Nachdem auch die Verleihung des Sächsischen Staatspreises für Design erst einmal Corona zum Opfer gefallen war, wurde dieser nun am Montag, 05.07.2021 – es ist die 17. Edition der mit insgesamt 50 000 Euro dotierten Auszeichnung – durch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) verliehen.

Passender Ort dafür ist das Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in Pillnitz, wo jüngst ein Design Campus „als neue Forschungs- und Entwicklungsplattform“ etabliert wurde. Sie soll „die gestalterischen Herausforderungen des sozialen und ökologischen Wandels im 21. Jahrhundert thematisieren“, so Thomas Geisler, Direktor der Einrichtung sowie Mitglied der renommierten Jury für den Designpreis. Mit dem Campus knüpfe das Kunstgewerbemuseum „an seine Wurzeln als Lehr- und Studiensammlung seit dem 19. Jahrhundert an“.

Präsentation der Nominierungen zwischen den Exponaten

In diesem Kontext verwundert es nicht, dass der Museumschef in seinen Häusern – Bergpalais und Wasserpalais – einer interessanten Idee Raum gab: Zwischen der Dauerpräsentation von sächsischem und europäischem Kunsthandwerk vom 17/18. Jahrhundert bis in die Gegenwart werden die Nominierungen der Design-Leistungsschau gezeigt, so dass die Besucher noch deutlicher als sonst wahrnehmen können, wie Industrialisierung und nun besonders die Digitalisierung Einfluss auf Materialien, Gestaltung oder auch Herstellung nahmen und nehmen.

Kohleurne, Design SchupplerSchwarz GmbH, Leipzig Quelle: SMWA/Julian Hoffmann

Platziert sind jeweils drei Nominierungen im Bereich Produktdesign im Industriegüter- sowie im Konsumgüterbereich, ebenso jeweils drei Ergebnisse von Nachwuchsdesignern. Hinzu kommen Arbeiten aus dem Kommunikationsdesign sowie dem Design im Handwerk – jeweils ebenfalls drei Arbeiten von etablierten Gestaltern sowie drei aus dem Nachwuchsbereich. Nominiert wurden ebenso Ergebnisse für den Sonderpreis „Design macht Arbeitsschutz attraktiv“, so dass man beim Rundgang durch die Ausstellungsräume auf 29 kontrastierende Interventionen – Einreichungen hatte es mehr als 200 gegeben – trifft, was an vielen Stellen spannende Kontraste erzeugt.

Wer die zehn Preisträger sind – acht in den einzelnen Wettbewerbskategorien und zwei beim Sonderpreis „Design macht Arbeitsschutz attraktiv“ – wird am Montagabend bekanntgegeben.

Selbstauflösende Urne, Regenbegleidung, Neuinterpretation von Spitze und vieles mehr

Da ist etwa eine Kohleurne (SchupplerSchwarz GmbH, Leipzig), die sich mit der Zeit in der Erde auflöst, also auch ökologischen Ansprüchen genügt. Sie steht unauffällig zwischen mexikanischen Gefäßen, so dass man erst beim genauen Hinschauen die moderne, schmucklose Form in dunklem Grau wahrnimmt.

Regenbekleidung für Radfahrer, Design Lydia Kluge, Leipzig Quelle: SMWA/Julian Hoffmann

Im Konsumgüterbereich findet man zudem Regenbekleidung für Radfahrerinnen (Lydia Kluge, Leipzig) und das zugegebenermaßen ziemlich schwere, aber wohl auch schwer zerstörbare Fahrradschloss „Tex-Lock Eyelet“ aus neuartigem textilem Material (Elkana Stöckel/Texlock GmbH Leipzig). Unbedingt erwähnenswert – nicht zuletzt im Zusammenhang mit der aktuellen Sonderausstellung „Nouveautés“ zur Plauener Spitze – ist eine Nachwuchsdesignerin: Magdalena Sophie Orland (Leipzig) hat das Thema Spitze, teils mit neuen Materialien neu interpretiert, darunter auch an einem Brautkleid.

