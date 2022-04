Dresden

Unter dem Titel „Was darf’s denn heute sein?“ präsentieren die Malerin Anke Kiermeier und der Fotograf Roland Nagel eine gemeinsam erarbeitete Ausstellung mit kulinarischen Stillleben in der Galerie Felix: Dabei knüpfen beide an die Stillleben-Tradition des 17. Jahrhunderts, aber auch die moderne Stilllebenkunst an, indem sie zeitgenössische Modernismen und ihre typischen formalen Elemente in die Komposition einbeziehen. Anders als das nature morte, in dem die Vergänglichkeit betont wird, spechen diese Stillleben den Geschmackssinn und das Auge an und fordern zum Platznehmen an der Tafel auf. Die thematische Inspiration wurde durch ein gemeinsames Konzept unterlegt, wobei beide sich wechselseitig anregend und beeinflussend an ihren Bildern arbeiteten.

Die Malerin Anke Kiermeier (geb. 1961 in Thüringen) hat dafür mehrere neue Stillleben gemalt, die sich konzeptuell wenigstens auf eine Fotografie von Roland Nagel beziehen, wie zum Beispiel in den thematischen Bildern zu Wein und Kaffee, die an der Hauptwand der Galerie triptychonartig platziert wurden. Zwischen den beiden „Maischebildern“ mit dem gärenden Getränk bietet sich in einem Ölbild ein Blick auf einen festlich geschmückten Tisch mit Weinflaschen und Gläsern unter dem Titel „Weiß oder Rot?“

"Sardinen" (Pigmentdruck, Baryt auf Aludibond, 2022) von Roland Nagel Quelle: Foto: Roland Nagel

Bekannt geworden ist Anke Kiermeier durch ihre Landschaftsbilder. Dabei hat sie ein intensive Beziehung zur freien Natur, von Kindheit an, die sie in einem Dorf in Thüringen verlebte. So malt sie ihre Landschaften zu jeder Jahres-und Tageszeit und bei Wind und Wetter, liebt das Erlebnis vor Ort, Stimmung, Geruch, Atmosphäre, Licht und Farbe. Das Stillleben ist erst in jüngster Zeit ein Thema geworden, vor allem angeregt durch die Naturfotografie von Roland Nagel. Dabei pflegt Kiermeier einen Impressionismus des einfallenden Lichts, das auch im Stillleben auf den Oberflächen der Dinge spielt und das Motiv lebendig hält.

Der Fotograf Roland Nagel (geb. 1944 in Schlesien) arbeitete zwischen 1994 und 2010 an der TU Dresden als Professor für Ökotoxikologie und hat sich seit vielen Jahren autodidaktisch mit der fotografischen Kunst beschäftigt. Seine farbigen, digitalen Landschaftsbilder widmen sich der Natur im umfassenden Sinne. Sie beschreiben die Schönheit des Meeres, das er auf wissenschaftlichen Forschungsreisen kennengelernt hat, und dokumentieren den natürlichen Zustand und die präkere Situation, in der es sich befindet. In zahlreichen Naturbildern wechseln Nah-und Fernaufnahmen, Details und Panoramen.

In einer Reihe von Ausstellungen in der Galerie Felix hat er sein fotografisches Werk bereits einem breiten Publikum vorgestellt. Mit dieser Ausstellung verwirklicht er sein Konzept von der Verwandtschaft des Themas und der Ähnlichkeit des Motives im Genre des Stilllebens. Seine „Sardinen“, die er vor einigen Jahren zufällig auf einem Markt in Spanien fotografierte, bieten so einen eigenwilligen Kontrast zu den auf den Tisch gelegten und appetitlich gemalten „Granatäpfeln“ von Anke Kiermeier.

Bis 15. Mai. Galerie Felix, Di-Fr 15-18 Uhr, Sa und So 11-13 Uhr. Pillnitzer Landstraße 7, 01326 Dresden.

Tel: 0351/32 25 57 27, 0160 215 68 42; Mail: info@galerie-felix.de. Katalog zur Ausstellung mit Tipps und Kochrezepten erhältlich für 18 Euro.

Von Heinz Weißflog