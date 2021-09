Dresden

Jonathan Safran Foer heißt er, und er sitzt in einer transparenten, kugelförmigen Konstruktion, hoch über der Großen Bühne des Theaters Junge Generation (tjg) Dresden. Über eine Projektion an die Rückwand der Bühne kann man sehen, wie er mittels kleiner Scherenschnitte aus Einzelteilen, aus Körperteilen, Tiere zusammenbastelt, wie es ihm gerade passt. Dabei spielt er aber weder Frankenstein noch wirft er einen Blick in die Glaskugel.

Foer hat bereits 2009 ein Buch geschrieben, in dem er die Frage stellt, ob es okay ist, Fleisch zu essen. Er verstand sich aber nicht als Aktivist. Er hatte damals einen kleinen Sohn und machte sich als Vater Gedanken über die Zukunft, über Verantwortung, über Gesundheit und darüber, ob und wo Moral anfängt.

Leckeres Essen oder menschlicher Hybris

Sein Buch traf bereits zu seiner Veröffentlichung den Zahn der Zeit; heute beißen wir uns an dieser Diskussion fast schon die Zähne aus. Mit unserer Einstellung zu Fleischkonsum treten wir gefühlt einem Wertekanon bei, der uns augenblicklich trennen kann von der Nachbarin, dem Großvater, den Freunden. Zumindest theoretisch.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was Foer mit seinem Buch zu keinem Zeitpunkt bezweckt hat, käme auch dieser Inszenierung nicht in den Sinn: Auf komplizierte Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Und wird es auch nie geben. Egal, wie viele Menschen vom Typ Foers es gibt.

Da macht es keinen Unterschied, dass dieser Typ, dunkle kurze Haare, ernstes dunkles Brillengestell, ein simpler Pulli, grüne Hose, einfache Turnschuhe (Bühne und Kostüme: Grit Dora von Zeschau) gleich in mehrfacher Ausführung über die kreisrunde karge Bühne tobt, in deren Mitte ein überdimensionierter Kochtopf thront, aus dem es dampft. Der eine mag darin leckeres Essen vermuten, für den anderen kann ein solcher Topf zum Symbol menschlicher Hybris aufgewertet werden.

Heuschrecke, Hund, Schwein und Küken

Wie aber lässt sich ein solcher Text, der nicht fürs Theater geschrieben ist und der neben allen Fragestellungen erhellende Hintergründe, Fakten und Zusammenhänge enthält, für die Bühne einrichten?

Handlungsarm, bildarm, so ließe sich das Ergebnis wahrnehmen. Was daran aber deutlich wird: Wir sitzen eben alle bereits mitten drin in dieser Debatte. Das gilt auch bereits für die Zielgruppe (ab 12 Jahre).

Hier wird nichts vom Urschleim her erläutert, weil es nicht Not tut. Es braucht da keine Illustrationen. Ohne Tiere geht es aber natürlich trotzdem nicht. Eine Heuschrecke, ein Hund, ein Schwein und ein Küken watscheln fröhlich als bunte Sympathieträger ganz ohne sentimentale Kitsch-Allüren über die Bühne.

Eine Heuschrecke? Bei wem hat die denn schon mal auf dem Teller gelegen? Wenn nicht, dann vielleicht noch nicht. Die Entscheidung liegt bei uns. Einen Dialog darüber können wir nur unter uns führen; diejenigen, um die es hier geht, können wir nicht darin einbinden.

Eine schlussendliche Antwort gibt es nicht

Es geht um Möglichkeiten, Lösungsansätze, Potenziale. Wie lässt sich die globale Ernährungsfrage angehen, ohne weiterhin die Umwelt auszubeuten? Auch diese Frage steckt im Konsum von Fleisch bekanntlich.

Die Regie (Nils Zapfe) sorgt für Abwechslung und Unterhaltungsfaktor mit Konfettikanone und Mini-Schlagzeug. Diskussion kann schließlich Spaß machen. Wie wäre es denn beispielsweise mit Hundefleisch aus dem Tierheim? Doch lieber nicht? War ja nur eine Frage.

Und es geht ja darum, Fragen zu stellen. Wie komplex die Sache ist, wird genau dann sichtbar, wenn die Schauspieler gegen Ende der Inszenierung hin ihre gemeinsame Rolle ablegen, sie selbst sind und mit ihrer jeweiligen individuellen Sichtweise zeigen, dass es keine schlussendliche Antwort gibt. Oder ganz viele. Das sei eben nicht so einfach, heißt es da. Aber man müsse ja irgendwas tun. Stimmt.

Info: nächste Aufführungen am 24. & 27. September, 14. & 16. Oktober (jeweils 10 Uhr); Internet: www.tjg-dresden.de

Von Rico Stehfest