kabinett, am 5. Februar das Albertinum, am 11. Februar die Kinderbiennale im Japanischen Palais. Die Museen der Stadt Dresden sind laut Webseite ab 15. Januar „wieder zu den regulären Zeiten geöffnet“. Weitere Museen in Dresden hielten sich zunächst noch bedeckt.

Am Sonntagvormittag gibt es in der Semperoper das 5. Symphoniekonzert der Staatskapelle Dresden mit Daniel Harding am Pult. Am Abend lädt das Haus in seiner Spielstätte Semper Zwei zur Premiere von Luciano Chaillys Kammeroper „Die kahle Sängerin“. Am 22. Januar folgt auf der großen Opernbühne die Uraufführung „Die andere Frau“ von Torsten Rasch.

Am Sonnabend und Sonntag dirigiert Krzystof Urbanski die Dresdner Philharmonie im Kulturpalast. Das erste der beiden Konzerte wird ab 19.30 Uhr live für die Plattform Takt 1 gestreamt, wo es dann in der Mediathek zur Verfügung steht. Am Sonntagvormittag wird zudem zum Familienkonzert eingeladen.

Auch das Staatsschauspiel Dresden geht am Wochenende gleich in die Vollen. Am Sonnabend wartet „Alice“ im Schauspielhaus auf das Premierenpublikum, parallel läuft im Kleinen Haus die Uraufführung „Liebe ohne Leiden“.

Das Societaetstheater nutzt einen schmalen Zeitkorridor und startet schon am Freitagabend mit „Die Buchhändlerin“ und „Macbeth“. Ab 7. Februar muss das Haus wegen Sanierungsarbeiten schon wieder schließen – bis zum Jahresende. In der Zwischenzeit soll dann an verschiedenen Orten in der Stadt gastiert werden.

Am Theater Junge Generation im Kraftwerk Mitte steht ebenfalls eine Premiere bevor. Am Freitagabend heißt es „Der Mond schien blau“, eine Uraufführung als Mix von Schauspiel und Puppentheater. Im Festspielhaus Hellerau gibt es am Sonnabend und Sonntag das Kandinsky-Programm „Über die Mauer“.

Die Staatsoperette Dresden legt am 23. Januar wieder los, mit dem Musical „Die Fantasticks“, gefolgt von der Operetten-Premiere „Der Vetter aus Dingsda“ am 26. Januar.

Bei den Privattheatern hebt sich demnächst auch der Vorhang. Die Comödie Dresden zeigt am 19. Januar die Premiere „Winterspeck“. Das Boulevardtheater setzt ab 27. Januar mit „Herr Käpt’n, die Schaluppe leckt!“ auf Bewährtes.

Von Torsten Klaus