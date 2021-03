Dresdens 8. März 1933: Wider den freien Geist

Dresden

Das Foto hat einen festen Platz in der Dresdner Erinnerungskultur. Es zeigt einen brennenden Bücherhaufen, umstanden von Uniformierten, SA und Polizei, einige mit Karabinern. Datiert ist es auf den 8. März 1933. Oft liest man, wenn an die deutschlandweite Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 erinnert wird, dass in Dresden die erste derartige Aktion stattgefunden habe. Ein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Daten allerdings besteht wohl nicht, sieht man davon ab, dass der Terror in beiden Fällen System hatte und es um die Vernichtung unliebsamen Schriftgutes ging.

Repressionen und Zwangsmaßnahmen

Am 10. Mai 1933 wurde mit den Autodafés in zahlreichen Universitätsstädten der Prozess der Entgeistigung und des Barbarismus in Deutschland öffentlich sichtbar. Soziale Unterdrückung und Terror gegen Antifaschisten und Gewerkschafter, die ersten Pogrome gegen Juden waren ihm vorausgegangen. Es war keine spontane, sondern eine von langer Hand vorbereitete Aktion und Teil einer ganzen Reihe von Zwangs- und Repressionsmaßnahmen gegen Autoren und Verlage, die an diesem Tag in dem Ziel gipfelte, die als „Schmutz und Schund“ diffamierten Werke bestimmter Autoren aus den Büchereien, Buchhandlungen und Antiquariaten zu verbannen und ihre Namen aus dem Gedächtnis auszulöschen.

Bereits Anfang April kündigte das neugegründete „Hauptamt für Presse und Propaganda der Deutschen Studentenschaft“ in einem Rundbrief an die Universitäten an, dass in der Zeit vom 12. April bis 10. Mai eine Aktion stattfinden solle, über deren Inhalt aber „aus technisch-organisatorischen Gründen“ noch nichts Genaueres gesagt werden könne. Schon wenige Tage später wurde das Amt konkreter, es gehe um die „öffentliche Verbrennung jüdischen zersetzenden Schrifttums durch die Studentenschaft der Hochschulen aus Anlass der schamlosen Hetze des Weltjudentums gegen Deutschland“. Es wurde zunächst um strenge Vertraulichkeit gebeten, doch die Planung war angelaufen.

Kisch, Brecht, Remarque, Mann, Kästner, ...

Zur „Aufklärung“ wurden „Zwölf Thesen wider den undeutschen Geist“ veröffentlicht, eine Sammelaktion „zersetzender Schriften“ und die „Reinigung der Bibliotheken“ begannen, wofür Ende April eine „Schwarze Liste“ mit Autorennamen erstellt und an die Hochschulen verschickt wurde. Es gab zaghaften Widerstand, Bibliotheken rangen um einzelne Titel ihres Bestandes, Hochschulen verwiesen auf drohende Schwierigkeiten für die Fortsetzung des Lehrbetriebs, die Dresdner Studentenschaft wies sogar auf die fehlende Rechtsgrundlage hin, es half nichts.

Die erste, vom Bibliothekar Wolfgang Herrmann zusammengestellte Liste der „schönen Literatur“ umfasste 94 deutschsprachige und 37 fremdsprachige Autoren, sie wurde in den folgenden Monaten um zahlreiche Namen erweitert. Bei manchen kam das gesamte Werk auf den Index, bei anderen nur einzelne Titel.

Viele, wie Brecht, Feuchtwanger, Hemingway, Heinrich Mann, Kisch oder Remarque, sind noch heute berühmt, andere, wie Hans Sochaczewer, Hermann Essig oder Albert Hotopp, fast vollkommen vergessen. Die Folgen waren verheerend, für den Einzelnen ebenso, wie für die deutsche Kultur, etwa 250 Autoren verstummten oder verließen in den folgenden Monaten das Land.

Gegen den Freigeist

Höhepunkt der Aktion am 10. Mai war der „Verbrennungsakt gegen 18 Uhr“ mit Fackelzug und „öffentlichem Vortrag“. Am Vorabend waren der Studentenschaft neun „Feuersprüche“ zugesandt worden, welche die Stoßrichtung in ihrer ganzen Bandbreite vorgeben sollten. Es ging gegen „Klassenkampf und Materialismus“, „Dekadenz und moralischen Verfall“, gegen „Gesinnungslumperei“, „volksfremden Journalismus demokratisch-jüdischer Prägung“, gegen „literarischen Verrat am Soldaten des Weltkriegs“ und so weiter. Zu den fünfzehn Namen, die in diesen Feuersprüchen explizit genannt wurden, gehörte der von Erich Kästner, der durch einen Zufall Zeuge der Verbrennung seiner Bücher und der Rede von Goebbels auf dem Berliner Opernplatz wurde.

Auch in Dresden kündigten Studenten einen „Feldzug gegen jüdische, marxistische, liberalistisch-zersetzende Schriften“ an, Sammelstellen für Bücher wurden eingerichtet. Der Ablauf der Verbrennung wurde am 7. Mai in der Presse angekündigt. Als Redner trat am 10. Mai vor der Bismarcksäule auf der Räcknitzer Höhe Will Vesper, Gauobmann des NS-Reichsverbandes Deutscher Schriftsteller, auf.

Und am 8. März? Quellen verweisen auf vorgezogene Aktionen im März und April in verschiedenen deutschen Städten, es handelte sich meist um Vandalismus und gewaltsame Übergriffe auf konkrete Einrichtungen. In Dresden war dies neben dem Volkshaus des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Ritzenbergstraße das Druck- und Verlagshaus von Kaden & Co. am Wettiner Platz. Im einst vom SPD-Funktionär und Reichstagsabgeordneten August Kaden gegründeten Verlag erschienen unter anderem Propagandamaterial der SPD und sozialistische Literatur, auch die „Dresdner Volkszeitung“ und das „Jüdische Gemeindeblatt“ wurden verlegt.

Verlag von NSDAP übernommen

Am 8. März wurde der Verlag von Nazis besetzt und verwüstet, auf dem Vorplatz wurde dabei Schriftgut des Verlages und wahllos Bücher aus dem Bestand der angegliederten Arbeiterbuchhandlung verbrannt. Kommunalpolitiker der SPD wurden verhaftet und im Keller der Druckerei gefangen gehalten. Der SPD-Stadtverordnete Richard Rösch berichtete davon, dass Mitglieder der SA dort täglich das „Erschießen geübt“ hätten. Ein spontaner Übergriff war auch diese Aktion nicht, hatte doch zum Beispiel der sächsische Kommissar für Justiz zeitgleich die langfristigen Druckaufträge für Formulare bei Kaden & Co. gekündigt. Der Verlag wurde von der Parteizeitung der NSDAP „Der Freiheitskampf“ übernommen.

Als Erich Kästner 1953 in einer Rede an die Bücherverbrennung erinnerte, formulierte er die Lehre und das Fazit der Ereignisse von 1933 so: „Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. ... Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben. Es ist eine Angelegenheit des Terminkalenders, nicht des Heroismus.“

#weiterlesen: Zwei Bücherverbrennungen in Dresden?: Nachdenken über den 8. März und den 10. Mai 1933. Oliver Reinhard im Gespräch mit dem Historiker Mike Schmeitzner, ein Videoprojekt der Städtischen Bibliotheken zu Zeiten von Corona, diesmal in Kooperation der Städtischen Bibliotheken mit dem Dresdner Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung

www.bibo-dresden.de/de/veranstaltungen/digitaleveranstaltungen/weiterlesen.php

Von Jens Wonneberger