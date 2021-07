„Dresden. Mein Dresden“: 100. Ausstellung in der Villa Eschebach

Dresden

Bereits im Sommer 2020 hätte die 100. Ausstellung der Reihe „Kunst in der Villa Eschebach“, dem Sitz der Volksbank Dresden-Bautzen eG, eröffnet werden sollen. Auch dies hat Corona verhindert. Nachdem die Bilder aber schon längere Zeit an den Wänden hängen, scheinen die Pandemie-Umstände derzeit günstig, das kunstinteressierte Publikum zum Besuch einzuladen – auch wenn auf eine Vernissage, die ja erfahrungsgemäß immer mehrere 100 Menschen anlockt, verzichtet werden muss. Die Bilder sind ja aber da. Die sich anzusehen ist auch deshalb lohnend, weil man manches entdecken kann, was man nicht so „auf dem Schirm“ hat.

Gezeigt wird eine Auswahl von etwa 50 Werken, die Künstler, die auf die eine oder andere Weise mit Dresden verbunden sind, schufen. Gesammelt hat sie einer, der wohl immer eng mit der Elbmetropole verbunden geblieben ist, auch wenn er sie 1957 nicht ganz freiwillig gen Bundesrepublik verlassen hat: Dieter Hoffmann (Jg. 1934), Dichter, Kunstkritiker, Autor umfänglicher Monografien, der vom Südwesten Deutschlands aus immer ein aufmerksamer Beobachter des Kunstlebens an der Elbe blieb – zeitweise nur aus der Ferne, ab den 1970er Jahren aber auch wieder im direkten Umgang. Der 2014 von Dieter Hoefer, dem langjährigen Kurator der Ausstellungen in der Villa Eschebach, und Gisbert Porstmann, Direktor der Städtischen Sammlungen, herausgegebene Band „Trauerweidengepeitscht“ gibt einen Einblick in das der bildenden Kunst gewidmete publizistische Schaffen Dieter Hoffmanns.

Ausstellung ■ „Dresden. Mein Dresden!“ Aus der Sammlung von Dieter und Ilka Hoffmann ■ Bis 30. Juli. Villa Eschebach am Albertplatz, Hauptstelle der Volksbank Dresden-Bautzen eG, Georgenstraße 6, 01097 Dresden ■ Für den Besuch ist eine Anmeldung über Internet: villa-eschebach.de notwendig.

Hoefer, den eine langjährige Zusammenarbeit mit diesem – er trat verschiedentlich als Leihgeber und ebenso Laudator auch in der Volksbank in Erscheinung – verbindet, sowie sein Nachfolger Thomas Lohse hatten die Idee, Werke aus der Sammlung des hoch in den 80ern stehenden Kunstfreundes sowie seiner 2012 verstorbenen Frau Ilka Hoffmann von Tümpling anlässlich der Jubiläumsschau nach Dresden zu holen. Der Angefragte lieh sie gern – wegen Corona auch über die ursprüngliche Zeitspanne hinaus. Nicht zuletzt in diesem Zusammenhang gilt wohl das über der Präsentation stehende Motto: „Dresden. Mein Dresden“. Natürlich findet man in einer solchen privaten Sammlung nicht die ganze Breite „Dresdner Kunst“, aber eben sehr viele Vertreter, die sie wesentlich prägten und Werke, die man wohl hier noch gar nicht sah. So etwa Hans Jüchsers Porträt des ganz jungen Dieter Hoffmann von 1950.

