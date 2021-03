Dresden

Die neuen Beschlüsse für die schrittweise Öffnung der Kulturbetriebe würden eine Öffnung der Kinos ab 22. März unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichen. Die Kinobetreiber sind allerdings alles andere als begeistert. „Letztlich wurde die Wiedereröffnung der Kultur weiter vertagt“, so Christian Bräuer von der AG Kino. Es gebe „einfach viel zu viele offene Fragen“ zu den konkreten Auflagen.

„Unverbindlicher Zirkus“

Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vom 8. März sieht vor, dass Kinos ab 22. März öffnen dürfen, wenn der Inzidenzwert im Freistaat und gleichzeitig in der jeweiligen Region unter 100 bleibt. Hierbei müssen die Besucher allerdings einen tagesaktuellen Selbst- oder Schnelltest vorweisen. Erst bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 würde die Testpflicht entfallen.

Das Dresdner Programmkino Ost wird nicht zu besagtem Zeitpunkt ihre Türen öffnen und bezeichnet die Voraussetzungen in einer Bekanntmachung auf ihrer Webseite „als unverbindlichen Zirkus“. „Wie sollen wir das denn kontrollieren?“, fragt sich Sven Weser, Leiter des Programmkinos, im Gespräch mit den DNN. Außerdem sei bei dem aktuellen Infektionsgeschehen nicht sicher, ob die Inzidenzwerte Ende März ein Öffnen überhaupt ermöglichen werden.

Ein weiteres Problem bestünde bei den Filmverleihen. Wenn die Kinos nicht bundesweit gemeinsam mit genügend Vorlauf spielen, wie der Kinoverband fordert, würden die Verleiher nicht aktiv werden, um die Kinos mit neuen Filmen zu versorgen. „Keiner fängt an, die Werbetrommel zu rühren, wenn es nur um drei Standorte geht“, sagt Bernd Reuther, Betreiber des Zentralkinos im Kraftwerk Mitte, den DNN. Sein Kino wird ebenfalls nicht öffnen – da sind sich die Mitglieder der AG Kino einig. Er wolle außerdem die Hürde für den Filmbesuch niedrig halten, um Personen, die sich beispielsweise das Testen nicht leisten können, nicht auszuschließen.

„Wir glauben nicht an eine Öffnung“

Wirtschaftlich sei dieses Hin und Her zwischen Öffnung und Schließung sowieso nicht: „Die Erfahrungen mit den bundesweit über zwei bis drei Monate gestreckten Kino-Wiedereröffnungen nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 ohne ein adäquates Angebot an attraktiven Film-Neustarts waren für die Branche überwiegend niederschmetternd“ , heißt es weiter in der Bekanntmachung des Programmkino Ost. „Die Wirtschaftlichkeit in einer solchen Situation ist deutlich schlechter als bei einem komplett geschlossenen Kino.“

Das bestätigen auch die großen Kinos. „Wir glauben nicht an eine Öffnung am 22. März. Sowohl was die Inzidenzzahlen angeht, als auch wirtschaftlich“, heißt es in der Mitteilung der Kinokette UFA. Eine Öffnung mache nur Sinn, wenn sie dauerhaft sei und die Filmverleiher bundesweit Filme bereitstellen und auswerten können, so Cineplex-Sprecher Markus Kühlmorgen. Für ihn sei vor Mai keine Öffnung in Sicht, da die Inzidenz steigt und Verleiher früher keine neuen Filme starten.

Die Öffnungsstrategien für Geschäfte und Kultureinrichtungen sorgt derzeit für mehr Unklarheiten als für Problemlösungen. Einziger Trost für Christian Bräuer: Immerhin werde die Kultur wieder berücksichtigt beim Stufenplan. Wann es aber in der Praxis weitergehen kann, ist derzeit noch unklar.

Von Tim Krause