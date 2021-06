Dresdens Kinos öffnen am 1. Juli – UCI Elbepark schon eher

Dresden

Dass der 1. Juli auf einen Donnerstag fällt, dürfte beim großflächigen Neustart der Kinobranche in Deutschland nicht wenig geholfen haben. Donnerstags gehen (normalerweise jede Woche) die jeweils neuen Kinofilme ins Rennen um die Publikumsgunst. Am 1. nun tummeln sich in der Warteschlange mehr als 20 Filme. Wie reagieren also die Dresdner Kinobetreiber auf diesen Öffnungstermin? Ein Überblick:

Ohne Testpflicht wäre wünschenswert

Er wolle lieber noch die paar Wochen warten „statt aktivistisch rumzufuhrwerken“, sagte Sven Weser vom Programmkino Ost. Er hofft auf generelle Besserung. Denn jegliche Testpflicht würde für potenzielle Besucher entfallen, wenn der Corona-Inzidenzwert an mindestens 14 aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 bleibt. Das halte er für „erstrebenswert“, sagte Weser. Vieles deutet darauf hin, dass sich diese Erwartung erfüllt. Von Seiten des Publikum sei seiner Beobachtung nach „kein Druck auf dem Kessel“, um nun als Kinobetreiber vorzupreschen, sagte Weser.

Der Kinomarkt soll bundesweit ab 1. Juli wieder in Schwung gebracht werden. Die größten Kino- und Verleihverbände haben auch schon vereinbart, welche Filme zur Wiedereröffnung starten könnten. Darunter ist der Oscar-Gewinner „Nomadland“ – Frances McDormand spielt darin eine Frau, die nach einer wirtschaftlichen Krise als moderne Nomadin im Westen der USA zu leben beginnt. Auf der Liste stehen auch der Kinderfilm „Peter Hase 2“, der Actionfilm „Fast & Furious 9“, die Literaturverfilmung „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ nach dem Roman von Erich Kästner sowie der Berlinale-Gewinnerfilm „Bad Luck Banging or Loony Porn“ und „Der Rausch“, mit dem Regisseur Thomas Vinterberg den Auslands-Oscar gewonnen hatte.

Vor dem 1. Juli passiert bei den meisten nichts

Bernhard Reuther vom Dresdner Zentralkino winkt bei der Frage nach einem vorzeitigen Start ebenfalls ab. „Vor dem 1. Juli passiert bei uns nichts“, sagte er. Alles weitere sei für den Sommer und Herbst bereits geplant, fügte er an, ohne Details zu nennen. Reuther hatte das Kino im Dach betrieben, das nun sozusagen im Zentralkino auf dem Gelände des Kraftwerks Mitte aufgeht. Im kleinen Thalia-Kino in der Neustadt sieht man das ganz ähnlich. „Wir starten, wie die meisten Programmkinos, zu dem gemeinsam vereinbarten Termin am 1. Juli“, schrieb der Betreiber Stephan Raack. „Vorab ist nichts geplant.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Markus Kühlmorgen, Geschäftsführer des Rundkinos, bestätigte den 1. Juli als Neubeginn. Im Kino gebe es derzeit sowieso noch Umbauten im Thekenbereich, „wir brauchen da noch etwas Zeit“. Ähnlich wie Weser hofft auch er, dass sich die Umstände für das Publikum bis dahin noch weiter verbessern. Die Cinemaxx-Kette bekräftigte für Dresden und bundesweit weitere 30 Kinos ebenfalls den 1. Juli. Die entsprechenden Filme sollen ab Mitte Juni bekanntgegeben werden. Auch der UFA Kristallpalast Dresden setzt auf den Beginn Anfang Juli. „Schulveranstaltungen können unabhängig davon schon eher stattfinden“, schrieb Leiterin Katharina Steinhäuser in einer Mail.

Allerdings bleibt der magische Juliauftakt trotz Beteuerungen nicht für alle Dresdner Kinos der feste Neustarttermin. Das UCI im Elbepark wird – wie die anderen 21 Häuser des Kinobetreibers in Deutschland – schon am 17. Juni wieder seine Pforten öffnen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vorverkauf soll bald beginnen, schrieb Nadine Breuer vom Sitz der GmbH in Bochum in einer Mail.

Emma Stone in der Hauptroll: Cruella de Vil, bekannt aus dem Zeichentrickfilm „101 Dalmatiner“, bekommt ihren eigenen Film. „Cruella“ erzählt, wie sie überhaupt so böse wurde. Zu sehen ist der Streifen wohl schon am 17.Juni im UCI im Dresdner Elbepark. Quelle: Laurie Sparham, Disney via AP

Demzufolge geht es los mit „Cruella“, „Chaos Walking“, „The Unholy“, „Der Mauretanier“, „Buddy Games“, „Mein Freund Poly“, „Raya“, dazu kommen Wiederaufführungen von „Tenet“, „Jim Knopf und die Wilde 13“ und „Yakari“. Am 24. Juni soll dann der Horrorfilm „A Quiet Place 2“ starten, ebenso „Catweazle“ mit dem Komiker Otto. Außerdem sei der Anime-Film „Demon Slayer: The Movie – Mugen Train“ im Programm, der in Japan alle Rekorde gebrochen habe.

Die Dresdner Schauburg lässt sich indes noch eine kleine Hintertür offen. Auch dort wird zwar der 1. Juli genannt – „ob auch ein paar Tage vorher schon etwas sinnvoll passieren kann, ist aktuell in der Prüfung und wird eher kurzfristig entschieden und angekündigt“, ließ das Schauburg-Team per Mail wissen.

Von Torsten Klaus