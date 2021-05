Dresden

Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ gilt heute als die deutsche romantische Oper, als Nationaloper. Sie ist eng verbunden mit der Stadt Dresden, wo ihr Komponist als Königlicher Kapellmeister und Direktor der deutschen Oper am Hoftheater tätig war. Uraufgeführt wurde sie am 18. Juni 1821 allerdings in Berlin.

Carl Graf von Brühl hatte sich das Werk für das königliche Theater zu Berlin (heute Konzerthaus Berlin) gesichert. Dass Weber das Stück dennoch für seine Kapelle geschrieben habe, belegen Zitate, in denen er sich auf damalige Kapellmitglieder bezieht, weiß Romy Donath, die Leiterin des Carl-Maria-von-Weber-Museums in Hosterwitz. Sie wird das Jubiläum gemeinsam mit zwei anderen Institutionen feiern: den Landesbühnen Radebeul und dem Schloss Seifersdorf, dem Wohnsitz Carl Graf von Brühls.

Gemeinsamer Festsommer – geplant von drei Institutionen

An den Landesbühnen hat „Der Freischütz“ eine lange Tradition – das Stück wurde seit 1956 nicht nur mehrere hundert Male auf der Felsenbühne Rathen gegeben, es war 1950 auch die erste Premiere nach dem Umzug der damaligen Landesoper Sachsen von Gittersee in den Theatersaal „Goldene Weintraube“ in Radebeul.

Manche Termine des gemeinsam geplanten Festsommers wanken allerdings angesichts der aktuellen Lage. So wird die Sonderausstellung im Weber-Haus auf September verschoben, um bis dahin die aktuelle Schau zu Theo Adam und Peter Schreier zeigen zu können.

In Hosterwitz hat Weber das Konzept seiner Oper entworfen und sich mit dem Textdichter Friedrich Kind getroffen. Mit ihm gab es später übrigens Auseinandersetzungen: Weber war am finanziellen Gewinn seines Werkes beteiligt, das nach der Uraufführung auf vielen Bühnen gespielt wurde, Kind ging dabei jedoch beinahe leer aus, was zu Diskussionen um das Urheberrecht führte – sie sind also nicht nur Erscheinung des modernen Medienzeitalters.

Auch kritische Auseinandersetzung

Auf den Entstehungsprozess der Oper wird die neue Ausstellung ebenso eingehen wie auf die Rezeption in der NS-Zeit und in der DDR (wo 1987 ein Fernsehfilm entstand). So wird auch der Begriff der „Nationaloper“ hinterfragt. Darüber hinaus wird die Aufführungsgeschichte der Felsenbühne Rathen gezeigt – acht Inszenierungen hat es bisher gegeben, mit der Wiedereinweihung nach den Umbauarbeiten in Rathen 2022 soll es eine neue geben.

Die Landesbühnen legen den „Freischütz“ jedoch bis dahin nicht „zu den Akten“, wie Jane Taubert, die Referentin des Intendanten Manuel Schöbel verriet. Geplant ist eine semiszenische Aufführung am 18. Juni auf der Albrechtsburg in Meißen. Ob sich das realisieren lassen wird, müsse man abwarten. An alternativen Terminen und Formaten wird gearbeitet.

Carl Maria von Weber übrigens hat Graf Brühl auf Schloss Seifersdorf in Vorbereitung der Uraufführung mehrfach besucht. Hier soll es am 6. Juni eine konzertante Aufführung der Landesbühnen geben. Für den Fall der Fälle, berichtete Ulrike Hantsche vom Förderverein des Schlosses, seien Ersatztermine im September bereits ausgewählt (11. / 12.).

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das Weber-Museum plant im Garten verschiedene Veranstaltungen, wie konzertante Aufführungen am 20. und 26. Juni. Wenn alles klappt, wird hier am Tag der Uraufführung Jens Neuberts Opernfilm „Hunter‘s Bride“ (nach dem ursprünglich von Carl Maria von Weber gewählten Titel „Die Jägersbraut“) mit Juliane Banse und René Pape zu sehen sein.

Über Termine und Veranstaltungen informieren Sie sich bitte auf den Seiten der drei Institutionen:

www.landesbuehnen-sachsen.de/

https://museen-dresden.de

www.schloss-seifersdorf.de/

Von Wolfram Quellmalz