Dresden

Der Wechsel bei der Singakademie Dresden fand mitten im Corona-Loch statt. Keine guten Aussichten für Michael Käppler, möchte man meinen, der 2021 die Leitung von Ekkehard Klemm übernahm. Klemm hatte den Großen Chor und den Kammerchor über siebzehn Jahre geprägt. Auch beim Kinderchor der Singakademie gab es einen Wechsel: Claudia Sebastian Bertsch, eine wichtige Zugkraft, übergab ihr Amt an Robert Schad, der bereits den Seniorenchor betreut.

Während die anderen Chöre wegen der großen Treue der Mitglieder keinen Schwund beklagen, fehlt es dem Kinderchor an Sänger bzw. war das Werben zuletzt schwierig – pandemiebedingte Einschränkungen schlossen direktes Agieren, etwa an Schulen, nahezu aus. Und Proben über digitale Plattformen eignen sich wenig, die Aufmerksamkeit von Kindern zu binden, können kaum mehr als ein „kleinster Nenner“ sein.

Jugendkammerchor soll junge Menschen zu Singen vereinen

Doch das soll anders werden: Die Bedingungen für die Chorarbeit verbessern sich hoffentlich in den kommenden Wochen, gleichzeitig wird die Singakademie einen langgehegten Plan umsetzen und einen Jugendkammerchor gründen. Ausbau und Aufbau also statt Resignation und Stagnation.

Der neue Chor soll Schüler und Studenten (17 bis 27 Jahre) ansprechen und dem Wunsch nach kontinuierlicher Arbeit mit regelmäßigen, wöchentlichen Proben ebenso entsprechen wie projektbezogene Chorwochenenden ermöglichen, womit auch Sänger angesprochen werden, die nicht mehr in Dresden wohnen (weil sie anderswo studieren), an Wochenenden aber dazukommen können. Informationen zum neuen Jugendkammerchor gibt es in Kürze auf der Internetseite der Singakademie Dresden, Interessenten können schon jetzt Kontakt aufnehmen.

Ausbau und Aufbau statt Resignation und Stagnation gilt auch sonst. Michael Käppler will weniger ein anderes Profil oder einen anderen Klang (der ohnehin Geschmackssache ist) erarbeiten als dass die Chormitglieder wieder und mehr aufeinander hören sollen. Also mehr Flexibilität? Das neue Programm fällt vor allem mit Kontrasten und Gegensätzen auf, mit gesellschaftlich relevanten Themen. Singen in der Singakademie, so Käppler, soll mehr sein als Singen im Sinne eines Konsumierens.

Vier Uraufführungen in der neuen Spielzeit

Zu den wichtigen Terminen in diesem Jahr zählt der neue Leiter „Kunstglauben und Glaubenskunst“ im November. Der Glauben wird dann nicht nur im religiösen Sinne aufgegriffen, sondern auch in der Entlehnung, wie der „Vergötterung“ Richard Wagners. Auszügen aus den „Meistersingern“ werden Werke von Felix Draeseke und Alexander Zemlinsky gegenüberstehen, ein anderer Fokus liegt auf der Uraufführung „Meistersinger reloaded“, das von einer künstlichen Intelligenz auf Basis von Werken Wagners geschaffen wird. Für das Projekt konnten die TU Darmstadt und AlephAlpha aus Heidelberg gewonnen werden. Mit Felix Draeseke, der in Dresden wirkte, gibt es übrigens noch weitere Begegnungen im Jahresplan.

Umtriebigkeit und Schöpferkraft förderten schon in den letzten Jahren vielen Ur- und Erstaufführungen der Singakademie zutage. In diesem Jahr gibt es vier Uraufführungen, die erste in der Karfreitagsandacht am 15. April (Annenkirche). Später im Juli wird der Seniorenchor der Singakademie „(Un)Bekanntes aus der großen Welt der Chormusik“ präsentieren.

Als einen weiteren Höhepunkt kündigt Michael Käppler den „Adventsstern“ im Dezember (Loschwitzer Kirche) an. Dann wird neben zwei Magnificat-Vertonungen Johann David Heinichens, Wiederaufführungen nach fast 300 Jahren (!), „A Song for Simeon“ von Franz Kaern gespielt (UA). Simeon sei, verweist Käppler, einer derer gewesen, die zwar glaubten, dennoch aber von Zweifeln geplagt waren.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zweifel wollen ausgesprochen, diskutiert werden. Vor dem Konzert am 14. Mai in der Trinitatiskirchruine gibt es eine Podiumsdiskussion. „Wachstum und Stille“ stehen sich abends in drei höchst unterschiedlichen Werken von Morton Feldman, Torsten Reitz und Charles Ives gegenüber. Zuvor wird die Wachstumsgläubigkeit besprochen. Zugesagt haben neben Torsten Reitz Tobias Funke (Pfarrer) von der Initiative „anders wachsen“ sowie Nina Treu (Referentin vom Konzeptwerk Neue Ökonomie Leipzig).

Carmina Burana wieder auf der Felsenbühne Rathen

Natürlich bleiben wichtige Programmpunkte der Singakademie wie das Deutsche Requiem (Oktober), „Carmina Burana“ (September, nun wieder auf der Felsenbühne Rathen) oder die Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie zum Jahreswechsel im Plan. Auch Kooperationen wie mit der Elbland Philharmonie Sachsen oder der Batzdorfer Hofkapelle bestehen fort.

Das nächste Konzert und der Auftakt 2022 ist „Beethoven in Afrika“, gleichzeitig das Abschiedskonzert von Ekkehard Klemm, am kommender Sonnabend, 20 Uhr, in der Kreuzkirche. Mitwirkende sind Andiswa Makana (Sopran), Abongile Fumba (Alt), Thembi Nkosi (Tenor), Egbert Junghann (Bass), Pape Samory Seck (Djembé), Elbland Philharmonie Sachsen, Großer Chor der Singakademie Dresden.

Weitere Informationen und Termine unter: singakademie-dresden.de

Von Wolfram Quellmalz