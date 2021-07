Dresden

Was lange währt, wird endlich gut. Das Sprichwort, das hoffentlich auch über die Augustusbrücke eines Tages gesagt werden kann, scheint auch für die Postkartenaktion „Dresdner Frauen“ des feministischen Zonta-Clubs Dresden zu gelten. Archäologin Cornelia Rupp rückte zusammen mit Gestalterin Slyvia Heinle elf eher weniger prominente Frauen aus Dresden in den Fokus, deren Wirken eng mit der Stadtgeschichte verbunden ist (DNN berichteten). Seit Dezember 2020 verkaufen die beiden Clubmitglieder das Postkarten-Set – der Erlös sollte Dresdner Künstlerinnen während der Pandemie zugute kommen. Die Suche nach einem geeigneten Partner gestaltete sich allerdings schwieriger als erwartet.

Galerie „Stephanie Kelly“ als Partnerin

Sechs Monate später heißt es aufatmen bei Cornelia Rupp: Mit der Galerie „Stephanie Kelly“ konnte sie einen geeigneten Abnehmer in der städtischen Kunstszene finden. „Wir haben echt lange dafür gebraucht, aber jetzt sind wir alle glücklich und zufrieden. Ich denke das wird ein schickes Event“, zeigte sie sich im Gespräch mit den DNN erleichtert.

Kommenden September wird der Stephanie-Zonta-Preis ausgelobt. Teilnehmen können alle Studentinnen der Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK), also feminine und diverse Studierende, die sich als weiblich definieren. Das sei der Galerie und dem Club besonders wichtig gewesen. „Außerdem war uns wichtig, dass eben junge Künstlerinnen gefördert werden und nicht die super Etablierten“, erklärt Cornelia Rupp. Deswegen habe man sich für die Schülerinnen der HfBK entschieden, auch wenn die Hochschule in der Planung nicht involviert ist. Der oder den Gewinnerinnen – da wollten sich die Veranstalter noch nicht festlegen – winkt das Preisgeld aus dem Postkartenverkauf sowie eine eigene Ausstellung in der Galerie „Stephanie Kelly“ im Januar 2022. „Das Geld ist natürlich nett, aber das Tolle für jungen Künstlerinnen ist sicherlich die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen“, sagt die Archäologin.

Kartenset „Dresdner Frauen“ in Museumsshops erhältlich

Wann genau es losgeht und wie sich interessierte Künstlerinnen bewerben können, wird auf der Internetseite der Galerie bekanntgegeben. Eine Jury, bestehend aus dem Galerie-Team sowie den beiden Zonta-Frauen, wird im September die Gewinnerin oder die Gewinnerinnen küren.

Währenddessen gehen die „Dresdner Frauen“ in die zweite Verkaufsrunde: „Wir sind ganz froh, dass die Museen wieder aufgemacht haben, und schwärmen jetzt in die Museumsläden aus“, erzählt das Zonta-Mitglied. Wegen Corona konnten sie die Karten bisher nur auf der Webseite des Clubs und in der Weinhandlung „Edelrausch“an der Bautzner Straße verkaufen. Interessierte erhalten das 10-Euro-Set also nicht mehr nur über die Webseite und die Weinhandlung, sondern auch in den städtischen Museumsshops.

