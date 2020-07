Dresden

Die Szene hinter dem Festspielhaus Hellerau scheint dieses Mal erklärungsbedürftig. Ungefähr 80 Personen verschiedensten Alters sitzen auf der Wiese am Golgi-Park an Tischen und schnitzen und bohren an Gemüse herum. Vorwiegend Möhren wandeln sich so zu Blasinstrumenten, die großen Rettiche bleiben vorerst liegen. Zu den Tricks zählt das Einschieben einer kleinen Möhre als Mundstück und Anblaskeil, und die besonders Cleveren bohren vorsichtig sogar einige Grifflöcher, sodass die Möhrenflöte drei oder vier Töne hervorbringen kann.

Schnitz-Workshop mit dem „ Gemüseorchester “

An den Kopfseiten der Tische sitzen die Coaches und zeigen, wie man es macht. Sie sind erst um die zehn Jahre alt und hatten sich mit einer Videoeinsendung selbstgespielter „Gemüsemusik“ in Hellerau beworben. Neun von ihnen wurden für das „ Gemüseorchester“ ausgewählt, das nach diesem Wiesen-Workshop im Festspielhaus ein etwa 20-minütiges Konzert gab. Eine Idee der Musikpädagogen und Klangspezialisten Ulrike Gärtner und Albrecht Scharnweber von Klangnetz Dresden in Kooperation mit dem Europäischen Zentrum der Künste und dem Hygienemuseum Dresden.

Anzeige

Gemüse-Musik nach Wiener Vorbild

Es ist ein bisschen anders gekommen als geplant, berichtet Albrecht Scharnweber. Die Internationale Schule Dresden sollte ursprünglich dabei sein, und ein Pferd vom Panama-Spielplatz war auch einmal vorgesehen. Entbehrt hat dennoch niemand etwas bei diesem skurrilen Klang- und Familienfest. Ein einziger Workshop am vorangegangenen Wochenende musste den neun Orchestermitgliedern zur Vorbereitung genügen. Pate stand unüberhörbar und unübersehbar das Erste Wiener Gemüseorchester. Auch diese Musikanten besorgen sich auf dem Viktualienmarkt, was sie für ihre Auftritte benötigen.

Weitere DNN+ Artikel

Instrumente werden letztlich verspeist

In Hellerau waren es Knackzwiebeln, quietschender Porree oder Körner in Kokosnüssen, die für die perkussive Einstimmung sorgten. Am effektvollsten, weil auch per Mikrofon abgetastet, wirkten angeschlagene und auf verschiedensten Sound getrimmte ausgehöhlte Sellerieknollen. Die gegenüber postierten beiden Kindergruppen spielten sich rhythmisch die Bälle zu. Das aktive Publikum durfte mit seinen Instrumenten aus dem Workshop in den „melodiösen“ Teil einsteigen. Einfache Terzen sind zumindest möglich, aber ein Möhrensaxofon mit Mundstück und Schalltrichter aus dem Küchenschrank jazzte geradezu. Das letzte Knacken des kulinarischen Konzertchens rührte von den kräftigen Bissen der jungen Musiker in die soeben traktierten Möhren. Und das Finale draußen mit einer Gemüsesuppe war auch dem Wiener Vorbild entlehnt.

Tanzperformance zu Pubertäts-Krisen

Den Auftakt zu diesem Tag der Nachwuchs- und Familienpflege am Festspielhaus Hellerau bildete eine tänzerische Performance der Jugendkunstschule auf dem Vorplatz. Corona-Attribute wie der Mundlappen und gesprühte Abstandskreise spielten formal eine Rolle. In der Substanz aber ging es um altersbedingte Krisen, um Selbstfindung in der Pubertät.

Was würde man wählen, wenn man drei Wüsche frei hätte? Die ganz großen Dinge wie Gerechtigkeit, Frieden, Liebe? Oder lieber ein Junge zu sein als ein geborenes Mädchen? Am Ende stehen die jungen Damen zu sich selbst, und der verbleibende offene Wunsch geht dahin, eine Schriftstellerin zu werden.

Von Michael Bartsch