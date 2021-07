Dresden

Wenn das Zentralwerk ruft, kommen fast alle. Auch beim jüngsten größeren Akt: Der dezent sanierte große Saal wurde als Bühnenraum eingeweiht – und gleichzeitig beging man 15 Jahre gemeinsames Kulturschaffen, wobei der Titel „(H)Offen(d)es Werk und Eröffnung des Großen Saals“ nicht alles, aber genug verriet. Das Zentralwerk ist ein Gebäudekomplex auf der Riesaer Straße 32 in Pieschen, der von der Zentralwerk Kultur- und Wohngenossenschaft Dresden eG saniert und betrieben wird. Die Genossenschaft hat ein Erbbaurecht für 99 Jahre mit der Stiftung trias, der Eigentümerin des Geländes. Der Kulturverein Zentralwerk e.V. gründete sich 2005 und ist eine heterogene Gruppe von Kulturschaffenden.

Ein echtes Künstlervolksfest

Geboten wurde, reichlich ein Jahr später als geplant, ein echtes Künstlervolksfest: 250 Leute auf dem Hof und in den zahlreichen offenen Werkstätten oder Ateliers verteilt, mit vielen kleinen Interventionen und Ideen garniert, die zeigen, wo urbane Kunst für alle zu Hause ist, wenn sie im direkten Stadtzentrum keinen Raum mehr findet.

Die Hälfte der Gästeschar durfte in den ehemaligen Ballsaal der Ex-Rüstungsschmiede, heuer Objekt subkultureller Begierden und nun auch von externen Kulturschaffenden anmietbar. Geboten wurde eine kompakte künstlerisch gelungene Show, unterfüttert mit den üblichen Grußworten. Als Anker wie Entertainer fungierte Dieter Beckert, per Duo Sonnenschirm legendärer DDR-Anarchist, erster Erfinder der Brachialromantik sowie Buchautor („Zuversicht ist des Schiffers Uferlicht“) und seit der kulturellen Begrünung dieses Ortes als neue Kulturoase auch Inhaber einer „Brachialromantischen Probebühne“.

Dieter Beckert auf einer Hebebühne beim offenen Werk (Zentralwerk)/ Eröffnung großer Saal am 18.7. Quelle: Andreas Herrmann

Zwei Erinnerungen an die Eröffnung des Ensembles als Genossenschaft am 5. Mai 2017 waren eingeflochten: Das flashmobartige Verlesen bei der Danksagung, diesmal zum Schluss des Festaktes durch den Zentralwerkchor. Und das Zerschellen einer großen Sektflasche an der Außenwand des Saalgebäudes. Mit kurzen Beiträgen als Grußworten vor rund 120 Leuten im großen wie bewusst unfertigen Saal samt luftiger Empore warteten Kulturbürgermeisterin Annekathrin Klepsch (Linke), Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sowie Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf.

Zurück in den Alltag

Nach diesem Sonntag mahlen die Mühlen des Alltags, die Dresdner Subkultur ist um eine wirklich interessante Spielstätte reicher, die eigentlich schon mehrere Feuertaufen bestand. Allein die Vielfalt und Vernetzung der Kommune, gegenüber auf der anderen Hofseite hausend, also der Genossenschaftler und Mieter im Zentralwerk, spricht für rege Nutzung. Neben der Avantgarde sind von der Räumlichkeit her selbst klassische Betriebsfeste oder Tanzbälle, aber auch Ausstellungen und Performances aller Art vorstellbar. Und auch die Lage – direkt zwischen S-Bahnhof Pieschen sowie dem Bus- und Bahnknoten am Trachenberger Platz gelegen – ist hervorragend.

Da die Zentralwerker sich von Anfang an der mentalen Belastung des Industriebaus aktiv gestellt haben und tief in die Erinnerungskultur eingetaucht sind, soll der Saal nun nach „Henny Brenner“, Dresdnerin Jahrgang 1925, benannt werden – als Holocaustüberlebende und Zwangsarbeiterin eine jüdische Zeitgenossin seiner Ersteröffnung 1942.

Das nächste größere Ereignis wird ein Frischluft-Filmfest im Hof sein: „Dresden ist immerhin weiter Stadt“ am 21. August, 20.30 Uhr. Neben dem Brenner-Saal gibt es auch den Kleinen Saal auf der Ebene der ehemaligen Sektterrasse, dessen Ausbau noch erfolgt, und das „Kabinett“, eine Art Klubraum für Kulturakteure.

Von Andreas Herrmann