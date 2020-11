Dresden

Es wäre arger Kulturfrevel gewesen, wenn just nach diesem Pandemiesommer hier Schluss gewesen wäre. Nun hat eine Jury entschieden: Der Theaterverein der St. Pauli-Ruine im Dresdner Hechtviertel kann zumindest bis Ende 2022 in seiner Spielstätte weitermachen, so die Vertragsverhandlungen mit der Stadt und Stesad erfolgreich über die Bühne des Kulturamtes gehen und der Kulturausschuss der laut Ausschreibung damit verbundenen Förderung von 25.000 Euro per anno nicht widerspricht. Zuvor waren im Sommer der Mietvertrag gekündigt und die Betreibung neu ausgeschrieben worden – jetzt hat die Jury über vier Konzepte in der Endrunde beraten und entschieden.

Nach der Bekanntgabe war Karl M. Weber am Telefon im Büro und freute sich, dass er als Gründer und Hechtradelurgestein nun wohl doch noch im kommenden Sommer sein 20. Bühnenjubiläum feiern kann. Vereinschef und Intendant Jörg Berger hatte zuvor die Medien – in Erwartung einer Veröffentlichung der Stadt über den Juryentscheid – die Presse informiert und dabei im Namen der Vereinsmitglieder für die Unterstützung gedankt. Eine große Anzahl „motivierender Botschaften“ und rund fünftausend Unterzeichner der Petitionen hätten in der Ausschreibungsphase sehr geholfen.

Nutzungsvertrag ab Januar 2021

Bislang realisiert der rund 70-köpfige Verein seit 1999 rund 60 bis 70 Vorstellungen per anno im Dresdner Hechtviertel, seit dem städtischen Umbau der Spielstätte zum unbeheizten Glashaus sogar von April bis Oktober. Genau genommen gehörten sie als reine Amateure zu den ganz raren Dresdner Sommerhelden 2020 in einer arg musik- und theatermarginalisierten Kulturstadt und waren zum Glück vor der zweiten Welle der verordneten Kunst- wie Freizeitmusenpause mit ihrer Spielzeit fertig.

Nun soll ab Januar 2021 ein Nutzungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Dresden und dem Verein geschlossen werden. „Das von der Jury favorisierte Konzept sieht vor, dass der zukünftige Spielplan neben Amateurtheaterproduktionen auch soziokulturelle Angebote, Konzerte und Veranstaltungen professioneller Theatergruppen und Künstler*innen beinhalten wird“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt vom Dienstag. „Hierzu sollen ein Programmbeirat mit beratender Funktion gegründet und entsprechende Kooperationen abgeschlossen werden. Auch die Öffnung und Vernetzung in den Stadtteil, zum Beispiel über einen Arbeitskreis mit Anwohnern und Vereinen, soll zukünftig verstärkt werden.“

Vier Bewerbungen, davon zwei aus der Ruine selbst

Die Jury, mit Vertretern des Kulturamts, vom Kulturausschuss, des Stadtbezirksbeirates Dresden-Neustadt und der Stesad GmbH als bisheriger Vermieter besetzt, hatte nur vier Bewerbungen zu beurteilen, davon zwei aus der Ruine selbst – eins sogar überraschend als gemeinsames Konzept mit dem Societaetstheater. Dennoch bekam das originäre neunseitige Konzept des Vereins die meisten Punkte.

Keine einfachen Verhandlungen

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) erläutert diese: „Der von der Jury getroffene Strukturvorschlag zur Fortführung des Veranstaltungsbetriebes in der St.-Pauli-Ruine führt die Intention des Kulturamtes und von Akteuren der Freien Szene zur Weiterentwicklung der Spielstätte zusammen. Der vorgeschlagene Zweijahresvertrag ermöglicht nicht nur die weitere Nutzung durch den St.-Pauli-Theaterverein, sondern auch eine breitere Einbindung des Stadtteiles sowie verschiedener künstlerischer Perspektiven.“

Jörg Berger will allerdings – von der Ausschreibung ausgehend – über einen längeren Zeitraum und über die offenbarten Differenzen zum eigenen Konzept reden. Er verspricht dabei: „Bei Planungssicherheit wollen wir auch das Konzept mit dem Societaetstheater beginnen – und wir freuen uns weitere Partner.“ Auch Anfragen von Mietern, neuen Mitspielern oder Bands für die kommende Spielzeit ab Mitte April 2021 seien nun wieder willkommen.

Offenbar haben sich mögliche Betreiber für normalerweise 246 Sitzplätze an rund 150 Abenden in den sechseinhalb wärmeren Monaten wohl vor den Bedingungen gescheut: die kurze Nutzungszeit im Sommer, dabei oft gepflegte Hitze mit direkter Sonneneinstrahlung ohne jede Chance auf Lichtstimmungen, mangelhafte Akustik mit lästigem Nachhall und mietfreie Mitnutzung der Kirchgemeinde sowie eine marginale Förderung bilden den Rahmen. So hat nun die einzige Sommerpremiere des Jahres 2020 – die Musicalrevue „Sirene“ – wohl doch noch nicht am 7. Oktober ihre Dernière erlebt.

Und Karl Michael Weber könnte in „Faust rockt!“, „Frankenstein“ und „Der Bürger als Edelmann“ sein Jubiläum absolvieren.

www.pauliruine.de

Von Andreas Herrmann