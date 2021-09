Dresden

So sieht ein Auftakt nach Maß aus. Nein, eigentlich ohne Maß – sondern maßlos im allerbesten Sinne. Eine Überfülle an wahrer, lebendiger, jazziger Musik!

Es galt, schon einmal einen Vorgriff zu wagen auf das Jubiläum 40 Jahre Tonne. Ein Jubiläum, das eigentlich im März gewesen wäre, aber da war dann etwas anderes… Nun wird es in der Woche ab dem 21. September begangen, allein, einer der bekanntesten Jazzer der Stadt, Tonne-Ehrenmitglied Günter „Baby“ Sommer ist dann nicht verfügbar. Und nachdem der Ausnahme-Drummer gerade mit solch einer außerordentlichen neuen Formation am Start ist, mit The New Generation of Sister & Brotherhood, wurde kurzerhand ein Konzert mit jenen 13 Jazzern anberaumt und als „Intro“ zur Jubiläumswoche bezeichnet.

Free-Jazz-Musiker der ersten Generation

Sommer selbst sprach von der „großen Herde“, die sich auf der eigens für sie vergrößerten Bühne versammelt hatte – und schon optisch großartig wirkte. Vor einem soweit wie möglich ausverkauften Publikumsraum. Dieses Erlebnis wollte sich keiner entgehen lassen. Schlagzeug-Legende Sommer – selbst immerhin ein Free-Jazz-Musiker der ersten Generation in Europa – sprach davon, dass die Brotherhood of Breath des Südafrikaners Chris McGregor, der mit dieser jungen, frischen Formation die Ehre erwiesen wird, nach dem Tod der wichtigsten Akteure in Vergessenheit geraten sei. Und er eben genau dies ändern wollte.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinsam mit einem Berliner Bruder im Geiste, Wolf-P. „Assi“ Glöde vom Jazzkeller 69, nahm er sich bereits vor Jahren der Idee an. Zehn Jahre nach den ersten grundlegenden Überlegungen ist es nun soweit: Jazzer aus mehreren Generationen, mehreren Herkunftsländern, mehreren Geschlechtern spielen einerseits Stücke jener Brotherhood of Breath, andererseits eigene im Geiste Chris McGregors.

Die Anarchie der Widerstandskämpfer

„Hier geht’s zur Sache! Das ist kein Schmusejazz, auch kein Jazz for lovers“, stellte Sommer mit sichtlichem Vergnügen nach dem Auftaktstück von ihm selbst fest – einem vom ersten explosiven Trommelschlag an wilden Ritt. Nachdem sein Schlagzeug den extrovertierten Start markiert, fügt Antonio Borghini seinen Kontrabass hinzu, Achim Kaufmann schnelle Klavierläufe – und dann folgt die geballte Bläserkraft.

Da sind am Start: zwei Trompeten, drei Saxofone, zwei Klarinetten und zwei Posaunen. Das sind die Trompeten von Jericho, das ist eine wahre Verkündung, Vielstimmigkeit im allerbesten Sinne. Weiter geht’s mit Sommers Stück für griechische Partisanen, „Andartes“ von seinem bedeutenden Album „Songs for Kommeno“. Da wird zunächst militärisch marschiert, durch das Gebirge gezogen, bis die Bläser die Anarchie der Widerstandskämpfer einbringen. Kaufmanns Griff in die Klaviersaiten sorgt zwischendrin für den Glockenklang einer Gebirgskirche.

„Was willst du von uns?“

Das dritte Stück des ersten Sets stammt von dem Schotten Raymond MacDonald, der bislang sowohl durch sein Saxofonspiel als auch durch sein verschmitztes Lächeln aufgefallen war. MacDonald ist seines Zeichens auch Musikwissenschaftler und erforscht das Werk der Brotherhood of Breath seit Jahren. Sein eigenes Stück trägt den Titel „Das große Spiel“, und Sommer kündigt an, der Glasgower Kollege würde es dirigieren.

Zunächst steht er aber nur weiter lächelnd am Rand, während Anke Lucks an der Posaune und Lina Allemano an der Trompete ein Duett spielen – sich ein Duell liefern. Dann kommen andere Bläser dazu, plus etliche Percussionsinstrumente, die Musik gerät in einen Swingmodus, und MacDonald gibt Einsätze: Nicht mit den Bewegungen, die man von Dirigenten gewöhnt ist, sondern mit einer geballten Faust oder einer geöffneten Hand.

Die Musiker gestikulieren die Frage „Was willst du von uns?“, er schreit sie an – aber es ist alles eben ein Spiel, Show, und alle taumeln ausgelassen in ein fulminantes Finale hinein. Sommers Stück „Die Karawane“ markiert den Abschluss des ersten Sets, das, was Länge und Intensität angeht, bereits für ein Konzert gereicht hätte. Aber nach der Pause zieht sie wieder ein, die neue Generation, wie bei einem Umzug in New Orleans, spielenderweise.

Zeitlos freier, herrlicher Jazz

Nun wird bei zwei Stücken auch geflötet und gezwitschert, bevor Stücke von Chris McGregor selbst erklingen. Sommer berichtet, dass er als einziger die Brotherhood of Breath noch selbst auf Festivals in Frankreich erlebt hat, „die positive Bejahung des Lebens trotz der widrigen Umstände“. Bei jener Formation waren etliche Geflüchtete aus allen Teilen Afrikas beteiligt. In der Tonne erklingen „Do it!“ und „Nightpoem“ – und es ist zeitlos freier, herrlicher Jazz!

Weitere Hommagen von MacDonald und Sommer folgen, bis die Musiker zu „Nicht gewollt und doch gespielt“ von Sommer wieder ausziehen aus dem Kellergewölbe. Und zurückkommen zu einem ausufernden, versöhnlichen Finale.

Von Beate Baum