Künstler der älteren Generation

Zeitlich spannt sich der Bogen von einer Helm-Studie Richard Müllers aus dem Jahr 1915, von 1926 stammt eine „Liegende“ von Otto Gussmann, bis zu einer „Kirschenzeit“ Klaus Drechslers aus dem Jahr 2012. Namentlich reicht die Liste der vertretenen Künstler von Elisabeth Ahnert über Hubertus Giebe, Horst Leifer sowie Ulrich Lindner bis zu Albert Wigand, dessen „Banania Boucherie Chevaline“ (1964) wohl seiner Frankreich-Sehnsucht geschuldet war. Man trifft auf viele weitere Künstler der älteren Generation wie Ernst Hassebrauk, dessen Nachlass Dieter Hoffmann betreute und über den er eine große Monografie verfasste. Dessen frühe „Elbkähne“ (1930) würde man ihm aber wohl auf Anhieb nicht zuschreiben, verbindet man mit diesem Namen doch eher expressiv farbige Werke wie die ebenfalls ausgestellte „Maskerade“. Der Weiblichkeit widmen sich Curt Querner und Helmut Schmidt-Kirstein – jeder auf seine Weise, getrennt-verbunden durch ein Blatt vonHermann Glöckner.

Landschaftszeichnungen erwarb Hoffman etwa von Wilhelm Rudolph, Fritz Tröger und Siegfried Klotz, wobei man bei dessen mit kräftigem Strich gezeichneter Brückenansicht („Dresden-Studie“, 1983) nicht unbedingt an letzteren denkt. Hans Körnig, den Hoffmann gut kannte, ist mehrfach präsent, mit für ihn typischen Aquatinten, aber ebenso einem wunderbaren „Blumenstrauß“-Aquarell (1977), das man ihm nicht ohne weiteres zuschreiben würde. Richtig interessant wird es bei Lisbeth Körnig, etwa ihrer aus der Erinnerung geschaffenen Radierung „Unsere Eisbahn in Dresden 1920“ (1984), die viele als Künstlerin wohl kaum kennen dürften.

Hermann Teuber: Stillleben mit Schmetterling, 1974, Öl/ Kapakk Quelle: Frank Hoehler

Damit ist man bei einem weiteren „Kapitel“ dieser Schau: den hierzulande fast oder ganz Vergessenen. So wird es manchem wohl mit dem gebürtigen Dresdner Hermann Teuber gehen, der 1922 die Stadt verließ. Allerdings sei an die von Hoffmann eröffnete Ausstellung mit Werken von diesem in Pulsnitz erinnert, die auch Stillleben wie das nun gezeigte „…mit Schmetterling“ (1974) präsentierte.

Schwieriger ist es schon mit Carl-Friedrich Treber oder Paul Wicke, deren Werke aber im Kunsthandel präsent sind – so ein ähnliches Reiterbild Trebers wie das gezeigte. Auch Wickes Pastell, ein Blick auf die Dresdner Ruinenlandschaft von 1945, ist nicht unbekannt, gehört es doch zu einer entsprechenden Serie. Erinnert wird man auch daran, dass der später in der Bundesrepublik geschätzte Hölzel-Schüler Max Ackermann für kurze Zeit Dresdner war, ein Jahr bei Richard Müller studierte. Die Radierung „Aufwertung der Sparguthaben“ (1927) zeigt Ackermann von seiner eher wenig bekannten sozialkritischen Seite.

Es ist also ein „bunter Strauß“ geworden, den sich die Volksbank anlässlich ihrer 100. Ausstellung schenkt. Natürlich werden hier partiell auch Möglichkeiten, Vorlieben und Freundschaften des Sammlers sichtbar, letzteres nachvollziehbar an manchen Widmungen. Ergänzt wird die Schau mit informellen Arbeiten des in Radebeul ansässigen Klaus Liebscher, den viele von Eröffnungen kennen, vielleicht aber weniger sein Schaffen. Das Jubiläum ist den Machern zugleich Anlass gewesen – die ersten 50 Schauen waren in einem Almanach dokumentiert worden –, die folgenden 50 Präsentationen nun in einem zweiten Almanach festzuhalten. Ebenso hat die Bank einen Internetauftritt eingerichtet, der das gesamte Ausstellungsgeschehen dokumentiert. Thomas Lohse, der bereits die letzten zehn Ausstellungen vorbereitete, wird diese nun in die Zukunft führen. Die Unterstützung der Bank in Person von Vorstandssprecher Thomas Müller ist explizit gegeben. Man kann also weiter gespannt sein.

Von Lisa Werner-Art