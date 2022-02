Dresden

„Jeder hat ein Recht auf Kunst.“ Der entscheidende Satz fiel kurz vorm Ende – und ist das Motto von farbwerk, einem Dresdner Verein, der sich inklusiver Kulturteilhabe samt offensiver Präsentation verschrieben hat und im Pieschener Zentralwerk residiert. Mitbegründerin Jacqueline Hamann bekannte dabei, dass sich eigentlich vierzig Leute hinter ihr, in ihrem Kamerablickwinkel tummeln müssten, um zu jubeln. Was war geschehen?

Sachsens Landeshauptstadt Dresden ehrt seit 1993 jährlich ihre Kunstpreisträger – ein großer Preis ist dotiert mit 7000 Euro, und bis zu zwei Förderpreise mit insgesamt 5000 Euro. Diesmal konnte die zwölfköpfige Jury aus 36 Einsendungen auswählen. Sie verkündete das der geneigten Öffentlichkeit – wie derzeit leider zu oft üblich – als digitale Zusammenschaltung frei nach dem früheren olympischen Gedanken, dass schon die Teilnahme entscheidend sei. Anfangs 13, später 16 Menschen waren laut Anzeige digital dabei, davon sieben Akteure.

Sven Helbig, Svea Duwe und Farbwerk spiegeln Dresdner Kunstjahrgang

Keine Frage: Die 2022er Entscheidung der Jury, zu einem Drittel männlich, zur Hälfte politisch besetzt, ist über jeden Zweifel erhaben. Und alle drei Auserkorenen präsentierten sich, nachdem Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) als Jurychefin in eigenen Worten die Entscheidung verkündete, auch im Netz würdig: Der Hauptpreis geht an den Komponisten Sven Helbig, gebürtiger Eisenhüttenstädter Jahrgang 1968, Musikhochschulabsolvent und u.a. 1996 Mitgründer der Dresdner Sinfoniker. Seit 2017 moderiert er seine wöchentliche Musiksendung „Schöne Töne“ auf dem Berliner Sender Radio Eins, in welchem er unterhaltsam sein musikgeschichtliches Wissen teilt und neue Musik vorstellt.

Sven Helbig freut sich über die Auszeichnung als Kunstpreisträger 2022. Quelle: Claudia Weingart

Er habe sich über den späten Anruf am Abend der Jurytagung sehr gefreut, sagte Sven Helbig – der gerade sein neues Album „Skills“ veröffentlicht hat. Er nehme den Preis als Angebot, um in künstlerischen Austausch treten zu können. Sein Dank galt besonders Musikfestspielintendant Jan Vogler, der ihm mit dem Auftrag zum Cello-Konzert und als Composer in Residence beim Moritzburg Festival die nötige Aufmerksamkeit bescherte. „Zu den Künstlern, die seine Talente nutzen, gehören Rammstein, die Pet Shop Boys, René Pape, das Fauré Quartett oder Snoop Dogg“, schreiben die „Klassikakzente“ von Universal Music über ihn – nun also ebenso die Stadt Dresden.

Verbindung von Material, Technik, Handlung, Geste und Raum

Förderpreisträgerin Svea Duwe, geboren 1972, lebt als freischaffende bildende Künstlerin in Dresden. Sie ist als Bildhauerin HfBK-Meisterschülerin von Monika Brandmeier, seit acht Jahren Kunstpädagogik-Lehrbeauftragte an der TU Dresden und definiert sich als Experimenteurin.

Die bildende Künstlerin Svea Duwe erhält einen Förderpreis. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Jüngst sorgte sie mit Interventionen per Urban Performance Lab im öffentlichen Raum für Aufsehen und entsandte ihre Spiegelperformance „Die Offerte“ im Herbst 2021 modifiziert von Dresden gen Chemnitz. Mit verschiedenen Techniken sei sie auf der Suche nach neuen Verhältnissen in der „Verbindung von Material, Technik, Handlung, Geste und Raum“ – so ihr nun gewürdigtes Credo.

Und Jacqueline Hamann, deren farbwerk-Ensemble die nur leicht ausgebremste Feier zur Eröffnung des großen Saals im Zentralwerk rockte, hatte sogar per Link einen sehr schönen Videogruß für alle parat – fußend auf jenem Tag im Juli 2021, als drei Tandemtänze die 17-jährige Vereinsarbeit, erst seit 2019 institutionell gefördert, illustrierten und gelungen von Hechtfilm festgehalten wurden. Unter dem Namen werkstattatelier farbwerk als freie Künstlerinitiative 2006 gegründet, gab es bald vielfältige Theaterformate, Bücher, Filme und Ausstellungen, die auf ihre besondere Art die hiesige Kulturlandschaft bereicherten. 2014 entstand aus der Initiative heraus der Kunst- und Kulturverein farbwerk e.V. Bis heute arbeitet farbwerk kontinuierlich an jährlichen Tanz- und Theaterformaten in Zusammenarbeit mit professionellen Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden, Institutionen und Ensembles.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Online-Pressekonferenz zu den Preisen endete schon nach 28 Minuten ohne Nachfragen und mit einem einzigen Chatbeitrag (eben jenem Filmlink vom farbwerk) mit Techniklapidarien: „Sind wir jetzt fertig oder sollen wir uns ausloggen?“ Die Technik als Chimäre einer schönen neuen Welt hat wieder einmal bewiesen, dass sie echter Kunst und der Vielfalt analogen Lebens nicht gewachsen ist.

Die leibhaftige Preisverleihung ist in reichlich drei Monaten, am 16. Mai, 17 Uhr, auf Schloss Albrechtsberg geplant. Die Einreichfrist für neue Vorschläge im kommenden Jahr ist leicht zu merken, denn in Sachsen ward zur Besinnung darauf ein Feiertag ausgerufen: bis zum nächsten Tag vor Allerheiligen.

Internet: dresden.de/de/kultur/kulturfoerderung/kulturpreise/kunstpreis.php

Farbwerk-Film: vimeo.com/626513507/cca6761df2

Von Andreas Herrmann