Dresden restituiert Zeichnung des Künstlers Moritz von Schwind 

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) restituieren die Zeichnung „4. Szene der Lachnerrolle“ aus dem Kupferstich-Kabinett. Die Federzeichnung auf Pauspapier wurde an die Nachfahren von Henri Hinrichsen (1868–1942) übergeben, teilten die SKD am Dienstag mit.

„Sie stellt in nahezu genauer Entsprechung die 4. Szene einer Bildrolle dar, die der Künstler Moritz von Schwind (1804–1871) 1862 für seinen Freund Franz Lachner (1803–1890), Hofkapellmeister in München, anlässlich seines im vorausgegangenen Jahr gefeierten 25. Dienstjubiläums zeichnete“, hieß es weiter. Diese Rolle befinde sich seit 1930 in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, München. Bei der restituierten Zeichnung handelt es sich laut SKD um „Lachners Liebesleben. (Das 4. Stück der Lachnerrolle.)” und damit um jenes Blatt, das 1912 als eigenhändige Nachzeichnung Schwinds auf einer Auktion des Kunstantiquariats C. G. Boerner in Leipzig versteigert wurde. Dort erwarb es der in Leipzig lebende jüdische Verleger Henri Hinrichsen (Verlag C. F. Peters).

Nach der „Arisierung“ und dem Zwangsverkauf des Verlages 1938/39 wurde Hinrichsen inhaftiert, Kunstwerke aus seiner Sammlung wurden beschlagnahmt. Um die Emigration der Familie finanzieren zu können, erbat Hinrichsen die Zustimmung der Behörden zum Verkauf. Im Oktober 1940 erwarb der Kunsthändler Hildebrandt Gurlitt die Zeichnung; der Kaufpreis wurde auf ein Sperrkonto gezahlt und stand für Hinrichsen damit nicht zur freien Verfügung. Die Familie konnte sich jedoch nicht mehr in die Emigration retten – Henri Hinrichsen wurde 1942 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Da „das Kunstwerk unter verfolgungsbedingtem Druck veräußert wurde“, entschieden sich die SKD zur Restitution.

Dank der im „Kunstfund Gurlitt“ befindlichen Geschäftsunterlagen Hildebrandt Gurlitts gelang es, den weiteren Weg des Werkes zu rekonstruieren. Im März 1944 verkaufte der Kunsthändler das Blatt an den „Sonderauftrag Linz“. Aufgrund der Kriegsgefahr wurde das Werk mit den Beständen des Kupferstich-Kabinetts nach Schloss Weesenstein ausgelagert und verblieb auch nach dem 8. Mai 1945 in Dresden. Im Rahmen des „Daphne-Projektes“ der SKD wird ein Bestand von rund 1400 grafischen Arbeiten aus dem sogenannten „Sonderauftrag Linz“ untersucht.

Von DNN