Für Produktdesign im Industriegüterbereich fielen ein „Taktiles Trainingssystem für die Laparoskopie“ ins Auge (Yichen Fan, TU Dresden) oder das LED-Lichtsystem R-SL-16 (corporate friends GmbH, Kamenz). Das Kommunikationsdesign ist u.a. mit einem „Kiosk der Moderne“ vertreten (Gestalterkollektiv Basis Leipzig Heiland Pfeifer GbR), das sich schon als Info-Punkt zum Bauhausjubiläum in Weimar bewährt hat. Aber auch Plattencover (doppeldenk, Leipzig) oder eine Zeitschrift kann man hier finden. Letztere nennt sich VETO, versteht sich als Magazin für Protest und Verantwortung (Mandy Münzner, Dresden).

Natürlich ist das Design im Handwerk aus einer solchen Ausstellung nicht wegzudenken: Im Bergpalais etwa stehen historische Möbel derzeit auf einem ziemlich eigenwilligen Linoleumbelag mit auffällig farbigen, angedeutet geometrischen Mustern (Michael Grzesiak, Leipzig), die der Künstler Christoph Ruckhäberle mit erdacht hat. Die Macher beleben damit ein Material, was sich durch Langlebigkeit auszeichnet und auch gut recycelbar ist. Auf der Runde entdeckt man unter alten Musikinstrumenten auch die Headless-Gitarre „Gignera“, die keinen klassischen Kopf hat und zudem andere funktionale Formanpassungen aufweist, dabei aber sehr elegant wirkt (Tim Walter, Burgstädt). Schmuck ist natürlich ebenso vertreten: Die aus altem Silber gefertigten Ringe von Anne Kaden (Leipzig) unter der Bezeichnung „Alloy925“ beziehen Erden von verschiedenen Orten mit ein. Im Schaudepot der Hellerau-Möbel wiederum trifft man auf aktuelle Möbel-Entwürfe – etwa (Schreib)Tisch und Stuhl mit der Bezeichnung „Fine“ (Heidemarie Tauber, Dresden). Die sind zwar hinsichtlich der Höhe etwas ungewohnt, der hohe Stuhl allerdings lässt einen schnell vom Sitzen ins Stehen kommen, was ja für Schreibtischarbeiter eigentlich von Vorteil ist.

Sonderpreis für Design im Arbeitsschutz

In diesem Kontext ist es nicht weit zum Arbeitsschutz. Hier sind einige recht interessante Arbeiten zu sehen, darunter „Paexo Back“, eine Art Exoskelett, dass Muskeln und Knochen entlasten soll, etwa beim Heben von Lasten (Emese Papp, TU Dresden). Auch eine digitale Brandschutzsimulation (A4VR GmbH, Düsseldorf) sollte für angehende Feuerwehrleute hilfreich sein.

Paexo Back, Design, Emese Papp, TU Dresden Quelle: SMWA/Julian Hoffmann

Nach interessanten Werkschauen der jüngsten Zeit – zum Lebenswerk von Rudolf Horn und von Christa Petroff-Bohne in Pillnitz oder der derzeitigen zum Schaffen Claus Dietels in den Kunstsammlungen Chemnitz – ist die Designpreis-Schau nun ein Zeugnis dafür, dass die Gestalter-„Landschaft“ in Sachsen nach wie vor lebendig ist. Freilich braucht es immer auch die entsprechenden Partner aus der Wirtschaft, die bereit sind, solche Wege mitzugehen. Das Interesse an den Ergebnissen des Design-Wettbewerbes war jedenfalls schon recht groß: Die bereits seit längerem präsentierte digitale Leistungsschau hatte bisher 45 000 Besucher (https://www.designpreis-sachsen.de/2020/leistungsschau). Physisch wird die Präsentation weiter nach Berlin (13.-22. August Kunstquartier Bethanien) sowie nach Chemnitz (1. September-3. Oktober Industriemuseum) reisen, während die Arbeitsschutznominierten/-preisträger Ende Oktober auf dem „A + A Kongress“ in Düsseldorf präsentiert werden. Die in Dresden Geehrten können sich im übrigen selbst ein Designobjekt ins Regal stellen: eine kleine kubische Plastik aus Meissener Porzellan.

Bis 8. August (Öffnungszeiten des Museums unter www.skd.museum, derzeit Fr.-So., 10-17 Uhr)www.designpreis-sachsen.de/2020/ www.designcampus.org

