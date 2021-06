Dresden

Die Veranstaltungen der Palucca Sommerbühne finden in diesem Jahr ab diesem Wochenende bis 20. August unter freiem Himmel auf dem Campusgelände der Hochschule sowie online statt.

Zu Gast ist auch das Semperoper Ballett, das am 19., 20. und 26. Juni einen mehrteiligen Ballettabend mit Choreographien von David Dawson, Jorma Elo, William Forsythe, Nicholas Palmquist und Aaron S. Watkin zeigt. Einen besonderen Höhepunkt bildet die anschließende gemeinsame Gala der Hochschule und der Semperoper am 30. Juni, ein mehrteiliger Ballettabend mit der Compagnie des Semperoper Ballett und Studierenden der Palucca Hochschule für Tanz Dresden. Die Gala – gedacht nicht zuletzt als Hommage an Ballettdirektor Aaron S. Watkin und Rektor Jason Beechey anlässlich des 15-jährigen Doppeljubiläums der Leitungsfunktionen in den beiden Institutionen Semperoper Ballett bzw. Palucca Hochschule für Tanz Dresden, trägt den Titel „A Shared Vision“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die diesjährige Palucca Soirée am 8., 10., 15. und 17. Juli bietet den rund 130 Studierenden der Hochschule und integrierten Oberschule die Gelegenheit, dem Dresdner Publikum ihr tänzerisches Talent und ihre künstlerischen Fähigkeiten zu zeigen.

Gestaffelter Ticketvorverkauf für Open-Air-Veranstaltungen

Der Ticketvorverkauf für die Open-Air-Veranstaltungen findet gestaffelt statt: für die Vorstellungen „Semperoper Ballett Open Air“ am 19. und 20.6. läuft er bereits, auch für die Vorstellungen „Semperoper Ballett Open Air“ am 26. Juni sowie die Gala am 30. Juni ist er im Gange. Ab 23. Juni, wiederum ab 10 Uhr, beginnt er für alle Vorstellungen der „Palucca Soirée“. Tickets können ausschließlich online über das Online-Buchungsportal der Semperoper erworben werden: Es wird keine Abendkasse geben.

Was das Online-Programm angeht: Das große Finale zur Palucca Sommerbühne bildet der von den diesjährigen Absolventen des Bachelorstudiengangs Tanz auf der Palucca Sommerbühne produzierte Tanzfilm „Symbiosis“. Die Premiere dazu findet online am 23. Juli um 12 Uhr auf dem VideoCampus Sachsen-Kanal der Hochschule statt. Der Link dazu wird laut Mitteilung „zu gegebener Zeit“ bekanntgegeben. Der Film wird anschließend für vier Wochen abrufbar sein. Bereits im vergangenen Mai läuteten die Premieren der Online-Tanzfilme „My best foot forward“ und „Face 2 Face“, eine Kooperation der Palucca Hochschule für Tanz Dresden und der Ballett-Akademie der Hochschule für Musik und Theater München unter der Leitung der Choreographin Annabelle Lopez Ochoa die Palucca Sommerbühne ein. Die Celluloidwerke sind auf dem VideoCampus Sachsen-Kanal der Palucca Hochschule abrufbar.

Internet: palucca.eu/aktuelles/

www.semperoper.de/spielplan

Von DNN