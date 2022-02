Dresden/Berlin

„Es ist schwer für mich, mit Worten meine Arbeit zu beschreiben. Wenn ich es versuche, sage ich: Ja, wir glauben an Vernunft, und trotzdem sehen wir, wie wenig sie statthat. Sich gegenseitig auszuhalten, das ist eine Möglichkeit der Menschen, miteinander auszukommen, aber diese Möglichkeit ist ständig gefährdet, die Gegenwart lehrt es.“ Diese Worte fand Dieter Mann im Interview mit den DNN, als er 2002 am Staatsschauspiel Dresden Lessings Nathan übernahm, in der Regie von Holk Freytag.

Wissen müsse ein Künstler, was er macht, und auch, was er will und für wen, sagte der große Mime und widersprach denen, die der Bühne Wirkung und Überzeugungskraft absprechen wollen. „Es gibt die Meinung, dass ein Theater, das in dieser anderen Gesellschaft aufklären und Werte vermitteln will, gegen die Dominanz quotensüchtiger TV-Kanäle auf verlorenem Posten steht“, betonte er im Gespräch mit Lothar Ehrlich. „Ich denke nicht so. Ich meine, dass es immer noch Aufgabe der Kunst ist, sich um Menschen zu kümmern, ihr Denken anzuregen, ihre Gefühlswelt zu bereichern. Und da hat das Theater vielleicht eine größere Berechtigung als je.“

Manns Bedeutung für Dresden

Dresden durfte Dieter Mann in weiteren großen Rollen erleben: als Schillers Wallenstein (1999, Regie Hasko Weber), Shakespeares König Lear (2008, Regie Bettina Brunier) und Maximilian, reg. Graf von Moor, in Schillers „Räubern“ (2012, Regie Sebastian Baumgarten). 2006 gastierte Mann mit dem Dresdner „Nathan“ erfolgreich am Moskauer Taganka-Theater.

Dieter Mann 2008 als Shakespeare König Lear am Staatsschauspiel Dresden Quelle: Historisches Archiv der Sächsischen Staatstheater, Foto: HL Böhme

Der Mann war ein Handwerker. Einer, der wusste, was Schauspieler ausmacht: Sprechen, das ohne Hörrohr verstehbar ist, und Sprache, die weiß, was Vokale und Konsonanten sind. Einer, der Charaktere aus dem Text holt. Der Blicke erzählen lässt. So einer war Dieter Mann. Einer aus der Ernst-Busch-Schule.

Einer mit Umweg dahin. Erst einmal lernte er Dreher und arbeitete im Schleifmaschinenwerk. Mehr ging nicht mit POS-Abschluss. Also holte er das Abitur an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät nach. Dann öffneten sich 1962 die Türen. Da war er 21 – und mit 23 ein Star. Mitte der 60er wollte jeder Wolodja, mit Motorrad und in Lederjacke, in Viktor Rosows „Unterwegs“ sehen. Er beherrschte die Bühne. James Dean in der DDR.

Ein Mann des Theaters

Dazu passte der proletarische Rebell Edgar Wibeau in Plenzdorfs „Die neuen Leiden des jungen W.“ 1972. Ein Kult-Stück. Dieter Mann war ein Gefragter am Deutschen Theater: Tempelherr in „Nathan der Weise“ (2002), Goethes „Clavigo“, Jakob Filter in „Die Aula“ (nach Hermann Kant), Bürgermeistersohn in „Der Drache“, 1969 erste Regie bei „Die Marulas“ von Werner Heiduczek, eine Uraufführung.

Dieter Mann war zuerst ein Mann des Theaters. Er spielte fürs Parkett und für den Rang. Keine großen Gesten, kein Schreien, kein Ausstellen, dafür ein Auskosten von Sätzen und das Erkunden von Figuren. Ein moderner Spieler mit Kultur, der nicht selten kühl und kalkuliert, arrogant und aristokratisch war.

Ein Charaktergesicht, das auch die Kamera mochte. Ein drahtiger Kerl, der über die Jahrzehnte vom Soldaten bis zum Journalisten, vom Bürger bis zum Geheimen alles spielte. Nur bieder war er nie. Ein idealer Typ für Nebenrollen, die man nicht vergisst. Dabei gab es auch immer mal wieder Hauptrollen. Die wohl schönste: sein Bibliothekar Erp in der Ich-bin-40-Krise, der sich in das junge Fräulein Broder verliebt und zu ihr zieht, aber nicht aus seiner Haut kann und in die Ehe zurückkehrt. Ein wackliges „Glück im Hinterhaus“ (nach Günter de Bruyns „Buridans Esel“).

„Brandstellen“ (nach Franz Josef Degenhardts Roman) glückte wenig, was nicht auf Dieter Manns Anwalt Kappel zutraf. „Auf der Suche nach Gatt“ (nach Erik Neutsch) hingegen sah Dieter Mann als jenen Gatt, Ex-Bergmann, dann Journalist, wieder als Menschenmaler. Eine Kunst, die er auch in Kurzauftritten schaffte – als Soldat in „Ich war 19“, in „Leben mit Uwe“, „Die sieben Affären der Donna Juanita“, „Die Leiden des jungen Werthers“ (nach J.W. Goethe“) „Pause für Wanzka“. Ein Kabinettstück war sein Diener Karl in „Lotte in Weimar“. Oder sein BKA-Chef Herold in dem TV-Doku-Drama „Todesspiel“. Oder als Pflegebedürftiger im Alters-Drama „Wohin mit Vater?“

Erfolgreich über die Wende hinaus

Dabei stand die Kino-Karriere unter keinem guten Startstern. „Berlin um die Ecke“ (1965) wurde verboten und kam erst 1987 ins Kino. Dieter Mann als junger Metaller, der gegen die alten Parteiproletarier aufmuckt, das war zu viel. Geschadet hat es nicht. Die Karriere kam trotzdem kräftig in Schwung – bis auf den Stuhl des Intendanten am Deutschen Theater in Berlin. Sechs Jahre, bis 1991, blieb er es. Castorff, Thomas Langhoff, Heiner Müller ließ er in die heiligen Hallen. Gegen Missfallen und Widerstände.

Die Wende wurde kein Bruch. Dieter Mann hatte weiter zu tun – im Theater, im Kino, im Fernsehen. Und im Radio. Immerhin war er mit seiner Stimme gefragt bei Hörspielen und als Buchleser auf CD. Im Dezember 2007 stand er im Burgtheater Wien in „Wallenstein“ erstmals mit seiner 1980 geborenen Tochter Pauline Knof (die Mutter ist Barbara Schnitzler) auf der Bühne.

Im Mai 2016 sprach Dieter Mann im DT erstmals öffentlich von seiner Parkinson-Erkrankung. Bereits 2014 hatte er mit der Senioren-Komödie „Die letzten Millionen“ seinen Abschied genommen. Nun ist Dieter Mann, der am Krüpelsee bei Königs Wusterhausen lebte, am Donnerstag in Berlin gestorben – mit 80 Jahren.

Von Kerstin Leiße und Norbert Wehrstedt