Sind Sie Hypochonder, Balkonist oder Spaziersportler? Jeder geht anders mit Verboten und Einschränkungen um. Wir haben zehn Lockdown-Typen ausgemacht.

■ Der Nachholer

Unter ihm haben vor allem die Kinder zu leiden. Denn der Nachholer hat nun endlich Zeit, sich der Dingen zu widmen, die er in den vergangenen Jahren versäumt hat. Dazu gehört eine Beschäftigung mit dem Nachwuchs, die schon an Erziehung grenzt. Wenn er sich davon erholen muss, macht der Nachholer zum ersten Mal seine Steuererklärung pünktlich. In seiner weiblichen Erscheinungsform mistet er den Kleiderschrank aus und hätte beinahe ein paar Schuhe weggeworfen. Er beginnt mit dem Joggen (wahlweise Yoga, zur Not Liegestütze) und nutzt den Lockdown, das Schachspiel und eine Sprache zu erlernen. „Das wollte ich schon immer mal lesen“, sagt er zu jedem Buch, das ihm in die Hände fällt. Gäbe es mehr Typen wie ihn, wären keine guten Vorsätze mehr nötig.

■ Der Einkäufer

Alles hat eine Ende, aber wenn es nah ist, ist es auch wieder falsch. Anders als der Prepper, der selbst auf die Explosion der Sonne vorbereitet ist, sorgt der Einkäufer nur vor. Von allem Haltbaren hat er genug für zwei Lockdowns, das Frische friert er ein. Das hat dazu geführt, dass sich in seiner Wohnung jetzt Regale mit Gefriertruhen abwechseln, was ihm in den derzeitigen Umständen absolut schlüssig vorkommt, irgendwann aber, wenn alles vorbei sein sollte, nach Feng-Shui-Gesichtspunkten blöd ist. Und außerdem brummen immer mindestens zwei Truhen. Der Einkäufer kann das aber gut verdrängen, denn er ist ja meistens weg, hält sich bis zur Sperrstunde in Geschäften auf. Und darum geht es ihm eigentlich: unter Leuten sein. Manchmal verabredet er sich im Supermarkt. Irgendwas fehlt immer.

■ Der Balkonist

Sollte jemand nicht mitbekommen haben, dass Pandemie ist – dann er. Als Herrscher über ein schönes, aber auch kleines Reich fühlt er sich wie der Ministerpräsident des Saarlandes. Der Balkonist verlässt seine Wohnung ungern, er hat ja alles, was er braucht: Grill, Liegestuhl, Campingtisch, Hecke, Vogelhäuschen, Insektenhotel. Hier ist der Mensch seine eigene Ferienwohnung. Am liebsten hält der Balkonist die Nase in den Wind und den Hintern dabei warm. Gesellschaftliche Konkurrenz bekam er im ersten Lockdown, als von Balkonen Beifall gespendet wurde für die „Corona-Helden“. Dass Bundespräsident Steinmeier nun aufgerufen hat, Solidarität und Anteilnahme mit Kerzen im Fenster zu demonstrieren, gefällt dem Balkonisten. Er hat ein Windlicht.

■ Der Hypochonder

Er hat ein Problem. Das hat er immer, aber dieses ist für ihn besonders: Er hat nämlich grad keins. Da er den ganzen Tag mit Desinfektion und Kontaktvermeidung befasst ist, wird er einfach nicht mehr krank. Konnte er sich früher darauf verlassen, dass ihn ein leichtes Ziepen in der Stirnhöhlengegend jederzeit in die Urne kippen konnte, geht es nun einfach – vorbei. Sicher, er weiß, dass es genügend anderes Grauen gibt, das im Körper lauert. Schließlich schaut er sich von „Ernährungs-Docs“ bis „Hauptsache Krank“ alles an, bis Kekulés Kompassnadel zittert. Aber das Schlimmste kommt ja noch: Wenn alles vorbei ist und das schlappe, untrainierte Immunsystem auf irgendetwas da draußen trifft, einen Sonnenstrahl zum Beispiel, dann geht es erst richtig los. Oh Gott!

■ Der Verschollene

Von ihm hat man seit Monaten nichts gehört. Schon seit dem ersten Lockdown nicht mehr. Der Verschollene pflegt Sozialkontakte nur außerhalb der Wohnung. Man begegnet beziehungsweise begegnete ihm in unterschiedlichen Rollen, kannte ihn von einem Schwätzchen beim Einkaufen, einem gemütlichen Abend in der Kneipe oder als langjährigen Kollegen. Der Verschollene reagiert weder auf Telefon noch Mail. Muss er das Haus verlassen, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen, gehören Sozialkontakte nicht zum Nötigsten. Da er seinen Mund-Nasen-Schutz für eine Tarnmaske hält, wähnt er sich damit unsichtbar. Unsichtbare kommunizieren nicht, und wer nicht kommuniziert, den gibt es nicht. Zum Trost ist der Verschollene sich selbst ein weiterer Haushalt.

