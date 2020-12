Dresden/Wien

Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber, Chefdirigent des BBC Philharmonic und seit September 2018 Erster Gastdirigent der Sächsischen Staatsoper Dresden, wird mit Beginn der Direktion Lotte de Beer ab 1. September 2022 Musikdirektor der Volksoper Wien. Wie seine Agentur mitteilte, wird er neben der Leitung von Neuproduktionen und Repertoirevorstellungen für fünf Spielzeiten hauptverantwortlich für den musikalischen Bereich des Hauses und die Entwicklung von Ensemble, Orchester und Chor sein und bereits ab dem Frühjahr 2021 die Vorbereitungen der neuen Direktion mitgestalten.

„Er ist einer der spannendsten Dirigenten unserer Zeit“

Lotte de Beer sei „überglücklich“, dass es gelungen ist, Omer Meir Wellber als Musikdirektor der Volksoper Wien ab der Saison 2022/23 zu gewinnen: „Er ist einer der spannendsten Dirigenten unserer Zeit. Seine brillante Musikalität, gemeinsam mit seinem stets in die Zukunft weisenden Denken und einer geradezu sprühenden Kreativität, machen ihn zu einem für mich idealen Partner, um die Volksoper Wien in eine neue Ära zu führen.”

Zurzeit teilt Wellber seine Zeit zwischen seinen Positionen als Chefdirigent des BBC Philharmonic, als Music Director des Teatro Massimo Palermo, als Erster Gastdirigent an der Semperoper sowie als Music Director des Raanana Symphonette in Israel, mit dem er sich besonders für Musikvermittlung und -erziehung einsetzt. Regelmäßig steht er am Pult zahlreicher erstklassiger Ensembles in aller Welt, darunter das London Philharmonic Orchestra, das Gewandhausorchester Leipzig, das Swedish Radio Symphony Orchestra, das NDR Elbphilharmonie Orchester und das Tonhalle-Orchester Zürich. Außerdem pflegt der vielseitige Musiker eine enge Verbindung zu Ensembles in seiner Heimat Israel, engagiert sich als Botschafter der Non-Profit-Organisation Save a Child’s Heart und veröffentlichte im Herbst 2019 seinen Roman-Debüt „Die vier Ohnmachten des Chaim Birkner“.

„Auf die Zusammenarbeit mit der Intendantin Lotte de Beer freue ich mich sehr. Nicht nur aufgrund ihrer unbändigen Lust auf das Neue in der Kunst fühle ich mich ihr sehr verbunden. Die faszinierende Geschichte der Volksoper Wien ist für mich Anspruch und Herausforderung zugleich“, meint Omer Meir Wellber in Vorfreude auf die neue Position an dem vor gut 120 Jahren als Sprechtheater von Wiener Bürgern gegründeten Haus, das 1908 unter Musikdirektor Alexander von Zemlinsky den Sprung zum Opernhaus schaffte. Daran möchte der Dirigent anknüpfen: „Große Musik wird den Spielplan bestimmen. Und sie soll für alle Bürger der Stadt zugänglich sein – dem Namen entsprechend ein Opernhaus für das Volk, von herausragender Qualität. Wir sind fest entschlossen, die Volksoper zu einem der aufregendsten europäischen Musiktheater zu machen.“

Von Silke Fraikin