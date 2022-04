Dresden

Ei ist nicht gleich Ei, das wissen nicht nur Landeier. Wenn das Gelbe beispielsweise außen ist, ist es ein Überraschungsei. Dann gibt es beispielsweise jene Eier, die bemalt oder sonstwie verziert sind – sie stehen in der Regel im Fokus der alljährlichen Osterausstellung im Jägerhof. Zwei Jahre lang fiel die sich immer als Publikumsmagnet erweisende Schau coronabedingt aus, nun schmücken wieder gewagte Eier-Kreationen und Ostersträuße das Museum für Sächsische Volkskunst in Dresden.

Wer Inspirationen für eigene Kreativität sucht, wird hier genauso fündig, wie all diejenigen, die noch originelle Präsente für das Osterfest benötigen, denn zumindest an den Wochenenden sind etliche „Eierverzierer“ in Aktion zu erleben, die ihre frisch „gelegten“ Arbeiten zum Teil auch verkaufen. Wie immer gibt es ein Begleitprogramm mit Führungen, Vorträgen und Konzerten – es ist im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren ob noch bestehender Beschränkungen zwar etwas eingekürzt, aber immer noch beachtlich.

Die heute 86-jährige Hannelore Förster macht seit 22 Jahren bei den Osterausstellungen mit, in diesem Jahr ist sie mit Papierfaltarbeiten dabei. Quelle: Anja Schneider

Stand gestern, sind 726 Eier ausgestellt, so gut wie jedes einzelne zum Kunstwerk umgestaltet. Mal sind die Kostbarkeiten in einer Vitrine ins Licht gerückt, mal hängen sie in lockerer „Runde“ an einem Birkenzweigstrauß. 22 solcher Sträuße gibt es, mal baumeln an ihnen gefaltete Eier aus Papier, mal gehäkelte bunte Vögel, mal filigrane Glaslibellen. Es sind Werke, die von den unterschiedlichsten Gruppierungen gebastelt, geleimt, geschnitten oder was auch immer wurden. Das Spektrum reicht von der Volkssolidaritätsgruppe Dresden-Klotzsche über die Johann-Friedrich-Jencke-Gehörlosenschule bis hin zu den „Prohlis-Leubener Klöppelweibern“. Alles in allem 157 Gruppen, Vereine und Privatpersonen schrieb Elke Birninger an. 57 antworteten, und die Direktionsassistentin am Museum für Sächsische Volkskunst hatte die Qual der Wahl, wer einen Strauß gestalten durfte.

Breiten Raum wird den österlichen Kunstwerken gegeben, die von der vor zwei Jahren verstorbenen Dresdnerin Ingeborg Geißler in geduldiger Handarbeit formvollendet gefertigt wurden. Auf den ersten Blick wirken die Eier wie bemalt, tatsächlich aber umspannt die fragile Schale ein hauchdünnes Garn, das Ingeborg Geißler millimetergenau aufklebte. Entstanden sind so vielfältige Muster wie Schriftzüge, einigeartige Figuren, Tiere und Pflanzen, Farbspiele, optische Täuschungen ... Als Ingeborg Geißler 2020 starb, vermachte sie dem Volkskunstmuseum tausende verzierte Eier, 139 davon werden präsentiert.

Mit einer Vitrine mit Exponaten aus dem Bestand setzt das Haus ein Zeichen gegen den Krieg, mit dem Russland die Ukraine überzog. „Er treibt auch uns um, wir haben sie rausgesucht und ihnen einen prominenten Platz gegeben, als kleine Geste unserer Verbundenheit“, meint Kathi Loch, die neue Direktorin des Hauses. Ein weiteres Highlight sind Ostereier aus der Bukowina, deren nördlicher Teil heute zur Ukraine gehört, der größere südliche hingegen zu Rumänien. Hier sind es Enteneier, die überwiegend von Frauen mit traditionellen Motiven in der Batik- und Wachsbossiertechnik dekoriert und teilweise mit christlichen Symbolen gestaltet werden. Enteneier nimmt man deshalb, weil sie größer sind als die der Hühner, wie Karsten Jahnke erklärte, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Jägerhof. Wie schon bei den ukrainischen Eiern sind viele mit Kreuzen geschmückt, traditionell Ausdruck der tiefen Religiosität in dieser Gegend der (orthodoxen) Christenheit.

Bis 24. April, Jägerhof, tgl. außer montags 10 bis 18 Uhr

Internet: skd.museum.de

Von Christian Ruf