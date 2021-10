Dresden

„Mit UnFug und Recht“ lautet das diesjährige Motto des Kinderfilmfestivals KinoLino. Am 16. Oktober startet das Herbstferienprogramm zum 28. Mal. Zwei Wochen lang werden an insgesamt 16 Vorstellungsorten Filme für Kinder zwischen vier und vierzehn Jahren gezeigt – darunter sind Previews wie „Meine Wunderkammern“, aktuelle Kinofilme wie „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“ und beliebte Klassiker wie „Der kleine Drache Kokosnuss“.

36 Lang- und sechs Kurzfilme

Eine feierliche Eröffnung des Projektes mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) gibt es am Sonnabend, 15 Uhr im Dresdner Zentralkino. Dort wird anschließend der Spielfilm „Meine Wunderkammern“ gezeigt, der bisher nur auf ausgewählten Festivals und noch nicht im Kino zu sehen war. Das Filmteam ist anwesend und beantwortet die Fragen des Publikums, und es gibt eine Musik.

Insgesamt bietet das Festival 36 Langfilme sowie das Programm „Kleinzigartig“ mit sechs animierten Kurzfilmen für Kinder zwischen 5 und 8 Jahren. „Fokus“, also thematischer Schwerpunkt, des Filmfestes sind dieses Jahr die Kinderrechte: In allen Fokus-Filmen werden Helden und Heldinnen gezeigt, die ihre Rechte einfordern oder sich für andere einsetzen.

„Wir möchten Kindern eine Stimme geben, die sie in vielen Bereichen unserer Gesellschaft immer noch nicht haben“, sagt dazu Projektleiter Stefan Bast. Das zeige sich auch in der aktuellen Pandemielage, in der Kinder und Jugendliche zwar oft die Leidtragenden seien, aber kaum eine Stimme oder Lobby haben. Sandra Wehler, Geschäftsführerin des Objektiv-Vereins, der das Projekt seit 15 Jahren organisiert, fügt hinzu: „Ziel ist es, anspruchsvolle und hochwertige Filme für die Kinder ins Kino zu bringen und diese pädagogisch zu begleiten“. So gibt es zu einigen Vorführungen Projekte zur medienpädagogischen Nachbereitung.

Zu den altbekannten Spielorten, wie Programmkino Ost, Club Passage, Karl-May-Museum in Radebeul und mehreren Bibliotheken sind in Dresden vier neue dazugekommen: So gibt es KinoLino nun auch im Rundkino, im Kristallpalast, im Kino Elbepark sowie in der Johannstadthalle. Zum ersten Mal spielt das Projekt in Hoyerswerda, und in einer kleinen Aufführung auch in Leipzig – „Die Vision ist, KinoLino an viele verschiedene Orte in Sachsen zu bringen“, erzählt Bast.

Ebenfalls neu: Neben den beiden „Goldenen Hechten“, die eine Jury aus zwölf Kindern zwischen elf und vierzehn Jahren an den spannendsten und den lustigsten Film verleiht, gibt es dieses Jahr zusätzlich einen weiteren Goldenen Hecht als Publikumspreis. Die Preisverleihung findet am 31. Oktober, ab 15 Uhr im Zentralkino statt.

Programm: kinolino.de

Von Linde Gläser