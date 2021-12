Dresden

Am 19. Dezember ist die Schauspielerin Vera Irrgang im Alter von 75 Jahren gestorben. Wer sie als Zuschauer auf der Bühne gesehen hat, erinnert sich gern an sie und denkt sofort: Das war doch viel zu früh! Ihr ganzes Arbeitsleben hat sie am hiesigen Theater verbracht, 1970 holte Intendant Hans Dieter Mäde sie direkt von der Schauspielschule Berlin nach Dresden.

Sie spielte nie die Julia

Die kleine, zierliche Absolventin war wie geschaffen für die Rollen junger und ganz junger Mädchen. Ihre Traumrolle, Shakespeares Julia, war nicht dabei. „Meine Julia hieß Valentina“ hat sie einmal gesagt. „Es war die gleiche große Liebe wie bei Shakespeare, nur, dass es kein tragisches, sondern ein glückliches Ende gab.“ In ihren ersten zehn Jahren spielte Vera Irrgang fast nur in russischen und sowjetischen Dramen: Gorki (die Natascha in „Nachtasyl“), Majakowski, Rostschin („Valentin und Valentina“), Tendrjakow, Schwarz (Die Prinzessin in „Das gewöhnliche Wunder“), Schatrow, Wampilow und – natürlich Tschechow.

Unter der Regie von Horst Schönemann konnte sie 1979 in Maxie Wanders Monologen „ Guten Morgen, Du Schöne“ die Rolle der Ruth gestalten. Diese Texte der Frauen, die sehr ungeschminkt und ehrlich den DDR-Alltag widerspiegelten, fanden damals außerordentlichen Anklang beim Publikum.

In der wunderbaren Kirst-Inszenierung „Drei Schwestern“ von Tschechow war Vera Irrgang 1982 die Natalja (2.v.l.), mit ihr spielten Janina Hartwig, Regina Jeske und Hannelore Koch. Quelle: Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater, HL Böhme

In der wunderbaren Kirst-Inszenierung „Drei Schwestern“ von Tschechow durfte sie die 1982 die Natalja spielen, die Schwägerin der drei Schwestern, deren innigster Wunsch heißt: „nach Moskau...“. Nein, Natalja will nicht nach Moskau, sie will dableiben, das Haus umkrempeln, ein Kind in die Welt setzen, ihr Leben aktiv in die Hand nehmen. Das war ein weiterer Schritt, die jungen Mädchen hinter sich zu lassen, Vera hat ihn überzeugend gemeistert.

Später, ein Jahr vor dem Mauerfall, gab es erneut drei Schwestern, die Rolle für Vera war diesmal die der ältesten Schwester Olga. Tschechows Drama war die Folie für Volker Brauns Stück „Die Übergangsgesellschaft“, das von Irmgard Lange inszeniert wurde. Gespielt wurde im Kleinen Haus – immer ausverkauft! Der Titel allein war schon Provokation genug. Erzählt wurde in einer Zeit, da alles stagnierte, von einem tristen Alltag. Diese Schwestern wollten nicht nach Moskau, sondern nur weg, weg – möglichst in den Westen.

Vera Irrgang erzählte, dass die Zuschauer hellwach jede Szene verfolgten und sie und das Ensemble deutlich wahrnahmen, dass man den Nerv der Zeit getroffen hatte. Die Lehrerin, die sie zu verkörpern hatte, die immer müde und abgespannt von der Arbeit nach Hause kommt, hat nur einen Traum: „... es wird einmal die Zeit kommen … eine bessere Zeit... und wir werden leben, leben...“ . Eine Hoffnung, die von den Zuschauern geteilt wurde.

Aussprechen, was schon alle dachten

Vera Irrgang hat über diese Rolle gern gesprochen, sie betonte, dass sie das Gefühl hatte, als Schauspielerin von den Zuschauern gebraucht zu werden, weil sie mit den Texten Volker Brauns aussprechen durfte, was schon alle dachten.

Zeit ging ins Land, Vera bekam immer öfter Rollen des reiferen Fachs, dankbare und fordernde Aufgaben, die sie immer voller Energie anging. Zweimal war sie in Brechts „Dreigroschenoper“ besetzt, einmal als Lucy, einmal als Frau Peachum. In Goethes „Faust“ erhielt sie sie von Wolfgang Engel die Rolle der Marthe Schwertlein und in „Faust II“ war sie Baucis. In der Sterbeszene des alten Paares Philemon und Baucis, deren kleines Anwesen Wahnsinnsplänen weichen muss, war sie einfach erschütternd!

Danke für Deine Arbeit und Dein Dasein

Schließlich kamen auch „Mütterrrollen“dazu: die Mutter in Hase Hase von Coline Serreau, La Poncia in „Bernarda Albas Haus“ von Federico Garcia Lorca oder Frau Vockerath in Gerhart Hauptmanns „Einsame Menschen“.

Als nicht mehr junges Mädchen durfte sie im Jahr 2010 dann eine Kaiserin spielen und sogar Dornröschen (!) sein, das nach hundert Jahren aufwacht – in Cornelia Funkes „Reckless.Steinernes Fleisch“, eine Rolle, die ihr sicher unendlich viel Spaß gemacht hat. Zuletzt sah man sie 2012 in Wolfgang Engels Inszenierung „Der Meister und Margarita“ nach dem Roman von Michail Bulgakow.

Wie ernst Vera Irrgang ihren Beruf genommen hat, wie kreativ sie sein wollte, hat sie selbst einmal so beschrieben: „Das Schönste an diesem Beruf ist das Finden einer Idee, der schöpferische Augenblick. Wenn man nur wie in einem Hamsterrad seine Runden dreht, fällt es schwer, leicht zu sein und vor allem schöpferisch. Und darauf kommt es ja eigentlich an.“

Liebe Vera, im Namen der Dresdner Zuschauer: Danke für Deine Arbeit und Dein Dasein.

*Inge Mätje war langjährige Pressedramaturgin am Dresdner Schauspiel

Von Inge Mätje*