Dresden

Ich treffe die Macherinnen vom Stadtteil-Radio-Projekt „Tante Lola, dein Radio“ in ihrem Homeoffice bei Tee und Keksen. Der große Kachelofen, neben dem wir uns zusammensetzen, strahlt ebenso wie der erfrischende Enthusiasmus der beiden Kreativköpfe eine wohlige Wärme ins heimelige Büro und lässt mich das eisige Klima draußen schnell vergessen.

Geschichten ins Radio bringen

Im Oktober 2020 haben Susann Bürger und Anne Klein das partizipatorische Stadtteilprojekt „Tante Lola, Dein Radio“ mit Hilfe einer Projektförderung vom Europäischen Sozialfonds und vom Freistaat Sachsen gestartet. Ebenso wie das Vorgängerprojekt „Lokal, Sozial, Medial“, das von 2018 bis 2019 lief, zielt es darauf ab, Erwachsene aus den Stadtteilen von Dresden-Nord durch Medienarbeit sozial und beschäftigungswirksam zu integrieren. So viel zur amtlichen Beschreibung.

„,Tante Lola’ ist da, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen und ins Radio zu bringen“, beschreiben es die beiden Protagonistinnen. Anne Klein ist diplomierte Künstlerin in dreidimensionaler Gestaltung, arbeitete in den letzten 20 Jahren als technische Assistentin und Ausstatterin am Theater, immer als Künstlerin, aber hauptsächlich im Bereich der gesellschaftspolitischen Jugendbildung. Susann Bürger war viele Jahre als freie Fotografin tätig, hat ein Lehramtsstudium in „Deutsch als Zweitsprache“ an der Uni Leipzig in der Tasche und arbeitet nun schon einige Zeit als freie Dozentin in genau diesem Fachgebiet.

Menschen zusammenbringen, Neues wagen

„Mit ‚Tante Lola’ wollen wir vor allem Erwachsene zwischen 16 und 66 Jahren zur stadtgesellschaftlichen Teilhabe ermächtigen und somit auch den Stadtbezirk Dresden-Nord entwickeln. Hat das Vorgängerprojekt noch eher einen pädagogischen Ansatz verfolgt, wollen wir das Ziel nun über einen kooperativeren Weg erreichen.“ Es geht ihnen dabei vor allem darum, Menschen zusammenzubringen, zu vernetzen und Hemmschwellen abzubauen. Hemmschwellen vor den eigenen Fähigkeiten, vor der Welt außerhalb der eigenen Blase und eben auch neuen Herausforderungen.

Es geht um das „Einfach mal anfangen“, sich ins Unbekannte zu wagen und dadurch neue eigene Fähigkeiten, Selbstbewusstsein und Netzwerke zu entdecken. Vielen Menschen, die vielleicht schon länger aus dem regelmäßigen Arbeitsleben ausgeschieden sind, oder auch Menschen, denen einfach die Decke auf den Kopf fällt im Homeoffice, soll das Projekt neue Möglichkeiten aufzeigen. Gerade in diesen von Zukunftsängsten geprägten Zeiten, mit beschränkten Begegnungsmöglichkeiten, ist das wohl wichtiger denn je. Stadtteilentwicklung entstehe vor allem durch den Austausch der darin lebenden Menschen. Um mitzumachen, komme es gar nicht so sehr darauf an, schon alles final und fertig im Kopf zu haben. „Wir sind ja dafür da, aus einer ersten Idee etwas zu strukturieren und mit den Menschen zu bauen.“

Volkshochschule auf persönlicher Ebene

Konkret bietet „Tante Lola, Dein Radio“ zum einen komplett kostenfreie Workshops in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Storytelling, journalistisches Arbeiten im Radio, Rhetorik, Hörspiel oder Podcast an, die zumeist als Tagesworkshops oder variable Module je nach Teilnehmerzahl abgehalten werden. Alle Workshop-Teilnehmer bekommen am Ende auch ein Zertifikat, das er oder sie in die eigene Vita aufnehmen können. So erhalten alle auch für den künftigen Arbeitsweg eine weitere Qualifikation. „Wir hatten da eher das Volkshochschulprinzip im Kopf, aber eben mit der persönlichen Ebene“, wirft Anne ein. „Tante Lola“ sei aber auch offen für andere Ideen, so vielfältig wie der Stadtteil eben sei. „Vielleicht haben ja einige Menschen Lust auf einen Gaming-, Kultur- oder Ernährungs-Podcast oder möchten Erinnerungen und Erfahrungen zu ihrem Stadtteilleben teilen und somit ja auch ein Stück weit konservieren“, ergänzt Susann Bürger.

Zum festen Sendetermin, an jedem dritten Donnerstag im Monat, laufen dann die Ergebnisse der Workshops im Rahmen einer einstündigen Sendung auf den Frequenzen von Coloradio über den Äther und werden auch digital zugänglich gemacht. Die aktuelle Situation erschwere natürlich die Arbeit enorm, meinen beide. Ein soziales Projekt in Zeiten der physischen Distanzierung ist mehr als eine Herausforderung.

Auf der Suche nach Sichtweisen

Die ersten zweieinhalb Monate haben Bürger und Klein die Infrastruktur wie Website, Räume, Technik, Netzwerke und Inhalte der ersten Workshops aufgebaut. „Nun wäre es schön, wenn wir endlich dann auch mal richtig zum Zuge kämen.“ Was sie sich denn für die nächsten Monate wünschen? „Eine Party“, scherzt Anne und bricht in mitreißendes Gelächter aus. „Uns schwebt da natürlich eine richtige Begegnung vor. Aber auf unser Format ‚Meet & Eat’ als Dinnerparty oder einfach An-der-langen-Tafel-Zusammensitzen müssen wir wohl sicher noch etwas warten.“ Bei vielen ihrer Ideen stehen natürlich reale Treffen von Menschen im Mittelpunkt. So zum Beispiel auch die Idee für eine „Exkursion durch den Stadtteil“, aus der man dann wiederum eine ganze Reihe von Sendungen machen könne. Vor allem die Ideen und Sichtweisen von Müttern oder auch älteren Stadtbewohnern interessiert die beiden Radiomacherinnen sehr.

Mitmachen bis Ende Oktober

Es gäbe erfreulicher Weise immer viele Bildungsangebote für jüngere Menschen, aber für die älteren eben kaum. Daher wollen beide gern darauf den Fokus legen. „Ich wünsche mir viele interessierte Menschen, die Lust haben, an etwas teilzuhaben, etwas zu erschaffen, und die dann erfüllter aus unserer Zusammenarbeit herausgehen“, schiebt Susann nach.

Das Projekt „Tante Lola, Dein Radio“ läuft noch bis Ende Oktober, ist im Zentralwerk auf der Riesaer Straße 32 (nahe Mälzerei in Pieschen) zu erreichen und im Internet über www.tantelola.org zu finden. Anmeldungen für Workshops sind jederzeit über das Kontaktformular auf der Homepage möglich.

Von Robert E. Smith