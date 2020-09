Dresden

„Gehen Sie zurück auf LOS …gehen Sie direkt dort hin, ziehen Sie keine 4000 Euro ein.“ Wer schon mal Monopoly gespielt hat, das vermutlich erfolgreichste Brettspiel aller Zeiten, das schon Kindern die Freuden des Turbokapitalismus und der Geld-Scheffelei lehrt, kennt diesen Satz.

Nur 18 Tickets zurück gegeben

„Zurück auf Los“ heißt es in gewisser Weise auch für das Internationale Dixieland-Festival Dresden. Alles war bereit gewesen, im Mai 2020 die Post abgehen zu lassen zum 50. Jubiläum – dann erstickte ein Virus alle Pläne im Keim. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Daher wird im Mai 2021 der Dixieland-Leidenschaft gefrönt – und zwar mit einem Programm, das nahezu unverändert ins neue Jahr und sogar fast auf den Tag genau mitgenommen werden konnte.

Geholfen hat, dass Sponsoren und sonstige Partner bei der Stange blieben und fast alle, die im Vorverkauf Tickets erworben hatten, diese auch behielten. „Ganze 18 Karten wurden zurückgegeben, das gab große Planungssicherheit“, teilte Festival-Leiter Joachim Schlese mit.

Er freut sich auf „ein anregendes Jubiläumsfestival“ und erinnerte gestern auch an die Anfänge, als den DDR-Oberen Dixieland-Musik mit der Sentenz „Eine Mischung aus böhmischer Blasmusik und FDJ-Singebewegung“ beschrieben und schmackhaft gemacht wurde. Was die nackten Zahlen des 50. Festivals 2.0 angeht: Es werden 41 Bands und Solisten auftreten, die aus zehn Nationen kommen. Insgesamt sind 46 Veranstaltungen an insgesamt 23 Örtlichkeiten auf 41 Bühnen angesetzt.

Jazzfieber für das Publikum von Morgen

Die Organisatoren versprechen 15 100 Minuten beziehungsweise 252 Stunden Musik, wobei ein erklecklicher Teil davon eintrittsfrei zu hören ist. Die genaue Zeitangabe mag manche stutzig werden lassen, man weiß schließlich nie, ob die eine oder andere Band nicht die eine oder andere Zugabe mehr spielt.

Eine feste Größe als Veranstaltungsort ist jedenfalls der die Identität der Stadt mitprägende Kulturpalast, mit dem die DDR zum „20. Geburtstag der Republik“ die Dresdner bedachte. Natürlich wird weder auf die Riverboat-Shuffle auf den Dampfern der nun in Schweizer Besitz übergegangenen Weißen Flotte noch auf den Publikums-Magneten Nummer 1, die Dixieland-Parade durch die Innenstadt, verzichtet.

Mit von der Partie ist auch das Maskottchen, das erst zum 10. Festival das Licht der Welt erblickte. Jahrelang hieß es nur „Eumel“. Erst beim 26. Festival 1996 taufte das Kinderpublikum bei der Jazz-Show „Mit Triangel und Klapperholz“ das Hippo auf den Namen „Dixie“.

Apropos Kinder: Auch das Dixieland-Abc für Kinder hat mittlerweile eine gute Tradition. Damit soll das Publikum von morgen vom Jazzfieber erfasst werden. Wichtig ist Festival-Leiter Schlese, dass auch jungen Interpreten der Dixieland-Musik auf diesem Fest ein Podium bekommen.

Am 19. September, 19.30 Uhr, findet eine Riverboat-Sonderfahrt auf dem Salonschiff „Gräfin Cosel“ statt. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist die Platzkapazität begrenzt, noch aber gibt es Karten. Bereits ab 17.30 Uhr gibt es ein Warm-up im Biergarten auf dem Terrassenufer.

www.dixielandfestival-dresden.com

Von Christian Ruf