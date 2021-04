tjg.-Inszenierung "Diamond Sky" zum Festival WILDWECHSEL eingeladen

Dresden

Die Inszenierung „Diamond Sky“ (von Nick Wood, aus dem Englischen Anja Tuckermann und Guntram Weber, Schauspiel, ab 12, Regie: Petra Schönwald) des Dresdner Theaters Junge Generation wird zum 5. Festival WILDWECHSEL der ostdeutschen Bundesländer eingeladen. Nick Woods Theaterstück „Diamond Sky“ beschäftigt sich mit der Sucht nach dem Erleben von Extremsituationen, um Verluste und Ängste des Erwachsen-Werdens zu meistern.

Das unter der Überschrift „Der Garten der Demokratie“ vom 16. bis 21. Oktober 2021 am Theater Bernburg stattfindende Treffen versammelt jeweils vier Produktionen für Kinder und für Jugendliche und gilt als Bestentreffen und Schaufenster der ostdeutschen Kinder- und Jugendtheater. Die Inszenierungen werden auf dem Festival von einer Kinderjury und einer Jugendjury in den Kategorien „Bestes Kindertheaterstück“ und „Bestes Jugendtheaterstück“ prämiert. Die Preise werden in diesem Jahr vom Bernburger Theaterverein und der Heller-Stiftung getragen. 2017 war das tjg Gastgeber des Festivals.