■ Der Verdränger

Er baut sich die Welt, wie sie war. Das ist im Moment eine Herausforderung. Geschickt schlüpft er durch jedes Loch, das die Schutzverordnung lässt. Und wo keins ist, wird eins gemacht. Neulich hat er eine Party mit vier Leuten von vier verschiedenen Planeten gefeiert – ohne schlechtes Gewissen, dafür mit Laura, Henry und Cordula. Angeblich haben zwei sogar geknutscht. Wie geht das? Ganz einfach: Alle drei hatten Corona. Und das soll ja besser vor Ansteckung schützen als diese Impfung. Glühwein fand er nie besonders toll, jetzt braut er ihn selbst und trinkt ihn auf dem Balkon, vor dem Vogelhäuschen, in dem seit Dezember eine kleine Birne glüht. Wenn dann unten der Nachbar anrostert und seine Schlager-Playlist abnudelt, dann fühlt sich das ein bisschen an wie Weihnachtsmarkt.

■ Der Spaziersportler

Um einen Mord wahrscheinlich werden zu lassen, braucht ein Täter Motiv, Waffe und Gelegenheit. Darum macht der Spaziergänger einen gefährlichen Eindruck. Ihm kommt der Lockdown wie gerufen. Endlich hat er Motiv und Gelegenheit, Park und Stadtwald flach zu trampeln. Sogar während der Arbeitszeit, denn für ihn ist Bewegung die Verlängerung der Heimarbeit ins Grüne. Schließlich geht es um den Kampf gegen Corona-Speck und damit den Erhalt der Arbeitskraft. Als Waffe dient ihm angemessenes Schuhwerk und, im Extremfall, Nordic-Walking-Stöcke. Sie lassen den Profi erkennen, der zudem mit einer Thermoskanne auffällt, die er bei Bedarf (Pause) aus dem Rucksack holt. Zeit spielt für den Spaziersportler keine Rolle, seine Uhr misst Kilometer und Herzschlag.

■ Der Moralist

Ihm geht es immer um das große Ganze, also alles und alle, manchmal nur mit einer Ausnahme – ihn selbst. Oft fangen seine Sätze an mit „Wegen Leuten wie dir …“ und enden mit „… müssen wir noch Monate im Lockdown bleiben“ oder „… sterben die Leute in den Pflegeheimen“. Lädt man ihn zu sich nach Hause – natürlich mit Abstand, Hechtsuppe und FFP3 – versteht er das als Angriff – auf sich, Jens Spahn und all die anderen, die so tun, als würden sie einen guten Job machen. Wer es wagt, die eine oder andere Eindämmungs-Maßnahme bescheuert zu finden, ist aus seiner Sicht einer von denen, den Spinnern. Doch eigentlich tut man ihm Unrecht: Er ist auch zu einer gewissen Toleranz fähig, sogar bei Inkonsequenz – insbesondere einer Person gegenüber… Sie ahnen, wer das ist.

■ Der Informierte

Für ihn ist die Pandemie harte Arbeit und Christian Drosten nur einer von vielen, auf deren Wortmeldungen er täglich wartet. Der Informierte kennt schon vor dem morgendlichen Duschen die tagesaktuellen Infektions-Zahlen. Er kann die Kurve des R-Werts für die letzten zwölf Wochen aus dem Gedächtnis malen und weiß, wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz weltweit entwickelt. Um sich eine Meinung zu bilden, sammelt der Informierte Informationen aus allen Quellen, die längst trockengelegt sind. Vor Fakten hat er dabei ebenso wenig Angst wie vor Unsinn. Er hat alle Staffeln der ARD-Serie „Charité“ gesehen – ihm macht niemand mehr etwas vor. Die Medizinerweisheit „Der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles“ ist ihm vertraut. Sie gilt auch für die Erregung. Oft kommt der Informierte nicht mehr dazu, selbst zu denken.

■ Der Wortspieler

Er hält sich wie zwei Drittel aller Menschen für einen Satiriker, denkt etwa, dass es immer noch lustig sei, Corona-Bier zu trinken. Leider kommt bei ihm noch das mit der Sprache hinzu. „Negativ ist das neue Positiv“ – den Satz muss er in jedem Telefonat unterbringen. Wirklich schlimm wird es, wenn er die neuen Begrifflichkeiten metaphorisch ausbeutet, etwa gescheiterte Annäherungsversuche mit „Na, im Lockdown oder was?“ kommentiert oder berichtet, dass er sich „wie ein Spike-Protein“ in etwas eingearbeitet habe. Manchmal macht er es auch eine Nummer kleiner. Dann nennt er den Ofen einen „Hotspot“, attestiert sich „Herdimmunität“ und taut „eine zweite Donauwelle“ auf. Die hohe Nerv-Inzidenz des Wortspielers bedeutet vor allem eins: Ansteckungsgefahr!

Von Janina Fleischerund Jürgen Kleindienst