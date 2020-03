Dresden startet Suche nach neuem Kreuzkantor

Dresden

Der Dresdner Stadtrat soll die Suche nach einem Nachfolger für den Leiter des Dresdner Kreuzchores auf den Weg bringen. Das geht aus einer Beschlussvorlage von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) hervor, die den DNN vorliegt.

OB soll Findungskommission bilden

Demnach soll der Stadtrat Oberbürgermeister Dirk Hilbert beauftragen, die Position des Kreuzkantors zur Nachbesetzung auszuschreiben und den Ausschreibungstext dafür zur Kenntnis nehmen. Der Oberbürgermeister soll zudem entsprechend der Berufungsordnung eine Findungskommission bilden. Für diese Kommission soll der Stadtrat die von der Kulturbürgermeisterin zu berufenden Expertinnen aus dem Bereich Musik zur Kenntnis nehmen und drei Mitglieder des Kulturausschusses in die Findungskommission berufen.

Der weltberühmte Kreuzchor ist die älteste Kulturinstitution in Dresden und befindet sich in Trägerschaft der Stadt. Der Vertrag des amtierenden Kreuzkantors, Roderich Kreile, ende mit dem 31. Juli 2022. Seit 1997 leitet er als 28. evangelischer Kreuzkantor den Dresdner Kreuzchor. Kreile ist derzeit 64 Jahre alt.

Derzeit leitet Kreuzkantor Roderich Kreile den weltberühmten Chor aus der Landeshauptstadt. Quelle: Astrid Ackermann

Zwei Jahre im Voraus – Vertrag verspricht langwierigen Prozess

Aufgrund der im Rahmenvertrag zwischen Landeshauptstadt Dresden und Kreuzkirche Dresden definierten Berufungsordnung ergeben sich im Berufungsverfahren zum neuen Kreuzkantorat längere zeitliche Vorlaufzeiten. Gemäß der Rahmenvereinbarung bildet die Landeshauptstadt Dresden im Auswahlverfahren zur Berufung des Kreuzkantors/der Kreuzkantorin eine Findungskommission, die mit der Aufgabe betraut ist, das gesamte Verfahren zu begleiten und in einem mehrstufigen Verfahren einen Personalvorschlag zu erarbeiten.

In diesem Prozess sollen neben künstlerischen auch pädagogische und konzeptionelle Aspekte Berücksichtigung finden. Die Findungskommission, der auch drei Stadtratsmitglieder angehören, verstehe sich als ein Gremium, das in seinem Beratungsauftrag Kandidaten/Kandidatinnen zur Bewerbung einlädt, diese im Verfahren prüft und nach Beratung mit Stimmenmehrheit eine/einen der Kandidaten/innen der Landeshauptstadt zur Anstellung empfiehlt. Die Vertretung der Kruzianer soll in den Findungsprozess mit einbezogen werden, genauso wie die Dresdner Philharmonie.

Erfahren und künstlerisch kompetent – Erwartungen an den neuen Kreuzkantor

Laut Entwurf der Ausschreibung nimmt der Kreuzkantor „die künstlerische und administrative Gesamtleitung des Dresdner Keuzchores als städtische Kultureinrichtung wahr“. In Abstimmung mit der Kreuzkirchgemeinde und der Stadt verantworte er die musikalische Jahresplanung sowie die Gestaltung der liturgischen Dienste in der Kreuzkirche. Zudem hat er die pädagogische Gesamtleitung für die Ausbildung der 130 Kruzianer. Es wird eine mehrjährige Erfahrung in Chor- und Orchesterleitung erwartet sowie höchste künstlerische Kompetenz, die durch eine „umfangreiche Aufführungspraxis im für den Kreuzchor relevanten Repertoirebereich nachgewiesen werden soll.

Die Kulturbürgermeisterin will vier Expertinnen aus dem Bereich Musik in die Findungskommission berufen. Davon sind bislang nur Gudrun Schröfel und Frauke Roth namentlich benannt. Schröfel (Jahrgang 1943) ist unter anderem Gesangspädagogin und langjährige Chorleiterin. Beispielsweise ist sie seit 2001 Leiterin des Johannes Brahms Chors Hannover. Frauke Roth, 1967 geboren, ist seit 2015 Intendantin der Philharmonie.

Nach den Plänen von Klepsch soll der Stadtrat über die Vorlage am 14. Mai entscheiden. Dann könnte die Stellenausschreibung erfolgen, für die nach sechs Wochen Bewerbungsschluss ist. Ebenfalls Mitte Mai soll die Findungskommission zusammenkommen und Kandidaten benennen, die zu einer Bewerbung aufgefordert werden sollen. Ende Juni, Anfang Juli befasst sich die Kommission erstmals mit den Bewerbungen und benennt aus ihrem Kreis die Zusammensetzung einer Auswahlkommission.

Ende 2021 soll der Stadtrat über den Kreuzkantor-Bewerber entscheiden

Bis Februar 2021 wählt die Findungskommission zwei bis vier Kandidaten für das weitere Auswahlverfahren. Ab 10. April bis Ende Juni 2021 soll es zwei bis vier Vorstellungsrunden (Probewochen+Aufführungen) mit der Auswahlkommission geben. Die Findungskommission soll im Juni 2021 den Bericht der Auswahlkommission und den daraus resultierenden Personalvorschlag entgegen nehmen und eine Empfehlung aussprechen. Diese Empfehlung werde dann dem Kirchenvorstand der Kreuzkirchgemeinde und dem Ev.-Luth. Landeskirchenamt mitgeteilt, die dann Gelegenheit zur Stellungnahme haben. Von Juli 2021 bis September 2021 sollen Vertragsverhandlungen mit Kandidaten oder der Kandidatin geführt. Sind diese erfolgreich, werde der Kandidat dem Stadtrat vorgeschlagen. Der von der Landeshauptstadt angestellte Leiter des Kreuzchores soll dann der Kreuzkirchgemeinde als Kreuzkantor vorgeschlagen werden. Für Dezember 2021 strebt Klepsch den Stadtratsbeschluss über die Personalie an. Am 1. August 2022 soll der Vertrag für neuen Kreuzkantor oder die Kreuzkantorin beginnen und schließlich mit dem ersten Gottesdienst für das Schuljahr 2022/2023 die Amtseinführung in der Kreuzkirche durch den Landesbischof erfolgen.

Von Ingolf Pleil