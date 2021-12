Dresden

Es ist ein paar Jahre her, da wurde auf die Wachsfigur von Adolf Hitler in der Berliner Dependance von Madame Tussauds ein Attentat verübt: Der Diktator wurde enthauptet. Bald wurde darüber spekuliert, ob es nicht es möglich wäre, eine Art Simulationsraum einzurichten, wo Besucher ihren ganz persönlichen Anschlag auf den „Führer“ durchführen könnten. Jeder, dem ein solcher gelingt, bekommt ein Diplom, das ihn als erfolgreichen Hitler-Attentäter und honorigen Antifaschisten ausweist. Letztlich wurde der Diktator wieder zusammengesetzt und sitzt nun wieder griesgrämig guckend in einer „Führerbunker“-Replik.

Der Krönungsfigur Augusts des Starken im Dresdner Residenzschloss dürfte ein solches Schicksal erspart bleiben. Nicht mal die Linkspartei, die so ziemlich jede rechts von ihr stehende Partei (das sind bis auf die Marxistisch–Leninistische Partei Deutschlands wohl so gut wie alle) für Wachs in den Händen skrupelloser Kapitalisten und Ausbeuter hält, will die Figur, die August der Starke 1697 bis 1699 gestalten ließ, um seine Krönung zum polnischen König in Krakau zu zelebrieren, stürzen.

Heft 4/2021 der „Dresdner Kunstblätter“-Reihe heißt schlicht „Wachs“

Dieser lebensgroßen „königlichen Statua“ aus Wachs, in der sich Inszenierung und Erinnerung beispielhaft vereinen, widmet sich Stefano Rinaldi, Konservator der Dresdner Rüstkammer, in seinem Beitrag zu Heft 4/2021 der „Dresdner Kunstblätter“-Reihe, das schlicht und ergreifend den Titel „Wachs“ trägt. Titelbild ist der von dem Bildhauer Medardo Rosso 1889 aus Wachs geformte „Kopf eines kranken Kindes“, der sich seit 1902 in Dresden befindet.

Mit Wachs lässt sich vieles machen, ob nun die „Freuden“ des Brazilian-Waxing „genießen“, Kerzen gießen oder Wachsbildnisse herstellen. Die Aufsätze der neuen Kunstblätter-Ausgabe spiegeln die große Vielfalt der Objekte in den Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) wider.

Einleitend gibt Igor Jenzen, der Direktor des Museums für Sächsische Volkskunst, einen Überblick über Schein und Sein der verschiedenen Beleuchtungsarten und hält im Abschnitt zu Wachskerzen nicht zuletzt fest, dass so gut wie alle Historienfilme ein falsches Bild vermitteln. Wachs war bis ins 19. Jahrhundert hinein so teuer, dass es sich für den privaten Gebrauch nur begüterte Personen leisten konnten. Wachskerzen blieben im Wesentlichen der Kirche und dem Hof vorbehalten. Die Kirche versinnbildlichte mit festlicher Altarbeleuchtung den Glanz des Himmels, der Hof feierte sich selbst und war von sich selbst berauscht, dass er sich so verschwenderische Lichtfülle leisten konnte. Um den Bedarf an Wachs zu befriedigen, nutzten die holden Obrigkeiten (geistliche und weltliche) allerlei Wege. „So war es üblich, Wachs als Zahlungsmittel für Abgaben oder als Strafen für kleinere Delikte zu fordern“, schreibt Jenzen.

Erste Dresdner Wachsarbeiten im 16. Jahrhundert

Christine Nagel stellt dann ein Konvolut von kleinen Wachsbildnissen aus dem 16. Jahrhundert vor. Die ersten Nachrichten über Wachsarbeiten am Dresdner Hof finden sich in der Korrespondenz von Kurfürst August. Er stellte 1574/75 den Nürnberger Medailleur und Wachsbildner Valentin Maler in seine Dienste, der während seiner Zeit in Dresden ein Dutzend Bildnismedaillen deutscher Fürsten nach einer gemalten Porträtreihe in Schloss Hartenfels in Torgau schuf. Zudem entstand eine Medaille, die Kurfürst August zeigte. Kurfürst Christian I. erweiterte dann die Sammlung an Wachsarbeiten.

Das tat viel später dann auch Georg Treu, der einer der prägendsten Direktoren des Albertinums war und zwischen 1882 und 1915 die Skulpturensammlung um diverse kleinformatige Keroplastiken (also aus Wachs geschaffene Objekte) verschiedenster Künstler bereicherte. Treu schätzte besonders den um 1900 aus München nach Dresden gekommenen August Hudler. Dieser schuf „zu Ehren des Geheimen Hofrats“ 1903 eine hochformatige Plakette mit einem Profilbildnis Treus, von der sich auch das Wachsmodell erhalten hat und im Kunstblätter-Heft von Andreas Dehmer gebührend gewürdigt wird.

Ulrike Weinhold und Volker Dietzel richten den Blick auf zwei Wachsreliefs von Nicolaus Engelbert Cetto, die eine Reiterschlacht und eine Belagerung zeigen und „durch ihren unglaublichen Detailreichtum faszinieren“. Auch sie führen vor Augen, dass Wachs durch Beimengungen sowohl unterschiedliche Härtegrade als auch Farbzustände annehmen kann, wodurch Elfenbein, Bronze oder auch Marmor imitiert werden kann. In einem weiteren Beitrag wird aufgezeigt, wie Bienenwachs bei der Konservierung von Gemälden in der Dresdner Galerie zum Einsatz kommt.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Hg.): Wachs. Dresdner Kunstblätter 4/2021, Sandstein Verlag, 80 Seiten, 62 Abb., 5 Euro

Von Christian Ruf