„Dresden rechts außen“ schildert die Realität dieser Stadt nur scheinbar fiktiv

Schwieriges Pflaster: Eine Buchhandlung im Dresdner Nobelviertel. Gut sortiert. Darin eine Buchhändlerin mit dem Hang zu fragwürdigem Gedankengut. Ihr Anbändeln mit neurechter Intellektualität, die wiederum in enger Verbindung zu dumpfer Brutalität steht. Das Ganze gewürzt mit polizeilicher Einäugigkeit und einer ferngesteuerten Populistenbewegung namens Bedecha. Dieses Kürzel steht für „Bewahrer des christlichen Abendlandes“. Und in der Buchhandlung namens „Hirsch-Buch“ trifft sich ein „Dresdner Kreis“, der allenorts „Meinungskorridore“ wähnt und gegen das „Weltbild der linksliberalen Einheitsmedien“ zu Felde zieht. Vulgo „Lügenpresse“.

Ziemlicher Zündstoff, den Beate Baum da in ihren neuen Kirsten-Bertram-Krimi gesteckt hat. Das geht nicht ohne warnenden Vorsatz: „Der Inhalt dieses Buches ist rein fiktiv und soll ausschließlich der Unterhaltung seiner Leserschaft dienen.“ Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Begebenheiten, Orten und Personen wären rein zufällig.

Gespür für Atmosphäre

Und dann legt sie in 22 Kapiteln sowie einem Epilog feurig Lunte: Nach einem Bedecha-Aufmarsch ist es zu heftigen Protesten und Prügeleien gekommen. Am nächsten Morgen wird eine Leiche am Elbufer gefunden. Da es sich um einen der Organisatoren der Abendland-Bewahrung handelt, steht für deren Bewegung umgehend fest, dass der Täter aus dem linken Spektrum stammen muss. Ähnlich sieht es ein ermittelnder Kommissar, der widersprechende Indizien erst gar nicht zur Kenntnis nehmen will.

Doch die Journalistin Kirsten Bertram und ihr Mann Andreas ermitteln auf eigene Faust, bekommen fremde Fäuste zu spüren, wissen aber bald eine weniger beschränkte Kommissarin auf ihrer Seite, die frei von Beratungsresistenz gründlich zu ermitteln versteht. Dabei wiesen die ersten Spuren so trefflich auf den wohnungslosen Lebenskünstler hin, der sich bei einem Netzwerk namens „Mission Humanity“ engagiert, um bedrohte Menschen aus dem Mittelmeer zu retten.

Das wäre zwar eine selbstverständlich Pflicht der europäischen Staaten, die – wie im wirklichen Leben – aber nicht oder nur sehr zögerlich umgesetzt wird. Wenn Regierungen angesichts dumpfer Vokabeln wie „Umvolkung“ um Wählerstimmen bangen, zahlen die Ärmsten der Armen stets den Preis dafür.

Beate Baum, wie ihre Heldin Kirsten Bertram selbst journalistisch aktiv, greift tatsächliches Zeitgeschehen auf, legt spannende Spuren, verknüpft den „Dresdner Kreis“ mit rassistischen Einflüssen der „White Intellectuals“ aus den USA und hat ein Gespür für Atmosphäre. Ihr Personal ist mit wenigen Andeutungen klar umrissen, der Erfolgsschriftsteller ebenso wie der TU-Professor, die schlagkräftigen Dynamo-„Fans“ ebenso wie die „Gutmenschen“ auf der Neustädter Seite.

In unverblümt nüchterner Sprache

Dort ist eine gewaltige Racheaktion für den Tod des Bedecha-Mannes geplant. Aus ganz Europa werden neue Nazis erwartet. Ehe es dazu kommt, muss der wahre Täter ermittelt werden, um weitere Gewaltorgien zu verhindern. Doch Kirsten und Andreas, den Journalisten und der Polizei bleibt nicht viel Zeit …

„ Dresden rechts außen“ ist natürlich (leider, muss hinzugefügt werden) eine Bestandsaufnahme, wenn auch verfremdet. Beate Baum würzt ihren in unverblümt nüchterner Sprache geschriebenen Krimi mit augenzwinkernd menschelnden Auseinandersetzungen zwischen den Protagonisten. Andreas wird rasch von unberechenbarer Wut getrieben, sein instinktiver Gerechtigkeitssinn bringt ihn in bedrohliche Situationen – und Kirsten ist der besorgte Gegenpart. In dieser Konstellation sorgt ihr Ex-Freund Dale für zusätzliches Knistern, hilft aber auch bei der Auflösung des Mordfalls.

Die Autorin ist am Freitagabend ab 20.30 Uhr im „Blue Note Corona TV“ zu Gast und stellt ihr Buch im Live-Stream vor, abrufbar auf twich.tv, später auch via YouTube.

Beate Baum: Dresden rechts außen –Ein Kirsten-Bertram-Krimi; Redstart Verlag, Book on Demand, 300 S., 12,90 Euro.

Von Michael Ernst