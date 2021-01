Dresden

Welche Tänzerinnen-Karriere hat nicht so oder ähnlich begonnen: Als Kind bewegte sich Natalie Wagner den ganzen Tag vor dem Fernseher zu Musik von MTV, bis ihrem Vater der Kragen platzte und sie, wie sie es selbst formuliert, in die Ballettschule „steckte, damit ich mich dort austobe“. Und, wie es der Zufall wollte, landete sie prompt nicht an irgendeiner Schule, sondern der damaligen Schweizerischen Berufsballettschule, heute bekannt als Tanz Akademie Zürich an der Zürcher Hochschule der Künste.

„Grandiose Erfahrungen“ in LA

Mit 18 gab es für Natalie Wagner dann kein Halten mehr. Gemeinsam mit einer Freundin ging sie nach Los Angeles, suchte Kontakt zu den wichtigsten Tänzern und Pädagogen der dortigen Szene. Dort machte sie am Edge Performing Arts Center „grandiose Erfahrungen“, so Wagner. „Ich habe dort Leute kennengelernt, mit denen ich teilweise noch heute befreundet bin.“ Das alles reichte ihr aber nicht. Ihr ständiges Pendeln zwischen den USA und der Schweiz hatte irgendwann ein Ende; 2009 nahm sie in Zürich ihr Studium auf, dass sie 2011 mit dem Master of Advanced Studies in Dance Pedagogic abschloss.

Anzeige

2016 sollte sie die Schweiz verlassen, mittlerweile war das Arbeiten im europäischen Ausland für Bürger der Schweiz deutlich erleichtert worden. Ihre nächste Station war das Tanzensemble des Gerhart-Hauptmann-Theaters in Görlitz. Als Natalie Wagner dort 2018 ihre Laufbahn als Tänzerin beendete, war das der richtige Zeitpunkt. „Ich habe mit dem Bedürfnis, selber auf der Bühne zu stehen, in Frieden abschließen können. Ich war zufrieden mit dem, was ich erreicht hatte. Dadurch musste ich keine Angst haben, später als Choreografin eventuell frustriert zu sein, weil ich es als Tänzerin vielleicht nicht geschafft hatte“, so ihr Resümee.

Lust auf Neues führt nach Dresden

Was blieb, war die unausgesetzte Lust auf Neues. Das führte schließlich dazu, dass Natalie Wagner 2018 nach Dresden ging, wo sie an der Palucca Hochschule für Tanz noch einen Master draufsattelte, jetzt für Choreografie. Ihre Abschlussarbeit, die sie im Oktober im Labortheater der Hochschule für Bildende Künste Dresden zeigen konnte, hatte sich aus ihrer bisherigen Arbeit ganz organisch ergeben. Den Hintergrund dazu bildeten Forschungen, die sie bereits seit mehr als einem Jahr gemeinsam mit der Physikerin Dr. Inga-Maria Eichentopf betreibt, die selbst auch einen Hintergrund als Tänzerin hat. Die beiden hatten sich per Zufall bei einem Workshop kennengelernt und stellten sehr schnell fest, dass beide die Verbindung zwischen Naturwissenschaft und Kreativitätsforschung umtreibt.

„Wir wollen herausfinden, welche Parameter ins Spiel kommen, wenn es zu einer erfolgreichen Verbindung zwischen Publikum und Performern kommt“, so Wagner. „Was sind die Bedingungen dafür, dass ein Flow zwischen beiden entstehen kann? Dabei legen wir unseren Fokus unter anderem auf die Atmung und Präsenz.“

Ihre Forschungen betreiben die beiden in der Richtung, dass für eine Performance Teilnehmer im Publikum mit einem Sensor ausgestattet werden, der die Herzfrequenz aufzeichnet. Eine App auf dem eigenen Smartphone sammelt diese Daten und speist sie in eine Cloud. Kombiniert wird das mit dem Ausfüllen eines Fragebogens jeweils vor und nach der Performance. Hier sind die Probanden aufgefordert, eine Liste von Adjektiven graduell ihrem eigenen momentanen Gefühlszustand zuzuordnen. „Wir stehen damit noch relativ am Anfang. So suchen wir beispielsweise noch nach Partnern, mit denen wir gemeinsam Sensoren entwickeln können, die entsprechende Daten der Performer während der Performance aufzeichnen. Das würde uns ermöglichen, die Ergebnisse mit den Daten des Publikums zu vergleichen.“

Die Physikerin Dr. Inga-Maria Eichentopf (links) bringt den Sensor bei einer Besucherin der Performance im Labortheater an. Quelle: Klaus Gigga

Für dieses Unterfangen hat Natalie Wagner ein zweijähriges Stipendium im Rahmen des Sächsischen Landesstipendiums für Graduierte und Meisterschüler erhalten. Ihre weiteren Pläne sehen sowohl die Zusammenarbeit mit professionellen Tänzerinnen und Tänzern vor, als auch mit Schülern und Studenten der Palucca Schule. Für diese soll am Ende der Arbeit eine Art Toolbox entstehen, eine Anleitung, nach der es Performern ermöglicht werden soll, den eigenen Flow zu erlangen, Authentizität zu erreichen und dabei trotzdem eine Aufgabe lösen zu können. „Es ist sozusagen eine Anleitung zur Verbindung mit sich selbst, ohne dass dabei eine künstlerische Aufgabe gestellt werden soll.“ In jene Toolbox sollen idealerweise noch weitere Parameter einfließen, wie beispielsweise die Wirkungsweise von Musik und deren Frequenzen.

Dabei steht außer Frage, dass Corona und die damit verbundene Situation ihre Arbeit etwas bremsen. Desto mehr Zeit steht ihr dafür aber für einen weiteren Bereich zur Verfügung: ihr Mentoring-Angebot. Der Bedarf dafür liegt für Natalie Wagner auf der Hand: „Die Leute sind oft etwas überwältigt von der Szene. Sie wollen und müssen Geld verdienen, wollen gleichzeitig tanzen, müssen oft unterrichten und kommen dabei selbst oft zu kurz. Oder sie arbeiten in Führungspositionen und haben mitunter niemanden, mit dem sie sich auf ihrem Level austauschen können. Von ihnen wird erwartet, dass sie den Karren ziehen, aber wer zieht sie? Viele vermissen da wirklich den Austausch, und nur wenige trauen sich, es einzugestehen. Das ist unsere Leistungsgesellschaft. Und eigentlich weiß das jeder.“

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie will mit ihrem Angebot konkurrenzfrei zeigen, dass die Tanzschaffenden nicht allein sind. „Ich bin keine Konkurrenz mehr für jemanden, der tanzt oder choreografiert, weil ich für mich weiter bin. Ich mach mein Ding. Dabei unterstütze ich Andere, sich auf ihrem Weg zurechtzufinden“, so Wagner. Gerade dadurch, dass sie ihren Mentees nicht vorschreibt, was sie tun sollen, bringt sie sie auf den Weg, eigene Antworten zu finden.

Tänzer verhandeln keine Konditionen – bisher

Das ist auch einer der Gründe, warum sie Mitglied im informellen Netzwerk Dancersconnect ist, das sowohl dem Dachverband Tanz als auch der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger nahe steht. Tänzerinnen und Tänzer, so Natalie Wagner, werden in der Regel so ausgebildet, dass sie keine Stimme haben. Wer bei einer Audition vortanzt, will den Job. Da traut sich kaum jemand, die Konditionen dafür zu befragen, ganz zu schweigen von dem Selbstbewusstsein, faire Konditionen auszuhandeln.

Das will sie ändern. Es geht darum, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, für alle.

Von Rico Stehfest