Beethoven im Beethovenjahr – gerade in der Hinwendung zu etwas (vermeintlich) Bekanntem liegt nicht nur ein hoher Reiz, die Konzentration birgt neue Sichtweisen und Erkenntnisse. Das Erleben von Beethovenzyklen lässt sich daher mit Lust erfahren. Peter Bruns‘ Aufführung sämtlicher Werke Ludwig van Beethovens für Violoncello und Klavier fand in diesem Sinne in der Villa Teresa seinen Abschluss.

Schicksalsschlagender Akkord

„Sämtliche Werke“ schließen neben den Sonaten Variationen über ein Thema oder Bearbeitungen ein, wie jene von Carl Czerny. Ein Schüler des Meisters, verdiente er es durchaus, für mehr als die gefürchteten Klavier-Étuden wahrgenommen zu werden. Immerhin war Czerny ein anerkannter Pädagoge, verfasste zahlreiche eigene Werke und hat nicht zuletzt vieles zur Beethoven-Rezeption beigetragen. Dessen „Kreutzer-Sonate“ (von der es unter anderem auch eine Quintett-Bearbeitung gibt) richtete er für Violoncello und Klavier ein.

Zunächst hieß es jedoch, den Zyklus der Cellosonaten mit der zweiten abzuschließen. Das Adagio sostenuto ed espressivo begannen Peter Bruns und seine Begleiterin Annegret Kuttner mit fast schicksalsschlagendem Akkord – die kräftigen Farben sollten (wollten) sie an diesem Nachmittag beibehalten. Getragen und mit starken Betonungen mündete die Einleitung in eine merkliche Zäsur – von hier ließen Bruns und Kuttner Beethoven befreit singen. Dennoch blieb der bestimmende Ton gewahrt, die Sonate erfuhr ihre manchmal drängenden Impulse vom Cello. Die unterschiedlichen Rollen der Instrumente, das Gegenüber der Haupt- und Nebenthemen führte nicht in ein nach der Richtung suchendes Ringen, sondern hatte stets ein Ziel fokussiert.

So gab es schließlich im Rondeau: Allegro noch eine Steigerung. Annegret Kuttner und Peter Bruns fügten der Beherztheit eine gehörige Portion Munterkeit hinzu, sanglich-süffig trat das Cello hervor.

Stürmender, elektrisierender Beethoven

Beethovens Kreutzer-Sonate beginnt mit einem Adagio (unter seinen Violinsonaten ein Solitär). Auf der Violine ist es ein beflügelndes, feierliches, virtuoses Gipfelstück, das nach oben stürmt. Der helle Violinjubel fehlt dem Cello natürlich, auch behielt es mit weiterhin kräftigem Bogenstrich die drängende Intensität, welche schon op. 5 Nr. 2 geprägt hatte. Nur bekam hier das Werk einen anderen Charakter, denn jenes Leicht-Beflügelnde kam ihm abhanden. Annegret Kuttner passte ihr Spiel dem dominierenden Cello an, so dass Beethovens Wucht ein wenig zum Poltern neigte – oder war es schlicht zu viel für die Räume der Villa Teresa?

Trotzdem konnte man diesem stürmenden, elektrisierenden Beethoven etwas abgewinnen. Die Intensität ließ gerade am Beginn die Violoncello-Stimme wie einen Choral erklingen. In den Variationen wiederum, die flink daherkamen, stellte sich erneut eine trübende Schwere ein, nur unterbrochen von einem Ausflug in sanftere Lagen, bevor das enorm auffahrende Presto die Sonate etwas lautstark, wenn auch mit schöner oberer Cellolage abschloss.

Um aus dem „kompletten Beethoven“ einen „komplettesten“ zu machen, fehlte eigentlich nur noch ein Werk: die Variationen zu Mozarts „Zauberflöte“. Vielfältig in ihren Wandlungen, passten sie als ergötzliche Zugabe in den späten Nachmittag.

Den Beethoven-Zyklus für Violoncello und Klavier haben Peter Bruns und Annegret Kuttner in diesem Jahr mit der dritten CD abgeschlossen (erschienen bei Klanglogo).

Von Wolfram Quellmalz