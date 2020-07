Dresden

Franzobel, der diesjährige Dresdner Stadtschreiber, tritt sein Amt mit einer Lesung am 9. Juli an. Die Corona-Einschränkungen lassen aber nur eine Livestream-Übertragung aus dem Kulturpalast zu. Eine Internetkamera anzulesen, hat der 53-jährige österreichische Autor wie viele Kollegen in den zurückliegenden Wochen geübt.

Für die Wiener Tageszeitung „Der Standard“ übermittelte er zuletzt per Video eine Kostprobe aus einem neuen Manuskript: historischer Stoff, gewohnt skurril aufbereitet. Spanien 1870, die Särge der alten Könige werden geöffnet, um dem Volk die einst Vergötterten als gewöhnliche Sterbliche vorzuführen. Ein Student bricht Kaiser Karl V. den kleinen Finger der linken Hand ab. Die Beschreibung gibt einen ersten Eindruck vom schrillen Sound seiner Prosa: „Er riss ihn aus wie einen Milchzahn. Das Geräusch erinnerte an das Zerteilen eines Brathuhns.“ Eine Erklärung für die Tat wird für später versprochen. Auch das versteht er: aufzuschieben, um uns in Spannung zu halten.

Selbsternannter „König von Absurdistan“

Zunächst aber springt er ins Jahr 1537 zurück. Da hält dieser Kaiser Karl Audienz, auf dem Abort sitzend und gewaltige Darmwinde entlassend. Vor ihm Ferdinand (Hernando) de Soto, der später Florida bekommen sollte. Es geht um koloniale Eroberung, exzessive Gewalt, die Ureinwohnern das Menschsein abspricht. Franzobels Text ist mittendrin in der aktuellen Debatte. Die Großen mit Spott vom Sockel zu holen, gehört zu seinen Prinzipien; das alles gewürzt mit deftigem Humor.

In einem feinfühlig genauen Filmporträt von Günter Kaindlstorfer, in dem wir den vielseitigen Franzobel, diesen selbsternannten „König von Absurdistan“, auch als post-dadaistischen Bühnen-Avantgardisten kennenlernen, der gezielt die Geschmacksgrenzen unterschreitet, spricht dieser von „radikalem Volkstheater“. Derb kommt das daher, doch mit tieferer Absicht. Als Bezugsgrößen nennt Franzobel Shakespeare, Molière, Nestroy, Horvath und Turrini.

„Ich nehme die Welt als Chaos wahr“

Dort bekennt er auch: „Ich habe immer versucht, die Kindlichkeit zu bewahren.“ Ihm gehe es wie jemandem, der auf einer Beerdigung lachen müsse. Und: „Ich nehme die Welt als Chaos wahr.“ Mit seiner Wortkunst versucht er, dem eine eigene Ordnung entgegenzustellen, etwas Großartiges, von dem der Leser verblüfft sein soll, „eine Art gotische Kathedrale“. „Barock“ wäre wohl die treffendere Beschreibung.

Ein abgehobener Intellektueller ist er nicht. Gern hört er sogenannten einfachen Menschen aufmerksam zu. Seine Frau, die bildende Künstlerin Carla Degenhardt, nennt ihn eine „riesige Boa constrictor, die alle Wörter und Wortkörper verschlingt und wunderbar österreichisch verdaut“. Als „sprachverliebten Österreicher“ hat ihn die Wochenzeitung „Die Zeit“ bezeichnet.

Bis 1991 bildender Künstler

Seiner Lust am Wortspiel lässt er zum Beispiel in den „Vergnügungsgedichten“ seines Bandes „Luna Park“ (2003) freien Lauf, in dem wir nicht nur ekligen Sexualakten beiwohnen, sondern auch deftigen Sprachspielereien wie dieser: „Blunzengröstl essen, Kistlbrunzen müssen, / Brunzengröstl essen, Blunzenkistl müssen, / Blunzen brunzen, Gröstlkistl essen müssen, / Blunzen brunzen, Kistl müssen Gröstl essen, / Blunzen essen, brunzen müssen, Köstl. Köstl.“ Akustische Fülle entfaltet das freilich am intensivsten, wenn er es selbst vorträgt.

Dabei war der 1967 im oberösterreichischen 500-Seelen-Ort Pichlwang als Franz Stefan Griebl Aufgewachsene vor seiner Schriftstellerlaufbahn bis 1991 bildender Künstler. 1995 bekam er in Klagenfurt den Bachmann-Preis für „Die Krautflut“. Seither kennt seine literarische Produktivität kein Halten: zwei bis vier Bücher veröffentlicht er pro Jahr. „Rechtswalzer“ (2019), ein Kriminalroman, ist sein einundsechzigstes. Hinzu kommen sechs Kinderbücher und acht Theaterstücke.

Empörung über die reale Unmenschlichkeit

In seinen Romanen erzählt er etwa von einer Minderjährigen, die Hure werden muss („Scala Santa oder Josefine Wurznbachers Höhepunkt“, 2000), stellt sich als verrückt werdender Künstler vor, verfolgt von einem verrückt gewordenen Fan („Shooting Star“, 2001), schildert die Seelenwanderung einer verstorbenen Zweijährigen durch ein wildes Panoptikum in Wien („Lusthaus oder die Schule der Gemeinheit“, 2002). In seinem monströsen „Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik“ (2005) erklärt er uns den Antisemitismus als Bauchkrankheit.

In „Was die Männer so treiben, wenn die Frauen im Badezimmer sind“ (2012) versucht ein dicklicher Mann mit Sprachfehler, der lustvollen „Stöhnfähigkeit auf den Grund zu kommen“. Das ist nicht nur spaßig. Wie in anderen Büchern befeuert auch hier Empörung über die reale Unmenschlichkeit die erzählerische Wucht. Der Historienroman „Das Floß der Medusa“ (2017) nimmt uns mit ins Jahr 1816. Matrosen eines gesunkenen Schiffs treiben zwei Wochen auf dem Meer. Franzobel führt vor, zu welcher Grausamkeit Menschen imstande sind, nur um zu überleben: „Wie die Tiere“, sagt einer. „Schlimmer. Keine Moral, keine Vernunft.“

Meinungen der Kritiker geteilt

Wie bei all seinen Büchern sind auch hier die Meinungen der Kritiker geteilt. Die einen begeistert diese gut recherchierte Allegorie auf die Menschennatur dank der geschickten Vermischung von Fakten und Fiktion und ihrer enormen Fabulierlust, die sogar hier noch zu Humor imstande ist. Seine Einfälle kennen keine Grenzen. Worte lässt er gern in Kaskaden auf uns herab. Des Originellen kann einem aber auch zu viel werden. Weshalb andere sich an der Weitschweifigkeit des mit drastischen Szenen überfrachteten Buches stören und daran, dass es statt Charaktere nur Karikaturen zeichne.

9. Juli, 19.30 Uhr, Livestream-Übertragung unter www.dresden.de/kultur und www.literaturnetz-dresden.de

Von Tomas Gärtner