Auf Peter Spilles ist auch in Coronazeiten Verlass. Das Arbeitstier der deutschen EBM-Szene versorgt seit 1990 seine Anhänger Jahr für Jahr mit neuem Stoff in Form von Alben, EPs, Compilations, Remixen, Livemitschnitten, Bildbänden und Auftritten. Auch in diesem ersten Pandemie-Jahr ließ sich der kreative Haarschopf von Project Pitchfork nicht lumpen und lud zum Dunkeltanz in die Junge Garde – als einer der wenigen Künstler überhaupt, die derzeit live auftreten.

Ein Streifzug durch die Jahrzehnte

Trotz Regen wiegten sich beim einzigen Deutschlandkonzert der Formation Hunderte Menschen in Regenponchos zu den hypnotischen Hymnen der Hanseaten. Auf dem Programm standen zahlreiche alte Gurken wie „Terra Incognita“, „Conjure“ und tatsächlich sogar „K.N.K.A“ von der gleichnamigen Debüt-MC aus dem Jahr 1990 – ja, damals veröffentlichte der Musiker von Welt noch Tracks auf Kassette.

Aber auch die jüngeren Kapitel der mittlerweile fast 30 Jahre andauernden Bandgeschichte riss der Abend an: genannt sei etwa der Opener „Pitch Black“ oder „Volcano“. Wiewohl nur eingefleischte Fans angesichts der berüchtigten Arbeitswut Spilles jeden Pitchfork-Song gekannt haben dürften – tanzbar waren und sind sie alle. Vom geruhsamen „The Longing“, dem mit hartnäckigen Synthies versehenen „Endzeit“ – der einzige deutsche Titel des Abends – bis hin zum nicht nur durch die Witterung qualifizierten Ohrwurm „Rain“ besitzen fast alle Pitchfork-Titel eine rhythmische Eingängigkeit, die so auch vom Schlager bekannt ist – nichts für ungut. Einzige Ausnahme: das mit interessanten Tempowechseln faszinierende „Existence“, welches die erste von zwei Zugaben beschloss.

Noch nie war so viel Platz

Mehr als einen Blick wert waren definitiv auch die hypnotische Video- und Lichtshow sowie die zwei Synchronschlagzeuger auf einem Aufbau oberhalb der eigentlichen Band. Festzuhalten bleibt: Fans und Musikern war die Spiel- und Daseinsfreude an diesem Abend deutlich anzumerken.

Zwar gab es ob der begrenzten Personenzahl in der Garde noch nie so viel Platz zum Tanzen, auf Klo und an der Bar, dennoch kann die Rückkehr zum Konzertalltag eigentlich nicht schnell genug kommen. „2022 wird wieder normal“, weissagte Peter Spilles. Hoffen wir, dass sich der Prophet der deutschen Dark Electro-Szene dieses eine Mal irrt und das Ende der Corona-Pandemie doch schon eher vonstatten geht.

