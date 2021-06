Dresden: tjg zeigt das Stück „Das NEINhorn“

Dresden

In dem schrägen wie komischen Film „Die Ritter der Kokosnuss“, in dem sich die britische Komikertruppe Monty Python 1975 über die Sage von der Tafelrunde und deren Suche nach dem Heiligen Gral lustig machte, begegnen König Artus und seine Gefolgsleute merkwürdige Ritter, die immer Nie sagen, was aber kein Pedant zum Dresdner Nu ist, sondern einfach Ausdruck klarer Verweigerungshaltung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun treibt sich im Sonnenhäusel im Großen Garten gelegentlich ein Wesen rum, das geradezu zwanghaft Nein sagt und deshalb NEINhorn genannt wird. An sich gehört dieses Wesen zur Gattung der Einhörner, die bekanntlich scheue Wesen sind, aber wenn die Inszenierung „Das NEINhorn“ vom Theater Junge Generation (tjg) im Sonnenhäusel gegeben wird, dann kann man dieses kleine, schnickeldischnucklige Wesen dort antreffen, wobei der Große Garten zum „hübschen Herzwald“ mutiert, was, das muss man glatt einräumen, viel aparter klingt. Die Inszenierung für Steppkes ab vier Jahren beruht auf einer bekannten Kinderbuchvorlage von Marc-Uwe Kling (der als nicht nur weiß, wie Kängurus denken, sondern auch, was Einhörner wünschen) und Astrid Henn. Die Fassung fürs tjg strickten Christoph Macha und Johanna Zielinski, letztere führte auch Regie.

Bei Kindern sehr beliebt

Das Werk ist in Kinderkreisen sehr bekannt. Beweis: Es reckten sich ungemein viele Hände in die Höhe, als gefragt wurde, wer das Buch kennt, woraufhin Uwe Steinbach, der zusammen mit Carlo Silvester Duer und Daniil Shchapov in offener Spielweise die Figuren bewegte, aber auch die eine oder andere erzählerische Einbauphase hinlegte, mit „verdutztem“ Gesicht versicherte: „Oh, dann müssen wir uns aber Mühe geben!“ Nun reicht „Mühe geben“ allein natürlich nicht, das weiß jeder, nicht nur jemand, der mal ein Zeugnis mit einem solchen Satz in den Händen hielt (es muss gar nicht das eigene sein). Steinbach und seine beiden Kollegen zogen alle Register in Sachen Puppen- und Schauspielkunst. Die Kinder waren auf Anhieb im Bann der Geschichte.

Zunächst wird man Zeuge, wie es sich in einer Einhornfamilie so lebt. Es gibt immer Kekse und auch zuhauf „gezuckerten Glücksklee“, was bei so manchem makrobiotisch erzogenen Kind vermutlich den Gedanken aufkommen lässt, ob sich nicht besser wäre, sich von dieser (Einhorn-)Familie adoptieren zu lassen. Das NEINhorn allerdings sucht genau vor dieser Familie das Weite. Es ist nicht gliglaglücklich, sondern genervt davon, dass jedermann „das Lächeln ins Gesicht geleimt“ ist und sich aber auch jeder Satz der Eltern reimt. Und schon gar nicht sieht es ein, dass sein Grundrecht auf „Mies-Drauf-Sein“ beschnitten wird.

Kostüme und Puppen: Absolute Hingucker

Peu à peu trifft es auf der Flucht Ähnlichgesinnte: den WASbären, der nicht zuhört, den NaHUND, dem eigentlich alles schnuppe und der ähnlich selektiv in Sachen Hören wie die Oma von Franz Eberhofer ist, und schließlich und endlich noch die KönigsDOCHter, die allem und jedem widerspricht. Die vier werden ein ziemlich gutes Team… bockig sein macht zusammen viel mehr Spaß – und das überträgt sich auch auf Jung und Alt, denn die Inszenierung hat in fast jeglicher Hinsicht Hand und Fuß.

Lesen Sie auch „Transformers“ am tjg: Eine virtuelle Dauerbaustelle

Musikauswahl: Füße und Beine extrem zum Mitwippen bringend, nicht nur bei den Country-Nummern. Kostüme und Puppen: Absolute Hingucker, da war Thurid Goertz ähnlich einfallsreich und innovativ wie Regisseurin Zielinski in ihrem Gespür für Wort- wie Situationskomik, wobei dem Vorlagen-Original mit seinen herrlichen Schüttelreimen und Sprachspielen anders als im Regietheater keine Gewalt angetan wurde. Ein Hauch von Anarchie und Dadaismus liegt in der Luft, wenn sich zwischen NEINhorn und WASbären folgender, Menschen mit Sinn für Sprachspiele einfach gliglaglücklich machender Wortwechsel entspinnt: „Wo gehst Du denn hin?“ – „Nirgends.“ – „Klasse, da wollte ich auch hin!“ Nun mag nirgends nicht gerade um die Ecke liegen, aber das Sonnenhäusel ist nicht aus der Welt.

nächste Vorstellungen: 19. und 20.6., 11 Uhr, 20. 6. auch 16 Uhr, 23. & 26.6., 16 Uhr, 24.6, 10 Uhr

Karten: Tel. (0351) 320 42 777

Internet: tjg-dresden.de

Von Christian Ruf