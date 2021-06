Dresden

Alle suchen Anschluss. Auch in jenem Grenzbahnhof auf dem Erzgebirgskamm, wo seit Jahrzehnten einfach ein Stück Gleis fehlt und der Tunnel zugeschüttet wurde. Hier, auf dem Teufelsberg, wartet ein Herrenquartett in einer Bahnhofsgaststätte, ganz in Tiefblau, auf einen Empfang, genauer eine Konferenz, welche die Zukunft verheißt, die alle Gräben und Lücken der Vergangenheit schließen soll. Doch es stinkt im Luftkurort. Jenseits des dunklen Waldes, in dem Menschen zu Wildschweinen (und umgekehrt) werden und nahezu jeder Fremde als Jagdunfall auf dem Friedhof landet, also in den Niederungen der fortschrittlichen Welt unterhalb des Tellerrandes, hat man keine Ahnung vom Geschehen: „Wir werden nicht gebraucht – und wir brauchen niemanden“, so bringt Ferenz die hier hausende Mentalität auf den Punkt, seitdem die allliebende Wirtin Libuse im Wald verschwand und sie sich nun ihren eigens destillierten „Sarglack“ selbst einschenken müssen – so gebirgsbitter wie ihre Geschichte(n).

Dennoch muss jetzt die Wende kommen – und der Anschluss an die Welt wieder erfolgen. Havlik, als Sohn und Enkel eines Rangierers, dessen Sohn unter die Räder kam, hier zu Hause, ist bestens vorbereitet. Sein Vortrag über europäische Geschichte, derzeit noch per Zettelwust in einem A-4-Ordner gefesselt, wird, so ist er sicher, die Gesellschaft begeistern, die da unbekannterweise angereist kommt. Er wird über die älteste fixe Grenze Europas reden, die genau durch den Bahnhof verläuft, auf der Havlik – Halbsachse und Halbböhme – gezeugt wurde und aufwuchs. Und darüber, dass alle Gebirge des Kontinents auf den Leichen vergangener Kriege fußen.

„In Böhmen saufen, in Sachsen pissen“

Die Kneipe, an der eine ebenso tiefblaue Luftballongirlande „Willkommen“ verheißt, steht wegen dem besseren Bier in dem einen, die einst saubere Toilette im anderen Land. In Böhmen saufen, in Sachsen pissen – das ist hier seit 1884 die Devise. Doch nun sollen genau in der Bahnhofskneipe die ersten Zeichen der neuen Zeit heraufziehen. Jaroslav Rudiš widmet sich im Auftrag des Dresdner Staatsschauspiels per „Anschluss“ seinem Hauptthema, der zügigen Grenzüberwindung. Er macht dabei aus dem Erz- das Herzgebirge – die doppelt verschobene Uraufführung, bereits seine dritte in Sachsen, hatte am Freitag und Sonnabend Doppelpremiere im Kleinen Haus in Dresden.

Wie in „Böhmisches Paradies“, im Februar 2019 in Bautzen uraufgeführt, sind nur Männer am Start – dort zehn böhmische Exemplare aller Altersstufen, hier nun vier abgehängte Gestalten. Die Jugend würde sie abgefuckt nennen. Die Rollenbeschreibung der vier Alltagshelden als „ehemalig“ verheißt sowohl abgeschlossene Vergangenheit als auch Zukunftsdruck. Doch wer ums Werk des Autors und seinen sozialpathologisch angehauchtem Schelmenhumor bei der immanenten Figurenbeschreibung weiß, ahnt, dass es sich bei der Parole „Sachsen in Böhmen, Böhmen in Sachsen“ als jener überraschenden Veranstaltung, bei der auch endlich mal wieder Frauen, Musik und Party erwartet werden, um eine Chimäre handeln muss.

Regie von Alexander Riemenschneider

So rahmt der tschechische Erfolgsautor, bekennender europäischer Kursbuchsammler (und -leser!), seit etlicher Zeit als Berliner auch auf Deutsch schreibend, die just vergangene Theaterflaute ein. Das „Paradies“ der Bohemians kurz zuvor, nun der „Anschluss“ als wendisches Finale.

Die Regie übernahm Alexander Riemenschneider, der in Bremen bereits Kafkas „Das Schloss“ und „Amerika“ – jeweils als Rudiš-Fassung und mit dessen Kafka-Band – inszenierte. Es wird mit klarer Ausstattung von David Hohmann (Bühne) und Lili Wanner (Kostüme) garniert. Dazu kommen vier Charakterköpfe des Ensembles: Den skurrilen Qualitäten von Philipp Lux und Holger Hübner – ersterer als Ex-Rockmusiker namens Sacher auf der Flucht (der seinen Darling an der Tanke auf der Reise gen Meer aussetze), letzterer als präsuizidaler Ex-Förster Charlie, einst Frauenheld (der mit offenem Hosenstall tanzend alle rum bekam) – in Dresden zu huldigen, wäre wie mit Athener Eulen zu heulen.

„Trilogie der Sommerfrische“ im Großen Haus

Der Dritte im Bunde aus der Besetzung der körperlich herausfordernden „Trilogie der Sommerfrische“ im Großen Haus, die erst vor zwei Wochen Premiere hatte, ist Moritz Dürr. Er spielt hier als Ferenz einen Ex-Briefträger (eher: Postsammler), dessen eigentliche Berufung seit frühester Kindheit der Schönheit des Feuers gilt, richtiges Brandstiften statt nur zu zündeln: Scheune, Schule, Kirche – alles seins. Im Zentrum: der abgeklärte Eisenbahnhistoriker Havlik im orangenen Overall. Sven Hönig brilliert in einer Traumrolle, so einprägsam wie als Andrusch im Krabat-Film. Allen gönnt Riemenschneider gediegenes Ausspielen ihrer Schrullen, und sich (samt Publikum) ein paar schöne Bilder – als Höhepunkt zum Abschluss eine schräge Pilz-Szene (neben all den Pilsszenen). Und dem Autor (per dessen Stimme) kurze, kuriose Bahnsteinansagen als mehrfacher Zwischenstopp der Handlung.

Die Inszenierung bleibt nur leicht hinter den beiden vorherigen sächsischen Uraufführungen des Autors zurück, die beide Stefan Wolfram als Regisseur schuf: „Alois Nebel“ im April 2016 in Zittau sowie besagtes „Böhmisches Paradies“ im Februar 2019 in Bautzen erzeugten bei ähnlichen Sujets eine nachhaltigere Suggestivkraft. Und auch die dazwischenliegende Dresdner „Nationalstraße“ im September 2017 im Kleinen Haus wurde – ganz im Gegensatz zum 2020er Film – nicht dermaßen subtil wie humoresk, auch wenn es überall in den Werken von herrlichen Anspielungen wimmelt.

Dennoch gelingt Riemenschneider mit dieser kollektiv-empathisch wie ästhetisch überzeugenden Arbeit über kafkaeske Nebengleise wie schweijksche Leichenberge zweifelsohne eines der nachhaltigsten Theatererlebnisse der jüngsten beiden Dresdner Spielzeiten.

nächste Vorstellungen: 9., 14. & 15. Juli (je 19.30 Uhr)

Internet staatsschauspiel-dresden.de

Von Andreas Herrmann