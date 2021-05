Dresden

Zehn Jahre ist es nun schon her, als der Rapper Joca sein Debütalbum „SchallplaDDe“ veröffentlicht hat. Jetzt ist er zurück mit neuer Musik: Ende Mai soll „joclevski“ erscheinen. Soundtechnisch will sich der 34-Jährige treu bleiben, lyrisch habe er sich gewandelt. Und auch sonst ist in der Zwischenzeit viel passiert.

Inspiriert ist Joca vom Rap der Neunziger- und Nullerjahre. Seinen bürgerlichen Namen möchte der Dresdner Musiker nicht nennen. Er selbst verortet sich im Boom-Bap, einem Subgenre des Hip-Hop. Auf seinem neuen Album will er den klassischen Sound modern verpacken. „Es soll einfach nicht alt klingen“, sagt er.

Bereits als Kind war Joca vom Reimen fasziniert. Er schrieb Gedichte, dachte noch nicht ans Rappen. Doch das änderte sich.

Neue Rap-Szene in Dresden

Mit 14 Jahren ging Joca auf seine ersten Hip-Hop-Partys im AZ Conni, einem linksalternativen Zentrum im Dresdner Hechtviertel. Heute lebt er nur wenige hundert Meter davon entfernt. „Damals fanden im AZ noch klassische Cyphers statt“, erinnert sich der Musiker. Er und seine Freunde stellten sich im Kreis auf, performten improvisierte Texte. Im Hip-Hop-Jargon heißt das: freestylen. „Wenn ich gut gerappt habe, bekam ich meinen Respekt.“ Das gefiel ihm. Statt Gedichte schrieb Joca bald darauf Songtexte.

Die Dresdner Rap-Szene sei über die Jahre zusammengewachsen, findet er. „Früher gab es einzelne Gruppen, die unter sich blieben.“ Heutzutage sei das anders. Es gebe viele junge, viele neue Leute, die Musik machen. „Ich beobachte das mit Freude und Wohlwollen.“

Viele Beats selbst produziert

Hip-Hop war lange Zeit nicht die einzige Leidenschaft von Joca. Neben der Musik ist der Rapper viel Snakeboard gefahren – einer Art Skateboard, bestehend aus zwei Segmenten, die mit einer Achse verbunden sind. Als 19-Jähriger wurde er deutscher Meister, qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft in Lyon. Antreten konnte er nicht.

Bei einem missglückten Stunt für ein Video war er auf Kopf und Lendenwirbel gefallen. Joca musste ein Jahr pausieren, durfte keinen Sport machen. Währenddessen habe er sich nur auf die Musik konzentriert, erzählt der Rapper.

Von 2007 bis 2013 gehörte Joca zur Hip-Hop-Gruppe KapuDDniks, seit 2014 ist er Teil der Band Neustädter Harz. Sein erstes Soloprojekt veröffentlichte er im Jahr 2011. „Bei meinem Debüt hatte ich den Anspruch, alles allein zu machen“, sagt der heute 34-Jähirge. Er produzierte viele Beats selbst und nahm das komplette Album im hauseigenen Studio auf.

Musik als Selbsttherapie

Auf seiner neuen Platte hingegen fokussierte sich Joca auf seine Kernkompetenz: das Rappen. „Für alle anderen Bereiche habe ich mir die fähigsten Leute gesucht, die ich finden konnte.“ Das gesamte Album sei somit professioneller entstanden, die Songs klingen ausgearbeiteter und gereifter. Auch die Texte.

Vor vier Jahren wurde Joca Vater. Seitdem rappe er anders. „Ich muss meinen Aggressionen nicht mehr freien Lauf lassen, das habe ich früher gemacht.“ Sozialkritik lasse sich zwar weiterhin raushören, doch er bringe sie anders auf den Punkt. In jedem Song versucht der Musiker, ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln. Wenn das beim Hörer ankommt, „habe ich einen guten Job gemacht.“

Überhaupt ist Rappen für ihn eine Art der Selbsttherapie. „Es gibt Gedanken in meinem Kopf, die einfach raus müssen.“ Das Produzieren von Beats wiederum sei stellenweise monoton. „Ich höre eine Stunde lang die selbe Melodie, verfeinere sie.“ Das habe etwas Meditatives und Beruhigendes.

Zeit für Promo dank Corona

Aber Zeit dafür war in den letzten Jahren rar gesät. Als Familienvater sei das nicht so einfach, erklärt Joca – zumal er seit 2017 auch Vollzeit als Organisator in einer Sprachschule arbeitet. „Um künftig weiter Musik machen zu können, muss ich mit der Musik ein bisschen Geld verdienen.“

Momentan ist Joca damit beschäftigt, sein neues Album zu bewerben. Die Zeit dafür habe ihm Corona sozusagen „geschenkt“, denn eigentlich sollte „joclevski“ schon im Mai 2020 erscheinen. „Seit der Promophase habe ich keine neue Musik gemacht. Das kommt, nachdem die Platte draußen ist.“ Und er verspricht, dass es nicht noch mal zehn Jahre dauert.

Das neue Album „joclevski“ des Rappers Joca erscheint am 28. Mai

Von Felix Franke