Dresden

Wirklich reale Pressegespräche gibt es derzeit so gut wie keine. Was kein Wunder ist. Eine Ausnahme bildet dabei jedoch Palais Sommer-Betreiber Jörg Polenz. Diesmal lud er in Räumlichkeiten des Kraftwerks Mitte, wo eine neue Kooperation besiegelt wurde. Der Palais Sommer will künftig eng mit dem Neuen Sächsischen Kunstverein (NSKV) zusammenarbeiten, die Rede ist von einer „strategischen Partnerschaft“. Das Erstaunlichste dabei dürfte die Tatsache sein, dass der NSKV, der seit mehr als zwei Jahren nur noch ein eher komatöses Schattendasein zu führen schien, damit wieder zurück ins Licht der Öffentlichkeit tritt.

Auftakt mit Artist Campus im August

„Der Neue Sächsische Kunstverein ist etwas in die Jahre gekommen“, sagte dann auch dessen Vorstandschef Frank Wallburger. Vieles soll nun aber anders werden. Die Kooperation mit dem Palais Sommer bezeichnete Wallburger als „Signal, neue Wege zu beschreiten“. Er ist seit 2016 Vorstandschef. Der Verein sei seit zwei Jahren „komplett neu aufgestellt“, sagte Wallburger. Als Hauptziel bezeichnete er es, nationale und internationale Kunstprojekte umzusetzen sowie mit sächsischer Kunst und Kultur auf Reisen zu gehen.

Anzeige

Das Zusammengehen beider Institutionen hat vor allem das Ziel, „ganzjährig für die Bevölkerung frei zugängliche und barrierefreie Kunst- und Kulturstandorte (Immobilien mit Außenflächen)“ zu entwickeln und zu betreiben, wie es im Partnerschaftsvertrag heißt. Außerdem sollen gemeinsam „Kunst- und Kulturprojekte in Dresden, Sachsen und darüber hinaus“ umgesetzt werden, mit den Schwerpunkten „interdisziplinär und international“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Auftakt steht dabei schon fest. Im August ist ein dreiwöchiger International Artist Campus geplant, bei dem 16 professionelle Künstlerinnen und Künstler aus sieben Ländern ein Plenair und diverse Rahmenveranstaltungen bestreiten –wie gewohnt im Rahmen des Palais Sommers. Komplettiert werden soll das Ganze durch Autodidakten. Den Abschluss soll eine große Kunstausstellung bilden, unter anderem mit einem Katalog sowie der Verleihung des Publikums- und Jurypreises. Aktuell sei man auf Partnersuche für dieses Projekt, hieß es. Laut Wallburger ist eine Förderung auf Bundesebene beantragt.

www.kunstverein-sachsen.de

www.palaissommer.de

Von Torsten Klaus